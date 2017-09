Tom Chaplin: Así se siente la nostalgia

Sábado, 9 de Septiembre de 2017

La nostalgia prematura es algo extraño cuando algo de hace no mucho tiempo se siente como si fuera de una vida pasada. Ecos de hechos pasados, de personas que ya no están, de darse cuenta de cómo se dio vuelta el calendario, todo a través de una canción. Eso es lo que entregó a ratos Tom Chaplin, conocido por ser el vocalista de Keane, en su primera presentación como solista en nuestro país, ante una Cúpula Multiespacio repleta y entregada al intérprete inglés. Pero no sólo hubo espacio para éxitos pasados, sino para probables éxitos del futuro, porque Chaplin tenía como excusa para su regreso un nuevo disco, su primer trabajo solista, “The Wave”, salido el año pasado, y que dejó en claro que la voz de Keane tenía más que ofrecer que esos acordes que son marca registrada de Tim Rice-Oxley.

En “The Wave” Chaplin entregó un material perfecto para acompañar a gente en medio de la soledad, a personas en medio de huracanes, y a amigos en medio de quiebres, todo en medio de canciones tan tiernas como potentes, con pinta de suaves, que pegaban duro. Eso se pudo ver en el show en nuestro país, que en su primera parte tuvo énfasis en estos tracks solistas, moviéndose desde lo emocional al callo como en “Bring The Rain”, hasta la charla motivacional en tracks como “The River” o el que le da su nombre al disco, todo con una voz que no sólo se mantiene como en los mejores tiempos de Keane, sino que en sus entonaciones puede tener más matices que se le atribuyen a una madurez que calza con la adultez de gran parte de la audiencia que lo lleva escuchando desde la adolescencia.

Por supuesto que los momentos de mayor comunión del show que se extendió más allá de la hora y 40 minutos fue con los hits de Keane. El primer gran karaoke fue con la calma “Bedshaped” y el baile se impondría con “Sovereign Light Café”, pero mientras las versiones de la banda se mostraban como competentes, los arreglos hacían que temas como “Quicksand” se destacaran. Usualmente la nostalgia se avizora como patrimonio del tiempo extenso, teniendo que pasar décadas para que esta se presente con propiedad, pero a veces una década es suficiente y es extraño ver gente que, fuera de La Cúpula sería considerada como “joven”, caer en este ejercicio de nostalgia, pero es así, y es el poder de la música y de estos tiempos, donde los lanzamientos son múltiples, la vida es fugaz y la nostalgia demora mucho menos en llegar.

Al momento de “Crystal Ball” cerrando el set principal, daba igual el año, el lugar o cuántos años se tiene, porque ese hit volvía a golpear con su coro lleno de añoranza adolescente y acordes divertidos. “Cheating Death”, al regreso para el encore, podría haber sido un tema nuevo, como lo era hace 10 años, o en 10 años más, pero Chaplin lograba una sensación de buenos tiempos ahí, en frente, en el escenario, conectando partes de la memoria de forma evidente.

“The Lovers Are Losing” y “Everybody’s Changing” fueron muy coreadas, y la propia de Tom, “See It So Clear”, lograba convertir todo en un rincón de luz, para finalizar con el hit planetario “Somewhere Only We Know”, que no sólo fue entregado con convicción por Chaplin, sino que transmitió esa posibilidad de ser el portal que separaba dimensiones, la de ayer y la de hoy, por medio de un show sólido donde un artista no negó su pasado y, a la vez, podía mostrar que mirar hacia delante también es posible cuando las canciones y la motivación está del lado de la creación. Un espectáculo donde pudo pasar la vida por delante, pero también invitó a mirar a Tom Chaplin como un artista que puede trascender a la banda de la que proviene, haciendo dialogar sus mundos y tiempos de gran manera, tal como pudo ver el público chileno en una noche fría de septiembre.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Still Waiting Hardened Heart Bend And Break (original de Keane) Solid Gold I Remember You Silenced By The Night (original de Keane) Hold On to Our Love Clear Skies (original de Keane) Worthless Words Bring The Rain Bedshaped (original de Keane) The River Quicksand Better Way Sovereign Light Café (original de Keane) The Wave Crystal Ball (original de Keane) Cheating Death The Lovers Are Losing (original de Keane) Everybody’s Changing (original de Keane) See It So Clear Somewhere Only We Know (original de Keane)