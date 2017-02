Especial Lollapalooza Chile 2017: Cage The Elephant

Viernes, 10 de febrero de 2017 | 10:51 am | No hay comentarios

Una vez revelado el cartel de la versión 2017 de Lollapalooza Chile, para muchos fue una sorpresa la presencia de Cage The Elephant debido a su ya tercera ocasión siendo parte del festival. En sus presentaciones pasadas, tanto en 2012 como en 2014, los liderados por Matt Shultz destacaron como uno de los shows más enérgicos y sobresalientes de aquellas jornadas, algo no menor considerando el hecho de que compartieron cartel con Foo Fighters, MGMT, Nine Inch Nails o Red Hot Chili Peppers. No es coincidencia ver a una banda como Cage The Elephant presente en tantos festivales, y eso se debe en parte a su carácter de entertainers, con Matt funcionando muy bien como maestro de ceremonia a la hora de tomar el escenario.

Gracias a su sonido albergado en el indie rock de principios de siglo, su música le ha valido comparaciones con The Strokes, Kaiser Chiefs y toda esa camada de 2006 en adelante, plasmando todo en cuatro discos de estudio. Sus shows, llenos de potencia, imprecisión y mucha energía, han hecho eco en cuanto festival existe, desde Bonnaroo hasta Coachella, transformándolos en esa clase de bandas que funcionan a la perfección en instancias masivas y, a su vez, posicionándolos como un nombre frecuente en cada festival que se anuncia alrededor del globo.

Esa presencia y destreza en el escenario es algo que recae principalmente en los hombros de su vocalista, quien se roba el espectáculo gracias a su carisma y entrega, dándolo todo en cada canción, saltando de un lado a otro, quitándose la camisa, e incluso lanzándose al público al cierre de sus presentaciones. Con la prestancia de un artista brit y la actitud de un músico punk, Shultz se muestra ante el público como una figura atrapada en este limbo de personalidades. Intencional o no, esa particularidad le aporta un enorme valor agregado a su alocado desplante escénico.

Desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 2008, Cage The Elephant siempre logró hacerse un nombre dentro de la escena musical gracias a su sonido y sus canciones llenas de pasión, desenfreno y una despreocupada pulcritud sonora. Avalados por la crítica, emprendieron un viaje que despegó desde su primer LP, consagrándose con “Thank You, Happy Birthday” (2011) y el tremendamente aclamado “Melophobia” (2013), el que, a pesar de no ser su último trabajo de estudio, para muchos es el mejor álbum del quinteto a la fecha.

Ahora, llegarán a Lollapalooza Chile con “Tell Me I’m Pretty” (2015), un álbum diferente, con un sello distinto al que acostumbraban, algo logrado en gran parte debido a la producción de Dan Auerbach, líder de The Black Keys, quien se encargó del proceso de grabación de la última placa de los norteamericanos. Con ya 10 años de carrera a su haber, no existe duda alguna de que la banda llegará a nuestro país con un aire diferente a sus visitas anteriores. Pese a que los resultados de su último disco quizás no hayan sido los esperados, un catálogo lleno de nuevos clásicos le dará un sustento a un show que, tal como en ocasiones pasadas, promete echarse el festival al bolsillo.

Por Manuel Cabrales