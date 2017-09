Ratos de Porão: Brutalidad imperecedera

Durante la jornada del sábado, Recoleta fue testigo de una muestra arrolladora de metal y punk acelerado. Un amplio cartel de bandas locales animó el show que tendría como plato fuerte a los brasileños Ratos De Porão, agrupación insigne y pionera del hardcore sudamericano, acompañados por los holandeses Rectal Smegma, encargados de abrir las fechas de su actual tour. Cerca de las cinco de la tarde y hasta pasado la medianoche, el Arena Recoleta fue el espacio que convocó a un mosh que, aunque tardó en llegar, se coronó como el gran protagonista de la velada.

La jornada comenzó a calentar motores desde temprano con Nosotros No! como encargados de la apertura, seguidos por los conjuntos Miguelitos y Alavena, animando al escaso público que había por esas horas. Matahero continuó como los siguientes encargados de la previa, destacándose con un show veloz y un gran sentido del humor y carisma de su vocalista, Yuri “Trabalenguas” Salinas.

Luego llegó el momento de Dezaztre Natural, quienes al cierre de su presentación arrojaron un mensaje de denuncia por la militarización de la Araucanía. El show avanzó según lo programado, salvo por un pequeño retraso antes de la presentación de Saken. Cabe mencionar que la participación del público fue un poco floja con las bandas locales, el cual llegó lentamente y por goteo.

Luego de una espera afortunadamente breve, fue el momento del primer invitado internacional. El grindcore se apoderó del recinto gracias a la banda holandesa Rectal Smegma, quienes, a pesar de no ser el plato fuerte, logró dar un show que encendió los ánimos de un público tímido, animando los primeros circle pits de la jornada, confeti incluido, y aportando la cuota de humor bizarro.

La barrera del idioma no impidió que los holandeses tuvieran un trato cercano con el público. Yannic, su vocalista, dedicó en reiteradas ocasiones palabras de agradecimiento. También cabe destacar el intenso desplante del frontman, proporcionado por la voz cavernaria que generó mediante un efecto de voz, provocando sorpresa entre los presentes. La banda se retiró del escenario con la ovación de un público agradecido por una performance llena de diversión grotesca.

Eran cerca de las once de la noche cuando llegó el turno de los anfitriones de la jornada. Ratos De Porão se hizo camino en el escenario y, como es habitual, la impronta de su frontman João Gordo sacó los primeros aplausos de bienvenida, quien interpeló a la audiencia para averiguar si estaban pasando un buen rato. Cabe mencionar que los brasileños son una verdadera eminencia del hardcore con origen en Sudamérica.

Con más de 35 años de carrera ininterrumpida, cada show es una oportunidad de conmemorar algún hito en su carrera discográfica. La cita en Arena Recoleta fue la ocasión para celebrar el trigésimo aniversario de la tercera placa del conjunto, “Cada Dias Mais Sujo E Agressivo” (1987), abriendo con el cuarteto “Tattoo Maniac”, “Plano Furado”, “Ignorância” y “Crise Geral”; todas parte del álbum en cuestión. Pero fue con el clásico “Morrer” que los asistentes se dejaron llevar por la energía de la banda, formando un mosh pit que no paró de girar hasta finalizado el show.

Como si el homenaje inicial fuera poco, João Gordo aprovechó de mencionar los 25 años que cumple su registro en vivo, “RDP Ao Vivo” (1992). Para sumarle emoción a la anécdota, un fanático acerca al vocalista una copia en vinilo de la placa, sacando aplausos del público y continuando la presentación con “Crianças Sem Futuro”, “Agressão / Repressão” y “Beber Até Morrer”, esta última un punto alto del show, siendo cantada a coro por el grueso de los asistentes. “Sangue & Bunda” saca a relucir material de su trabajo más reciente, “Século Sinistro” (2014), mientras la banda continúa animando a un público eufórico canción tras canción. Ya en la porción final del show, Ratos De Porão comienza a despedirse con “Crucificados Pelo Sistema”, alimentando un mosh que ya estaba en su punto más álgido, para continuar con “Aids, Pop, Repression” –donde la banda mostró con un toque de humor un breve homenaje a “Another One Bites The Dust” de Queen–, para cerrar con su clásico “Igreja Universal”.

Con un poco más de una hora de show, Ratos De Porão no hizo más que dar una lección de clase. Es un privilegio ver a una banda que, con toda su longevidad e historia, no ha perdido un ápice de energía, entregando una presentación intensa y avasalladora. Incluso resulta impactante ver a estos músicos de entre cuarenta y cincuenta años dar tal desplante en vivo y no decaer en ningún momento. Da gusto ver la buena salud que goza una de las leyendas más grandes del hardcore sudaca, argumentando con hechos el respeto y jerarquía que aún mantienen intacto.

Por Javier Pérez

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Tattoo Maniac Plano Furado Ignorância Crise Geral Morrer Mad Society Crianças Sem Futuro Agressão / Repressão Beber Até Morrer Máquina Militar Sangue & Bunda Banha Arranca Toco Execito De Zumbis Expresso Da Escravidão Engrenagem Pensamentos De Trincheira Peste Sexual Sentir Ódio E Nada Mais Crucificados Pelo Sistema Aids, Pop, Repressão Igreja Universal