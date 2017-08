Testament + Nile: La unión hace la fuerza

Viernes, 25 de Agosto de 2017 | 2:32 pm | No hay comentarios

Los protagonistas de la velada que se llevó a cabo anoche en el centro de la ciudad ostentan prestigio y reconocimiento en el mundo de la música extrema. Por lo tanto, el anuncio de la fusión de ambos eventos en un solo espectáculo multiplicó las expectativas, sobre todo al considerar el éxito cosechado tanto por Testament como por Nile en sus presentaciones previas en este lado del continente. Los californianos, por su parte, a menudo son citados como uno de los máximos exponentes del thrash metal estadounidense, supremacía que se extiende en el resto del globo; mientras que Nile desde un comienzo sobresalió por la forma en que conciben el death metal, donde el misticismo, la vehemencia y la pericia de sus músicos ha configurado una propuesta avasalladora que, gracias a su innovación, hoy tiene a la banda en un lugar de privilegio en el panorama.

Para la ocasión se dispuso a los nacionales de MassivePower como acto soporte, quienes con un thrash directo y muy clásico lograron conectarse con los asistentes que ya ocupaban una sección considerable de establecimiento de calle San Diego. Dueños de un larga duración homónimo publicado el año 2013, y de otros trabajos, aprovecharon bien el escenario sin quedarse nunca estáticos, uno que además ofreció un sonido casi sin complicaciones, lo que les permitió entonces exhibir la cohesión que han desarrollado a lo largo de su trayecto.

Justo a las 20:45 horas, Nile se ubicó en el escenario mientras sonaba “Ushabti Reanimator”, pista instrumental de “What Should Not Be Unearthed” (2015), su disco más reciente, para que luego “Sacrifice Unto Sebek”, proveniente de unos de sus mejores registros, “Annihilation Of The Wicked” (2007), donde además figura como corte promocional, diera inicio a unos escuetos 45 minutos de presentación, en los cuales el ahora cuarteto expuso todos sus pergaminos.

No hubo que esperar para que Nile complaciera a sus seguidores más antiguos con material de sus inicios; sin previo aviso fueron al seminal “Black Seeds Of Vengeance”, su segundo álbum –que a menudo es apuntado como una obra maestra dentro de los nuevos tiempos en el mundo del death metal– para extraer la vehemencia de “Defiling The Gates Of Ishtar”, activando a un público que desde la primera nota ya estaba bajo el efecto del conjuro, mostrándose entregado a la influencia de las capas de sonido que en conjunto definen la personalidad y el sello de Karl Sanders y sus compañeros.

Tras la salida de Dallas Toler-Wade, quien estuvo por casi veinte años en Nile, el formato cambió y ahora se trata de cuatro integrantes. A Sanders (guitarra líder) y Kollias (batería) se sumaron Brad Parris y luego Brian Kingsland en bajo y guitarra, respectivamente, para conformar una alineación sólida, la que ayer demostró su poderío. “Kafir!”, tema que abre “Those Whom The Gods Detest” (2009), se escuchó equilibrado a pesar de la velocidad, y luego “In The Name Of Amun”, muestra del último período, perpetuó esa sensación de estar frente a un titán de la escuela más brutal. Antes de terminar el breve repertorio que tocaron en esta oportunidad, ejecutaron un bloque dedicado a “In Their Darkened Shrines” (2000), otra de las cúspides de la agrupación, donde “Sarcophagus” y “Unas, Slayer Of The Gods” aparecieron atronadoras, provocando una expresión atónita en varios de los presentes y fervor en el resto, mientras “Black Seeds Of Vengeance” –siempre ubicada en el cierre de los conciertos de Nile– cerró de manera muy intensa la presentación más corta hasta la fecha de los estadounidenses, pero que sin duda alguna bastó para reafirmar sus laureles y su vigencia en la actualidad.

Más tarde, y con varios minutos de retraso en relación a lo anunciado, los oriundos de San Francisco Bay Area –cuna del movimiento thrash de Estados Unidos– tomaron sus posiciones y con un tremendo telón detrás con la portada de “Brotherhood Of The Snake”, el cual aún promocionan y es la razón de esta gira, dieron comienzo a la enésima visita de Testament a Chile con la pista del mismo nombre que también abre el disco. Le siguieron “Rise Up” y “More Than Meets The Eye”, todos de esta época más reciente que ha visto como la banda se ha renovado a través de un sonido más denso y extremo, con el que han cosechado críticas favorables.

Para continuar con la promoción de “BOTS” tocaron “The Pale King” junto a una dinámica “Centuries Of Suffering”, ambas bien recibidas por la audiencia, que acompañó con entusiasmo en todo momento a la formación de lujo que constituye a Testament en la actualidad: la legendaria voz de Chuck Billy, Eric Peterson y Alex Skolnick en guitarras, Steve Di Giorgio y su versatilidad en el bajo, más la fuerza indomable y la precisión de Gene Hoglan en la batería.

Bien entrada la noche, llegó el instante de apreciar algo del catálogo más antiguo con “Electric Crown”, que se sintió un poco fuera de lugar debido a su vibra más “liviana” o cercana al hard rock o al heavy metal de antaño, pero “Into The Pit” –como es costumbre– desató el caos en la pista y sumergió a todos los que estuviesen cerca en un círculo danzante de proporciones. De esta forma, con el contingente revolucionado, Testament repasó a grandes rasgos lo que ha hecho para reinventarse, desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta hoy; así pasaron “Dark Roots Of Earth”, “Stronghold” también del flamante “BOTS”, “Low”, “Throne Of Thorns” y “Eyes Of Wrath”, del excelente “The Gathering” de 1999.

Hasta ese punto, gran parte del camino de la noche ya había sido recorrido y, con la efusividad en su máximo nivel, los californianos dedicaron el bloque final a rememorar los años de su apogeo por medio de algunas de sus canciones más famosas y alabadas, como “Practice What You Preach”, “The New Order” o “Souls Of Black”. Por su parte, “Over The Wall” y “Alone In The Dark” tienen el componente de la nostalgia al pertenecer a su primer disco de 1987, “The Legacy”, por lo tanto, se entiende la reacción apasionada que generaron en los más acérrimos. A modo de clausura, “Disciples Of Watch” fue la estocada con que remataron una actuación que estuvo a la altura de las ocasiones anteriores y que fortaleció aún más el vínculo existente entre la afición y Testament.

Una vez más se vivió una jornada memorable para escribir en el libro de la historia del metal y su intensa relación con Chile, donde también se ha desarrollado una escena igual de potente. Ambos estandartes en sus respectivos estilos y figuras prominentes del contexto global no escatimaron en energía y en recursos para hacer un buen show, lo que se tradujo en la ansiada comunión con la gente, quienes nuevamente acudieron en masa a manifestar y a gritar su amor por la música extrema, como lo han hecho con decisión y lealtad desde hace mucho tiempo.

Por Hans Oyarzún

Fotos por Pedro Mora

Setlist MassivePower

Homicidal Blackouts Rightwing Control Mass Crime Corporation Political Class Force Violent Killing Posers March Of Destruction Peyucollar

Setlist Nile

Sacrifice Unto Sebek Defiling The Gates Of Ishtar Kafir! In The Name Of Amun Sarcophagus Unas, Slayer Of the Gods Black Seeds Of Vengeance

Setlist Testament

Brotherhood Of The Snake Rise Up More Than Meets The Eye The Pale King Centuries Of Suffering Electric Crown Into The Pit Dark Roots Of Earth Stronghold Low Throne Of Thorns Eyes Of Wrath Practice What You Preach The New Order Urotsukidôji Souls Of Black Over The Wall Alone In The Dark Disciples Of Watch