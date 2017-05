Red Fang: La jauría al ataque

Miércoles, 10 de Mayo de 2017

Es común ver dentro de la abultada cartelera local conciertos que se repiten cada cierto tiempo. Ya sea por popularidad, constante actividad o una estrecha relación con la fanaticada chilena, muchas bandas regresan a nuestro país con gran frecuencia, por lo que es siempre bienvenido cuando se anuncia el debut de un artista que jamás imaginamos presenciar en vivo. Lo anterior sirve totalmente para graficar lo ocurrido en el esperado primer show del cuarteto Red Fang, quienes en plena promoción de su álbum “Only Ghosts” (2016) pisaron tierras chilenas para traer toda la potencia de su incisivo stoner rock a Santiago. Los nacionales Devil Presley fueron los encargados de abrir la jornada, con un show de alrededor de 40 minutos donde entregaron lo mejor de su catálogo, siendo muy bien recibidos por el considerable marco de público que llegó al Teatro Cariola para presenciar el concierto de Red Fang.

Saludando animosamente a los fans, la banda probó sus instrumentos y dio inicio al show con toda la potencia de “Blood Like Cream“, corte de su álbum de 2013, “Whales And Leeches“, demostrando desde el inicio la gran capacidad de atracción que poseen sus riffs, sumado a la potente voz del guitarrista Bryan Giles, quien, a pesar de compartir créditos en la voz con el bajista Aaron Beam, logró equilibrar perfectamente las cosas entre toda la banda. El apocalíptico riff de “Malverde“, comenzó a dar aún más atisbos de lo que se vendría para el resto de la jornada. La banda suena con toda la potencia y garra esperable en vivo, con una ejecución muy bien complementada entre los integrantes mencionados anteriormente y David Sullivan junto a John Sherman, encargados de la guitarra principal y la bateria, respectivamente. “Crows In Swine“, que por muchos momentos nos daba la sensación de estar en un concierto de Melvins, fue la encargada de intensificar las cosas gracias a su sonido arraigado en el heavy y la potente voz de Bryan, quien le entrega toda la actitud y densidad que el cuarteto posee.

Si bien, la intención del show debía ser la promoción del álbum “Only Ghosts”, la banda terminó por entregar un repaso completo de su catálogo, relegando su cuarto LP a una pequeña sección de cuatro canciones: “Flies“, “Cut It Short“, “The Deep” y finalmente “The Smell Of The Sound“, dando un verdadero ejemplo de cómo modernizar un sonido sin perder el sello característico de la banda. Hubiese sido ideal poder escuchar más composiciones de este tremendo trabajo discográfico, pese a aquello, todas sonaron igual de demoledoras, particularmente “The Deep”, que llevó a todos hasta lo más profundo. El galopante bajo de “The Smell Of The Sound” transportó a todos los presentes en un viaje por los confines más recónditos de Red Fang, gracias a una estructura vertiginosa y aplastante, donde el riff principal marcó la pauta de toda la composición. Es increíble ver bandas con una calidad tan impecable como esta; casi 12 años de carrera no pasan en vano, y eso fue demostrado con una puesta en escena verdaderamente arrasadora y potente.

“Murder The Mountains” (2012), segundo y quizás más destacado disco del conjunto, se llevó la mayor parte del setlist, aunque también hubo tiempo para recordar su debut “Red Fang” (2009), con sorpresas como “Sharks” o la destructora “Prehistoric Dog“, que puso punto final a una breve pero intensa presentación. Como el público pedía a gritos por más, la banda regresó para entregar dos últimos cortes. Primero, “Hank Is Dead“, que nada más los hizo calentar el ambiente para el verdadero broche de oro con “Throw Up“, que se sintió como una verdadera cúspide de su presentación, encerrando toda la destreza de sus integrantes y volviendo loco a todo el público con su pegajosa melodía. La gente saltó, gritó y lo entregó todo, mientras en el escenario los cuatro integrantes se dejaron llevar por un vórtice de sonidos y riffs desgarradores, poniendo sus instrumentos junto a los amplificadores como verdaderas armas de guerra, despidiéndose y prometiendo volver próximamente.

Es frustante a ratos pensar cómo una banda del calibre de Red Fang no esté encabezando festivales o presentándose en los más grandes escenarios del mundo. Con un intenso debut, los oriundos de Oregon entregaron una demostración clara de lo que están hechos, desgarrando a sus fans como verdaderas presas gracias a su destructor sonido e implacable potencia en vivo. Esperemos tener a esta banda una y otra vez más en nuesgro país, porque con debuts como este, da gusto pensar en que todavía existen exponentes de ese rock & roll directo y sin rodeos, algo que la banda tiene más que claro a lo largo de su historia. Como una verdadera jauría de perros, Red Fang arrasó y despedazó todo a su paso, enterrando sus colmillos en todo aquel que se parara frente a ellos.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Blood Like Cream Malverde Crows In Swine Antidote Into The Eye Wires Reverse Thunder Flies Cut It Short The Deep The Smell Of The Sound Dirt Wizard Sharks Prehistoric Dog Hank Is Dead Throw Up