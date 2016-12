Andrés Giménez de De La Tierra: “No somos una banda prefabricada”

Martes, 20 de diciembre de 2016 | 2:52 am | No hay comentarios

Es una de las bandas revelación en la escena metalera de Latinoamérica, y se encuentran en pleno lanzamiento de “II” (2016), segundo álbum de estudio de esta particular superbanda. Fue ya hace poco más de dos años cuando Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.), Andreas Kisser (Sepultura), Flavio Ciancirulo (Los Fabulosos Cadillacs) y Alejandro González (Maná) decidieron presentar a De La Tierra, sorprendiendo por lo potente de su sonido, pese a los diferentes trasfondos de sus integrantes. Conversamos al teléfono con su vocalista, Andrés Giménez, sobre el desarrollo de su último disco, además de sus recuerdos con Chile y los planes a futuro con la banda, en una entrevista que te dejamos a continuación:

Andrés, comencemos hablando de “II”, segundo álbum de De La Tierra, lanzado este año. ¿Cómo fue el proceso de creación y la búsqueda de lo que querían conseguir en cuanto al sonido?

La verdad es que fue más emocionante de lo que nos imáginabamos porque veníamos componiendo durante casi todo el año y luego, cuando nos juntamos con Ross Robinson (productor del disco), fue cuando terminamos de desmenuzar y cerrar todas las canciones y hacer nuevamente, tal como en el álbum anterior, una especie de Frankenstein canción por canción. Fue un proceso muy divertido, porque se hizo todo en vivo sin el uso de Pro Tools ni nada de eso, sino más bien con cinta. Todos somos de la escuela de los noventa, así que eso hacía que tocáramos como nos gusta. Tuvimos muchos ensayos previos, muchas ideas que nacían en el escritorio y otras que eran netamente de Ross. Para mí este es un disco muy directo, muy experimental, donde se van a encontrar con un sonido muy natural y una composición que tiene de todo. Es de ese tipo de discos que tendrán que escuchar varias veces para entender de qué se trata, y eso está buenísimo porque creo que esos son los discos que perduran en el tiempo.

Ya han estado dos veces en nuestro país, en 2014 en un show íntimo y el año pasado en el festival Santiago Gets Louder. Considerando además su participación en Rock In Rio y otros grandes escenarios, ¿cómo ha sido para ustedes esta transición de shows pequeños a instancias más masivas?

Chile es increíble, muy buena onda, lo he vivido con A.N.I.M.A.L., que siempre nos han tratado tremendamente bien, y cuando fuimos con De La Tierra en La Batuta fue un show alucinante para los poquitos fans que querían ver a la banda, creo que ha sido uno de los shows más históricos que hemos tenido: todo lo que se generó con la buena onda de la gente fue tremendo. Creo que fue un puntapie perfecto porque nosotros queríamos tocar en lugares pequeños y empezar como toda banda. Creemos que De La Tierra es una banda nueva y queremos que la gente lo sienta de esa forma, no somos una banda prefabricada o armada. Fue buenísimo haber hecho La Batuta, demostrar lo que era la agrupación y después participar del tremendo festival que fue Santiago Gets Louder, fue increíble compartir escenario con semejantes bandas como Deftones, Faith No More, Gojira o Lamb Of God. La verdad es que ese festival fue importante porque mucha gente que no asisitió al show anterior, y ahí pudo notar que De La Tierra es una banda muy diferente, muy homogénea, muy real. Las dos cosas las disfrutamos harto, son dos shows totalmente distintos en cantidad de gente, pero ambos tienen el mismo sentimiento de entregar todo; el público notó eso y creo que por eso reaccionaron de tan buena manera con la banda.

Ya que comentas lo homogéneo que es la banda, todos vienen desde estilos muy distintos. ¿Fue muy difícil lograr un consenso en el estudio a la hora de grabar?

Cuando uno habla en un lenguaje musical, más allá del estilo que cada uno venga, terminamos siendo cuatro personas que aman la música, así todo se hace mucho más fácil. Independiente de que Andreas y yo tuviéramos bandas de metal, prevalece el respeto y las ganas de tocar juntos, hacer música, vivir cosas nuevas y volver a sentir esa adrenalina que uno tiene cuando arma por primera vez su banda, pensar en lo que va a venir, experimentar, todo eso. Creo que fue mucho más fácil, los cuatro teníamos estilos bien definidos en nuestras bandas, pero en De La Tierra nos abrimos mucho musicalmente, no tenemos ni miedo, ni vergüenza, ni nada de eso. La unión y las ganas de tocar juntos hacen posible que sea todo compartido, no fue para nada complicado, fue mucho más fácil de lo que uno se puede llegar a imaginar. Fue mejor que si nos hubiésemos juntado cuatro personas que hacen metal, porque cuando se juntan personas que hacen un estilo de música similar es más seguro que salga todo en un sólo color y no en veinte colores distintos, que es la gracia en hacer música más abierta. Todos somos personas que tratamos de probar lo mejor y que tenemos la capacidad de respetarnos entre nosotros, con eso todo se hace más simple.

Leí por ahí de que la idea de hacer De La Tierra estaba pensada desde en 2004, pero recién en 2012 fue una realidad. ¿Es cierto eso?

Sí, es verdad eso.

¿A qué se debió esa tardanza?

Fue por los tiempos más que nada, a veces no se dan. Un día nos juntamos y dijimos “basta, es momento de hacer esto“, fue así como nos dimos un tiempo y empezamos a trabajar en ella como fuera. Nos juntamos, hicimos un par de canciones y así fue avanzando todo, llegando hasta ahora que ya tenemos un segundo disco. Estamos con muchas ganas de tocarlo, de mostrarlo y salir de gira con el, y después poder hacer otro disco más para el otro año, tenemos muchas ganas de seguir. Nos costó unirnos por los tiempos, pero las ganas de hacerlo superan todos los obstáculos.

¿Tienen planes concretos para salir de gira con este álbum?

Queremos salir el próximo año, así que empezaremos a planear una gira latinoamericana y luego salir a Europa y Estados Unidos, y tocar para todos los latinos que viven ahí, o incluso para la gente de allá que se interesa en el sonido de De La Tierra. Tenemos muchas cosas por hacer, pero lo que más nos motiva ahora es visitar Latinoamérica, pasar por Chile y todos los demás países que visitamos. En todos los lugares que estuvimos nos brindaron mucho respeto y mucho amor, con eso uno se llena de vida, se nutre y es alucinante.

Este año estuviste con A.N.I.M.A.L. en nuestro país. ¿Como viviste esos shows?

Sí, estuvimos en mayo con Criminal en la Kmasú y en El Huevo de Valparaíso. Estoy muy agradecido por el recibimiento, como te dije al principio de la entrevista. Fui a Chile muchas veces con A.N.I.M.A.L. y la gente siempre se ha portado increíblemente bien, siempre nos entregaron mucho cariño. Seguramente el próximo año iremos a tocar para ustedes de nuevo, los últimos shows fueron increíbles, el poder y el cariño al cantar las canciones son cosas que se notan que salían del corazón.

Ahora que mencionas el Club Kmasú, no sé si te enteraste que se incendió la semana pasada, incluso se comenta mucho de que habría sido algo intencional debido a la gran cantidad de eventos que se hacían ahí, en especial de bandas de metal que se presentaban muy a menudo. Considerando eso y lo diferente que eran las cosas en Sudamérica hace algunos años, ¿te sentiste discriminado alguna vez en tu vida por la música que tocas o que escuchabas en tu juventud?

Qué lamentable, no lo sabía. Creo que cuando uno hace este tipo de música, en el fondo sabe en la que se mete, hay gente que no entiende, hay gente que juzga sin saber. Si en algún punto de mi vida me sentí discriminado con A.N.I.M.A.L., eso me daba más pasión para seguir adelante. Por ahí siempre hay gente que te discrimina o te mira mal porque ven que lo que hacemos está fuera de lo que ellos llaman “el común denominador de las cosas”. Es mejor rodearse de gente buena, que apoye lo que haces. No sé si sea discriminación como tal, puede ser más un tema de prejuicio al no saber; la gente muchas veces habla por hablar. No sé si me sentí discriminado en algún momento, y si es que me pasó no les dí pelota como para sentirme herido ni nada, siempre puse lo mejor para seguir adelante.

Tenía un par de preguntas más, pero se nos acaba el tiempo. Para ir cerrando esta entrevista, ¿te gustaría decir unas palabras para tus fans en Chile?

Sí, muchas palabras. Primero, gracias por el cariño que nos dieron las dos veces que estuvimos con De La Tierra, fue emocionante verlos ahí tan apasionados por la banda, y por mi parte y la de A.N.I.M.A.L., agradecido también del increíble amor que nos dieron. Estén atentos, porque de seguro el proximo año estaré con ambas bandas por allá. Les agradezco de todo corazón porque se nota mucho la pasión en los shows, eso nos da más ganas de tocar y sentimos un compromiso más grande aún para que todo sea un show increíble.

Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. ¡Que estés bien!

No, por favor, muchas gracias por llamar y por el interés, que tengan un buen año y una feliz Navidad. ¡Nos veremos pronto!

Por Manuel Cabrales