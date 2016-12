Discos chilenos destacados 2016

​Aunque a nivel masivo lo que domina la escena sigue siendo la tendencia a los sencillos, en Chile el valor del disco, ya sea un LP o un EP, está cada vez más en alto. En vez de tener colecciones de canciones, lo mejor del año en nuestro país tiene ese estatus al procurar un concepto central, una coherencia en los estilos, un respeto a la obra completa, y así es que nos encontramos con grandes muestras de talento.

Los mejores discos del año vienen desde proyectos con experiencia y las cosas claras. Sea la consolidación del talento de Javier Barría para entregar emociones, o la capacidad infinita de Congelador de reinventarse sin dejar de ser una de las mejores bandas de este país; lo mejor del año está marcado por un tono oscuro, acorde a 2016. Menciones honrosas para los últimos discos de Prehistöricos, Asamblea Internacional del Fuego e Inverness, con las nubes en el horizonte, y un sonido claro y bello.

Otros lanzamientos fueron más difíciles de encontrar en gavetas y portadas, pero aun así lograron brillar. El LP debut de Inarbolece es impresionante, así como los EP debut de Inverse, Los Valentina, Siempre Llueve Al Atardecer y el LP de El Cómodo Silencio de los Que Hablan Poco, demostrando que no es necesaria una trayectoria gigante para tener ideas que transmiten composiciones de alto vuelo, tan alto como el vuelo impecable que se pegó Kuervos del Sur, dando un salto de calidad gigante.

Un factor relevante del año fue el sentido crítico de muchos lanzamientos, teniendo posturas políticas explícitas y sonando más fuerte que nunca en el proceso, tal como lo hizo Alex Anwandter, y también como graficó Weichafe.

En tanto, hay bandas que confirmaron y avanzaron sobre lo ya logrado, como Fármacos, Miss Garrison, Liricistas o Pedropiedra. Un gran año en la música chilena, con muchos ojos en el futuro, con identidad y, sobre todo, con discos completos; con el concepto y la calidad por delante, lo que es muy alentador.

Es fácil caer en “Hawaii” y su gimnasia de géneros y estilos. El virtuosismo de sus músicos permite que jamás naufrague la tarea casi imposible de hacer un disco doble interesante en estos tiempos de inmediatez. Pero en medio de tanto acierto, hay pequeños errores que afectan el impulso que a ratos logran las suites y las canciones. La producción de la voz no se condice con el sonido del resto de “Hawaii”, y a veces los quiebres de compases no cuajan todo lo que deberían, y distraen. Aun así, hay ideas impactantes y trabajadas con sapiencia, en un estilo donde esto es muy difícil. Mérito gigante de Aisles que arman un pequeño paraíso de rock progresivo en muy buenos 81 minutos.

Cuando estaba en Teleradio Donoso, Anwandter negaba la posibilidad de meter lo político en su música y se concentraba en la estética, pero qué bueno que el cantautor haya cambiado de opinión. En “Amiga” este tipo de discursos dotan al trabajo de una densidad que le da mayor peso al trabajo. Alex se mueve desde el synthpop más tradicional hasta el bolero y la balada AM, con una producción con todos los quilates que necesitaba el artista para dar el paso a la internacionalización, que es el siguiente escalafón, y es interesante que lo haga con un disco que apunta directamente a “los poderosos” en tracks tan poéticos y crudos como “Cordillera”, “Mujer” o la implacable “Manifiesto”.

Once años después de “Lo Que Hablaron Las Ánimas En El Camino” (2005), era complicado imaginarse qué sería volver a escuchar material nuevo de Asamblea, no sólo porque los cambios podrían haber sido muchos, sino también porque el mundo es diferente y una agrupación cuyas letras son tan poéticas y sensibles claramente tendría mucho que decir. El reencuentro con AIDF es explosivo como toda su discografía, y sanador como parece ser la intención del canto de Emilio Fabar, el vocalista cuya entrega termina haciendo de “Dialéctica Negativa” una experiencia emocionante, un refugio de belleza en la catarsis y una brutal pero necesaria obra de arte en un 2016 crudo, negativo y real.

Un disco de dos bandas, con tracks por separado, es difícil de cuajar. Pero la gracia del split que lanzaron Columpios Al Suelo y Dolorio y Los Tunantes es que grafica esa mezcla de fuerza y angustia que se presenta como símil en ambos conjuntos. El sonido no es pulcro, y nunca quiere serlo. Las dos bandas suenan parecido a como son en vivo, y en medio del frenesí de Los Tunantes o de la languidez que pesa más que el mundo de Columpios, converge la necesidad de expresar algo de forma urgente. No hay mensajes por la paz mundial, para nada, y sin embargo este tipo de trabajos termina uniendo sonidos, ganas y oídos, en una de las colecciones de canciones más impredecibles de 2016.

Una de las mejores bandas de Chile es también una de las más confiables. Sea cual sea la premisa, el conjunto de Rodrigo Santis, Walter Roblero, Jorge Santis y Estefanía Romero-Cors logra sacar distancias siderales entre sus diferentes facetas sin perder la identidad o la coherencia. En “Persona” esto no es la excepción. La tarea era complicada después de la estridente excelencia de “Cajón”, el mejor disco chileno de 2013, pero los teclados y las segundas voces de Romero-Cors consiguen aires más oníricos, en medio de la concreta tendencia a lo mecánico e industrial, con pinceladas de pop, configurando un álbum tan arriesgado como sencillo de disfrutar. Uno de los mejores del año.

El segundo disco solista de Lorenzini lo confirma como uno de los cantautores más destacados del país, con canciones que destilan cotidianeidad moviéndose con seguridad en la simpleza. Aunque sería interesante ver a Lorenzini llevando sus composiciones a un formato más elaborado, es imposible no sentir una conexión con lo familiar que suenan temas como “Tutorial” o “La Amenaza”, o con ganas de corear ese “Porno, qué rico así de porno” en “Sexo Amateur”. “Pino” suena tan cómodo en una habitación como en una fogata, y cuenta con sensibilidad y convergencia de estilos en la guitarra de un Diego que, tal como en sus caricaturas, retrata y distorsiona en pos de expresarse con fuerza.

En 2015 ganaron notoriedad con “Tiempos Bajo El Sol”, a estas alturas un himno en cada festival donde participa el quinteto, pero El Cómodo Silencio de los Que Hablan Poco debía tener un álbum para graficar su paleta sonora que en vivo ganaba colores y sabores. Con “Run Run” la tarea se hace con creces, desde la épica catártica de “Jardines” hasta el guiño al rock indie latino en “El Viento en la Cortina”. Una energía bien direccionada, que es abrumante pero que no se desborda, es el sello de El Cómodo Silencio de los Que Hablan Poco, otro lanzamiento de Piloto, que con discos producidos “artesanalmente” consigue que las canciones tengan calidez y que penetren el corazón.

Errante no es un conjunto que se caracterice por la pulcritud de su rock, pero sin duda que la capacidad de poner ideas novedosas sobre la mesa y hacer que todo funcione como un ente orgánico es un mérito importante. Tras “ Punto de Quiebre ” (2014), el conjunto se embarcó en la tarea de crearse nuevos espacios, y así es que este EP muestra al trío con más y mejores capacidades de disponerse al servicio de las melodías, sin perder el rock o el metal de sus inicios. La complejidad sube y Jebu (guitarra y voz), Felipe Rebolledo (bajo y coros) y Gustavo Pinto (batería) se ponen a tono, e incluso cuentan con la masterización de Francisco Holzmann para ir más allá, a la espera de su próximo LP.

Aunque están radicados en España desde hace casi una década, Familea Miranda sigue haciendo música que suena vital en el contexto nacional, quizás porque nadie logra hacer lo que el trío consigue y reafirma en “Radiopharm”, su sexto disco. Moviéndose con soltura entre el post-hardcore, lo progresivo y lo funk, el conjunto no sólo alcanza un álbum fresco en sonido, sino que también en las canciones, donde lo expresivo puede darse por igual en letras y en música. La experiencia de casi dos décadas de carrera se nota y está puesta al servicio de las canciones, como el sencillo “Guerra Nuclear” o en la obtusa e intrigante “Bon Preu”, en un disco implacable y seguro de sí mismo.

Carampangue está rodeado de árboles explotados, de industria forestal e irrespeto a la naturaleza. Desde esta localidad viene Inarbolece, banda cuyo álbum debut homónimo no sólo es inclasificable, sino que también captura como pocos un bosque de emociones, siendo intenso, delicado, dinámico, lleno de matices; siendo uno de los discos del año, sin duda. El cuidado en la producción y el sonido puestos por la banda y Rodrigo Droguett –bajista de Mantarraya– logran generar un producto brillante, porque es un rock con atención en las canciones y lo que estas necesitan, sin pies forzados. La voz de Ineino merece mención aparte: cuidada por la producción, desgarradora en su entrega.

Una de las sorpresas del año es este quinteto que, con un metal directo y cercano al death más industrial, sacó un debut impactante. No sólo hay una atención a cada detalle, sino que las canciones logran ser avasalladoras y, a la vez, invitan a escuchar sin prejuicios. Figuras complejas, letras en inglés, intención de sonar brutal, se mezclan con lo fácil de escuchar que son los seis tracks, donde también luce la producción y mezcla de Francisco Arenas Sanhueza (All Tomorrows, Obscene), que permite a la banda golpear duro entre riffs implacables y voces bien cuidadas para entregar uno de los debuts del año, metiéndose de lleno en la nueva camada del metal nacional.

El disco más sólido del año. Concepto, sonido, canciones y memoria se encuentran con un Javier Barría cuya amplia experiencia le permite enfrentar algo tan abstracto como el olvido y convertirlo en algo tangible, desde una imagen del pasado (la antigua Estación Pirque en la actual Plaza Italia de Santiago) para expresar un abanico de emociones intensas. Barría domina la voz y su profundidad como un instrumento más, en un álbum con cariño y amor en los detalles, y un semblante oscuro y gris que, no obstante, no impide que la luz entregue colores como en las bellas “Campo Quemado”, “Cajitas De Agua” con la tremenda voz de Natisú y “Celoso” con los peruanos Alejandro y María Laura.

La mezcla entre folklore y rock es una que ha entregado muchos dividendos este año, y quien mejor entendió las posibilidades del sincretismo cultural es Kuervos del Sur, colectivo curicano que con su segundo disco dejó en claro que vienen a ser quienes, con respeto, inteligencia y talento compositivo, puedan recoger el testimonio de lo que han hecho bandas como Los Jaivas. La épica descriptiva de los paisajes y mitos chilenos convergen en canciones compactas y bien producidas, donde lo único que no logra plenamente lucir es la voz de Jaime Sepúlveda, cuya producción no parece igual de pulida que el resto del registro, pero que aun así no deja a nadie indiferente.