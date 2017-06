Steve Vai: Cuando las palabras sobran

El destacado músico Steve Vai se ha presentado en numerosas ocasiones en nuestro país, agotando tickets cada vez que anuncia una nueva visita. Una enorme legión de fanáticos nos sorprende cuando hablamos de alguien con esta trayectoria, ya que el guitarrista cuenta con años de carrera que lo avalan como uno de los músicos más influyentes en términos de técnica y destreza, virtudes de sobra para el oriundo de New York. Esta vez, Vai regresó a Chile en la gira que celebra los 25 años de “Passion And Warfare” (1990), segundo álbum del compositor, que viene siendo presentado alrededor de todo el mundo. La ocasión sería especial: el disco iba a ser interpretado de manera íntegra, algo inédito para su carrera, ya que por muy increíble que parezca nunca tuvo una gira de promoción en su momento. Como era de esperar, un Teatro Cariola vendido por completo esperaba al músico y su banda, quien puntualmente dio la bienvenida a todos sus fanáticos con un pequeño extracto de la película “Crossroads” a modo de introducción.

La aplastante “Bad Horsie” se encargó de arrancar la noche, demostrando en seguida los tremendos dotes de Vai, quien, con un luminoso atuendo, sacó chispas a su guitarra, seguido de inmediato por “The Crying Machine”, sonando profundamente inspirada y melancólica, sin perder la potencia y ritmo que le entregó la batería de Jeremy Colson, además de los estruendosos slaps del bajista Philip Bynoe, que se destacó durante todo el show con su tremenda forma de dominar las cuatro cuerdas. Luego de “Gravity Storm” y “Whispering A Prayer”, Vai se dirigió de manera muy lúdica y cercana al público, explicando de qué vendría todo y dando paso a lo más esperado: la interpretación de “Passion And Warfare”.

Escuchar una obra tan importante cómo esta resultó un verdadero privilegio para la audiencia. Vai y su banda se preocupan de cada detalle posible, transformando el concierto en algo más allá de la música. Un ejemplo de aquello es la constante participación de artistas invitados a lo largo del show (a pesar de que sea a modo virtual), otorgándole un sentido de celebración a la interpretación de la obra. Con imágenes de archivo del gran Brian May, la canción “Liberty” sonó tal como se podía esperar, con la banda complementada totalmente en la interpretación de esta tremenda composición. Hay que destacar que Brian May no fue el único “invitado” de la noche, también hicieron lo suyo Joe Satriani en “Answers” y John Petrucci en “The Audience Is Listening”, teniendo participaciones más activas, saludando a la gente y especialmente a Vai por el aniversario de su álbum.

Hay que ser categóricos en el hecho de que Steve Vai sabe cómo articular un show; a pesar de que en los primeros minutos fue solo su guitarra la que habló, el músico entretuvo a la gente con su gran sentido del humor, lanzando bromas, regalando uñetas y haciendo de la velada algo un poco más especial. La tremenda “For The Love Of God” demostró toda la destreza y gran virtud en la guitarra que posee Steve, así como también la capacidad que tiene el músico para realizar una obra completamente instrumental sin sonar aburrida o repetitiva. “I Would Love To” refleja un lado más hard rock, mientras que “Blue Powder” sigue la senda del Vai virtuoso e inspirado. Para el final quedaron reservados temazos como “Love Secrets” o “Racing The World”, rematando el show del norteamericano en su punto más alto.

Hay discos que no generan el impacto necesario en su momento, envejeciendo ocultamente y revelándose como una obra de culto una vez que ya ha cumplido varios años. En el caso de “Passion And Warfare” ese ejemplo se puede graficar completamente, puesto que ahora, 27 años después de su publicación, es defendido en vivo de una manera excepcional y honesta, evocando correctamente todo el espíritu de la grabación original. Sería bueno que todos los shows de aniversario en torno a un álbum fueran como este, alejándose del recuerdo de un par de tracks o la interpretación casi por inercia de la obra. Muy por el contrario, cada celebración debería ser al estilo Steve Vai, con invitados, saludos, momentos especiales y un gran sentimiento de fiesta en torno a la música.

Setlist

Bad Horsie The Crying Machine Gravity Storm Whispering A Prayer Liberty (con Brian May en archivo) Erotic Nightmares The Animal Answers (con Joe Satriani virtual) The Riddle Ballerina 12/24 For The Love Of God The Audience Is Listening (con John Petrucci virtual) I Would Love To Blue Powder Greasy Kid’s Stuff Alien Water Kiss Sisters Love Secrets Stevie’s Spanking (original de Frank Zappa) Racing the World Fire Garden Suite IV – Taurus Bulba