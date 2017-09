The Get Up Kids: De vuelta a la inocencia

En el ejercicio de la nostalgia existe una cierta satisfacción, una alegría acompañada por melancolía que se forja con el paso del tiempo. A modo de gran ritual, dichos sentimientos se convocaron durante la última noche agosto gracias al esperado debut de The Get Up Kids en Chile, pioneros en el sonido emo y responsables ideológicos de su posterior explosión mediática a inicios de 2000. Luego de años de espera, la banda originaria de Kansas llegó con un show colmado de imágenes que nos remiten a los conflictos naíf propios de la adolescencia y remontándonos por una noche a aquellos años de inocencia.

A pesar de que el show debió aplazarse cerca de media hora debido a la transmisión del partido de Chile vs. Paraguay, el inicio de la cita no logró opacar el entusiasmo del público. La apertura estuvo a cargo de Sin Perdón, telonero más que adecuado por su coherencia sonora. Los locales abrieron con “Querías”, dando paso a una presentación bien recibida por el público, en un diálogo cercano durante su transcurso. En más de alguna ocasión la banda hizo notar su entusiasmo por ser parte de esta fiesta, declarándose grandes fanáticos de los anfitriones de la noche.

A pocos minutos del plato fuerte, las ansias ya se hacían notar, lo que, sumado a la larga espera, alimentó un bullicio que sólo se acalló con la entrada de Matt Pryor y compañía. Sin intenciones de guardarse nada, la banda abrió con “Holiday”, provocando la euforia inmediata del público, la que continuó con “I’m A Loner Dottie, A Rebel”, apertura coreada principio a fin, llamando incluso la atención de Matt y destacar la gran participación de los presentes. La algarabía incrementó con “Stay Gold, Ponyboy” y “Lowercase West Thomas”, canciones que transportaron al Domo San Diego a los años de “Four Minute Mile” (1997), su primera placa.

La complicidad con el público se hizo definitiva cuando Rodrigo Palma –bajista de Saves The Day y encargado de las cuatro cuerdas durante la gira– se dirigió hacia ellos para confesar lo emocionado que estaba, ya que él nació en Santiago, todo esto en un español a medias que no impidió que la asistencia acogiera las palabras con un caluroso aplauso. El show retomó con “Valentine”, llenando el recinto de una melancolía amorosa que invitó a los espectadores a formar parte durante “No Love” en un juego de palmas. El momento más alto del show llegó con “Action & Action”, encendiendo a los presentes en una masa de saltos que hizo vibrar el suelo de San Diego. La euforia dio paso a la calma con “Campfire Kansas”, luciéndose en un dueto del guitarrista Jim Suptic y el tecladista James Dewees. “Red Letters Days” acompañó un coro multitudinario que no hizo más que incrementarse con la sufrida letra de “Don’t Hate Me”.

Luego de una segunda pausa, en la que muchos creyeron como definitiva, The Get Up Kids retomó el escenario para tributar a The Cure con “Close To Me”, versión que sorprendió gratamente, para luego despedirse con el hipnótico juego de sintetizadores de “Ill Catch You”, el cuál no logró adormecer al público que aún necesitaba más. Afortunadamente, estos últimos fueron escuchados y la banda volvió para dar el cierre definitivo con una tripleta que se llenó de aplausos. “Ten Minutes”, “Out Of Reach” y “Shorty” bajaron el telón de manera apoteósica, con palabras finales de agradecimiento de Mark Pryor, prometiendo un pronto retorno.

El transcurso del show de The Get Up Kids se destacó por lo intenso, y gran parte de ello gracias al alto entusiasmo de la fanaticada que esperaba este encuentro por años, quienes no dudaron desde el mismo inicio del show en demostrar una catarsis de saltos y cantos a coro. Los muchachos de Kansas dieron una jornada donde se logró lo imposible, transformando esa noche de jueves en un verdadero retorno a los años de mayor inocencia.

Por Javier Pérez

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Holiday I’m A Loner Dottie, A Rebel Stay Gold, Ponyboy Lowercase West Thomas The One You Want Woodson Valentine No Love Mass Pike Action & Action Forgive And Forget Last Place You Look Campfire Kansas Red Letter Day Don’t Hate Me Walking On A Wire Close To Me (cover The Cure) Beer For Breakfast (cover The Replacements) I’ll Catch You Ten Minutes Out Of Reach Shorty