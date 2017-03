Especial Lollapalooza Chile 2017: Silversun Pickups

Viernes, 10 de Marzo de 2017 | 1:29 am | No hay comentarios

Siempre es agradable ver esas pequeñas sorpresas presentes en el line up de cada Lollapalooza Chile. Hablamos de esas bandas con cierta trayectoria, conocidas sólo por algunos pocos; esas que resulta todo un lujo verlas tocar por fin en nuestro país, a pesar de su prácticamente remota opción de tenerlas en solitario alguna vez. Este año no será la excepción, ya que tendremos la visita de uno de los grupos más comentados dentro del circuito underground: Silversun Pickups, quienes, con cuatro álbumes a la fecha, se ganaron el interés de la crítica y el público, los que ahora siguen atentos cada movimiento del cuarteto originario de Los Angeles, California.

Al momento de escuchar alguna canción de la banda, es fácil identificar ese sonido saturado, profundo y estridente, radicado en la génesis del rock alternativo de los años noventa, ese que recuerda a agrupaciones como The Smashing Pumpkins o My Bloody Valentine, influencias importantes para la generación indie de los 2000 en adelante. Silversun Pickups logra llevar esa “antorcha” con gran distinción, generando un ambiente tanto sonoro como en escena, evocando mucho a lo hecho por Billy Corgan y compañía en sus mejores años de carrera. El guitarrista y vocalista, Brian Aubert, se desplaza perfectamente cómo el frontman de la agrupación, pero sin quitar el discreto protagonismo que adquiere la bajista, Nikki Monninger, componente femenino que aporta el toque de calma y pasividad dentro de la banda.

Fue en 2006, con el lanzamiento del álbum “Carnavas”, que el cuarteto logró coronar ese ascenso que comenzó a forjar dentro de la escena musical de Silver Lake, donde partieron tocando en gran parte de los clubes y bares de la zona, lo que les permitió lanzar el EP “Pikul” (2005). Desde ahí fue que comenzó a aumentar su séquito de seguidores, trasladándose a los escenarios más importantes, logrando incluso abrir para bandas como Foo Fighters, Against Me!, Kaiser Chiefs, Placebo o Muse, adquiriendo experiencia y logrando hacerse cada vez un poco más populares. Dicha experiencia se ve plasmada completamente en el presente de la banda, una que sabe perfectamente cómo dominar a grandes cantidades de gente, todo a punta de música, su estridente sonido y nada más.

A la fecha, la banda lleva publicado cuatro discos de estudio, siendo “Better Nature” (2015) el último de ellos, además de ser el que probablemente se lleve la mayor parte de su setlist durante su presentación en Lollapalooza Chile. No obstante, resulta muy recomendable el ejercicio de revisar toda su discografía, ya que eso permite ver su evolución, tanto en la madurez de sus composiciones como en la ascendente incorporación de nuevos elementos a su sonido, tales como esos toques de electrónica que han integrado en sus últimas producciones. Pese a tener un sello algo característico, un disco de Silversun Pickups no debe sonar necesariamente parecido a otro disco del cuarteto, y esa es la gracia de su puesta en escena.

Si bien ya cuentan con más de 10 años de carrera, no importa el tiempo que haya pasado: nunca es tarde para conocer y ver en vivo a este número. Invitados de lujo a esta séptima edición de Lollapalooza Chile, demostrarán que todo aquel que ningunee o considere que no hay fe en la música actual, está totalmente equivocado. Existe una selección de bandas que hacen el aguante, que intentan mantener las cosas tal como antes, sin perder ese espíritu libre y experimental. Puede que Silversun Pickups no sea nada que no se haya visto o escuchado, pero aun así son uno de los actos que más temprano que tarde terminarán cobrando relevancia dentro del abultado circuito de festivales, si es que ya no lo son.

Por Manuel Cabrales