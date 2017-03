Chris Guanlao de Silversun Pickups: “El rock es más que guitarras”

Uno de los debuts más esperados de Lollapalooza Chile 2017 es el de Silversun Pickups el próximo sábado 1 de abril, banda californiana que se formó en 2000 y que desde entonces ha generado material con gran éxito en Norteamérica, con una fanaticada acotada pero importante en países como el nuestro. Más de quince años después llegarán con “Better Nature”, su cuarto álbum, más ligado a sonidos electrónicos, lo que hacía temer con un cambio de rumbo en lo musical para SP, pero en esta entrevista Chris Guanlao, baterista de la banda desde 2002, dice con certeza que no quieren dejar de ser la banda que han sido y que lo electrónico es parte de la experimentación, aunque esto no responde a un interés específico, sino más bien al afán de mantenerse atentos y creativos.

Usualmente se pregunta al último, pero es realmente interesante que vengan a Chile por fin luego de más de 15 años de carrera. ¿Qué te parece?

Ya sabíamos por Twitter y Facebook, y realmente hay una gran respuesta de los fans chilenos. Por lo mismo creo desafortunado que haya pasado tanto tiempo antes de ir a Chile, pero finalmente lo haremos, y estamos muy felices de poder ir y mostrar todo lo que hacemos para aquellos que han esperado más de diez años por este momento.

Sabes que el show es en un festival, entonces, ¿cómo lidian con el hecho de que mucha gente no los conoce o va por bandas más pop, electrónicas?

Creo que por ser nuestra primera vez haremos algo diferente al resto de la gira, donde nos concentramos en el nuevo álbum, estaremos también repasando muchos temas anteriores y que muestran nuestra historia. Compartiremos con la gente esto, y creo que tendremos mucha diversión, tanto nosotros como ustedes.

¿Qué es lo que te motivó más de “Better Nature” personalmente respecto a cómo estás tú y la banda?

Respecto de “Better Nature”, cuando estuvimos en el estudio teníamos una sensación diferente, casi como idea de sonar más fuerte, casi en un peak de ánimo, y estábamos en un estudio medio aislados, creo que eso retribuyó a las líricas, pero tuvimos mucho trabajo y había muchas cosas en las que nos preocupamos. Hemos logrado tener diversión porque debes tenerla, a veces ni siquiera saber lo que haces y hacerlo diferente al disco anterior. Creo que en “Better Nature” logramos nuestro propio ritmo, pero al mismo tiempo no traicionamos lo que armamos con anterioridad, porque eso sería pasar a llevar lo que hicimos. Hubo una forma diferente de acercarse a los instrumentos, pero no llevamos todo a la electrónica, y ahí creo que la banda creció un poco más sin perder lo que ya hemos hecho, y eso es muy bueno.

Precisamente ese es un tema llamativo, porque en el álbum el sonido es más electrónico, y quisiera saber por qué fue así.

Creo que fue parte del proceso creativo, donde vimos a lo electrónico como algo posible. Exploramos teclados y cajas de ritmos, y como una banda de rock tratamos de incorporar esto sin ponernos pies forzados, sino que viéndolos como elementos positivos para nosotros como banda. Aunque pudiera parecer ajeno, nosotros tampoco queríamos sacar nada de lo que ya habíamos armado o de aquello que nos hace ser quienes somos. Hay un montón de experimentación, y tampoco es que llegamos un día y dijimos “debemos incluir esto”, sino que simplemente se dio. Experimentamos un montón de sonido, igual que en los discos anteriores, y así se da la dirección. En este caso es más electrónico, pero es porque utilizamos sintetizadores, cajas de ritmo, no porque desde antes lo hayamos planteado así. Tengo la sensación de que pronto volveremos a otros sonidos, pero es definitivamente una cosa que pasa en el camino, no algo que conscientemente hagamos; es parte de estar juntos como banda, mostrar lo que tenemos y expandirlo. El rock es más que guitarras y eso es parte de lo que hacemos juntos.

Se nos acabó el tiempo, pero quiero darte las gracias por la gentileza y reafirmar que hay fans que los llevan esperando por años, así que mucha fuerza.

Muchísimas gracias por la buena onda, y gracias por pasarnos el mensaje porque nos da más energía para preparar algo muy especial. ¡Adiós!

