Versailles: La inclasificable vigencia

La música japonesa en nuestro país siempre ha gozado de un considerable grupo de adeptos, quienes apoyan a sus artistas incondicionalmente en cada presentación que dan. Fue hace nueve años que el Teatro Teletón recibió a Miyavi, el primer artista de j-rock que se presentaba en nuestro país. Tal fue la sensación que esta corriente causaba, que pudo regresar al mismo recinto al año siguiente, y dando el gran salto cuando fue parte de la edición 2011 de Maquinaria Festival, compartiendo cartel con nombres como Sonic Youth o Snoop Dogg. Por otro lado, el quinteto de metal Versailles llegó a la capital en 2010, momento en que se encontraban promocionando su álbum “Jubilee –Method Of Inheritance–”, lanzado ese mismo año. Aquella vez desplegaron un show de antología en el Teatro Teletón, volviendo al año siguiente, esta vez tocando en Club Blondie. La noche pasada, siete años después de su debut en nuestro país, Versailles aterrizó en el mismo recinto que los recibió la primera vez para celebrar junto a sus leales seguidores los 10 años de una banda que revolucionó el metal japonés, acercándolo un poco más hacia el mundo occidental.

Es curioso que gran parte de la audiencia fueran personas en promedio de 25 años, lo que refleja que la banda estaría frente a los mismos adolescentes que los vieron debutar siete años atrás. Con la clásica intro que presenta a cada uno de los integrantes, fue el baterista Yuki el primero en ingresar, seguido de Masashi en el bajo, Teru en la guitarra, Hizaki como guitarra principal y finalmente el vocalista, Kamijo, desatando la euforia apenas comenzó el riff de “Aristocrat’s Symphony”, uno de sus primeros hits, dando a entender que esta sería una noche de grandes éxitos.

De entrada se dejan atrás los tabúes y poco importa la apariencia de sus integrantes (lo que puede generar risas en el metal más tradicional), ya que los potentes riffs y solos de Hizaki y Teru dejan boquiabierto a cualquiera, con su increíble técnica que no tiene nada que envidiarle a otras agrupaciones occidentales. Bajo esta apariencia aristócrata, el vocalista Kamijo, ensimismado en su papel de vampiro, jugueteaba con el público a la par que sonaba la canción “Shout & Bites”. Todos felices, mucho grito y alegría, el público ya estaba ganado.

Independiente del idioma o las profundas líricas, esto es puro power metal, sin ser encasillado o separado a la fuerza por su naturaleza. Eso lo demostraron canciones como “Vampire”, “After Cloudia” o esos solos a dos voces en “Philia”, demostrando la técnica impecable, tanto de los guitarristas como de Masashi, el miembro más “actual” de la banda, quien reemplazara desde 2010 a Jasmine You, bajista original fallecido en 2009. Independiente de aquello, el cariño de la gente lo hace sentir como el bajista eterno, puesto que ha estado presente en todas las visitas del quinteto a nuestro país. Luego del potente metal sinfónico de “Ascendead Master”, llegó una de las canciones más desarrolladas y consistentes de la banda: “God Palace –Method Of Inheritance–”, parte de su álbum “Jubilee” que, con sus diez minutos de duración, se mueve entre sinfonías, baladas, riffs y veloces solos, con una atmósfera in crescendo verdaderamente épica. El final llegó con “Masquerade”, coreada por los extasiados fanáticos, en especial quienes se encontraban en la zona de cancha vip.

Ya que el público pedía más, la banda regresó para un pequeño encore, donde interpretaron canciones como “The Red Carpet Day” y la emotiva “Symphatia”, agradeciendo además a todos por estar presentes una vez más. Pese a lo solemne y teatral de su presentación, fue difícil para la banda mantenerse dentro de sus personajes, principalmente por la desbordante emoción que generó tanto para ellos como para sus fans el hecho de poder seguir entregando su música luego de tantos años. Cabe destacar que la banda incluso estuvo separada durante algún tiempo, lo que también generó una visita a Chile del vocalista Kamijo como solista en 2015 y de Jupiter, proyecto de todos los miembros restantes de Versailles junto a otro vocalista, en abril de este año. Finalmente, el broche de oro no podía ser otro más que “The Revenant Choir”, canción escogida por la banda para cerrar todos sus conciertos, llevando a lo más alto las emociones, gritos e incluso las lágrimas de unos fanáticos que quizás pensaron nunca ver a su banda de la vida reunida nuevamente.

Lo de Versailles y sus seguidores habla de una vigencia inclasificable, ya que no siempre se ve que una banda tenga una respuesta tan positiva en tantas ocasiones y con tantos proyectos distintos. Pueden pasar los años, pero el entusiasmo de esos jóvenes que vieron a su banda favorita en 2010 sigue intacto, incluso ahora, cuando el tiempo de gloria quizás haya pasado. Es verdad, el entusiasmo por la música japonesa quizás ya no sea el mismo de antes, pero no hay duda de que se está reactivando. Este año recibiremos muchas visitas y regresos desde el lejano oriente, por lo que se hace casi necesario poner atención a una industria que tiene mucho más que anime y bizarros videos virales para ofrecer. Por supuesto que eso dependerá de cada banda, pero por el lado de Versailles la prueba está más que superada, pues demostraron su predominancia y, sobre todo, su impecable calidad en un show que es cada vez mejor que el anterior.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Aristocrat’s Symphony Shout & Bites Zombie Vampire After Cloudia Inheritance Lineage Philia Ascendead Master God Palace -Method of Inheritance- Masquerade The Red Carpet Day Sympathia The Revenant Choir