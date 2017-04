Cory Henry y sus apóstoles

Miércoles, 12 de Abril de 2017 | 2:48 am | No hay comentarios

Al pensar en Cory Henry como miembro de Snarky Puppy, se asume como algo obvio el tremendo talento y gran destreza que el tecladista tiene en su forma de tocar. Esto debido a la gran calidad musical que tiene la banda, algo que le ha valido una lluvia de elogios y premios durante su carrera. No obstante, el trasfondo de Henry como músico de sesión le ha permitido desarrollar un estilo e impronta únicos, guiados principalmente por el sonido del órgano Hammond B-3, instrumento al que el tecladista le sacó todo el jugo posible en el álbum “The Revival” (2016), obra en vivo que se comprende de un concierto que el músico grabó en un templo de alabanza.

Luego de su destacada participación en nuestro país junto a Snarky Puppy, el tecladista oriundo de Brooklyn llegará con su proyecto The Funk Apostles para repasar sus composiciones, en especial el mencionado “The Revival” y su LP anterior, “Gotcha Now Doc” (2012), donde se orientó en los sonidos cercanos al jazz.

Henry partió en la música increíblemente a la edad de dos años, presentándose por primera vez en vivo en el Apollo Theater cuando tenía solo seis. Desde ahí ha forjado una carrera que le permitió tocar con artistas tan destacados como Bruce Springsteen y The Roots, logrando transformarse en un músico que en escena destaca por sí solo, ya que su potente teclado siempre es un punto alto en cualquier banda con la que se esté presentando.

Combinando el jazz con elementos netamente del gospel, Henry forjó esa manera de tocar que reforzó en Snarky Puppy para entregar en “The Revival” una revisión de canciones de alabanza, así como clásicos de la música contemporánea, en una clave sonora muy ligada a la iglesia, captando clásicos de Stevie Wonder o The Beatles para llevarlos a una forma en que no se necesita nada más que su órgano Hammond. Fue en este trabajo donde el músico logró demostrar la gran capacidad que tiene para la improvisación y el arreglo en cuanto a la composición de canciones que no necesariamente contienen los estilos que él maneja. El hecho de que sólo necesite de algo de percusión en un par de canciones de “The Revival”, logra darnos a entender cómo el músico transformó a su instrumento en el verdadero protagonista de su sonido.

El lujo de escuchar y sentir en vivo todas estas composiciones será lo que podremos presenciar el próximo 26 de abril en el Teatro Nescafé de Las Artes, cuando Henry y sus apóstoles traigan todo su jazz y funk para deleitar al público local con un show donde lo principal será permitirle a los músicos demostrar todo su potencial, dando espacio para el protagonismo de cada uno de ellos: Andrew Bailie en la guitarra, Taron Lockett en batería, Nick Semrad en los teclados, Sharay Reed en el bajo y el propio Henry en el órgano. Un conjunto explosivo y lleno de virtuosismo que llevará las claves del jazz a otro nivel sonoro.

Por Manuel Cabrales https://twitter.com/Cabrales_III