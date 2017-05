Prophets Of Rage: Ejercicio de nostalgia

La ausencia de un frontman puede ser difícil cuando una banda intenta reinventarse, pero se puede tornar algo incluso más complejo cuando se busca mantener un legado a toda costa, sin importar la forma en que este sea entregado. Prophets Of Rage nació a raíz de los deseos de Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk (todos ex integrantes de Rage Against The Machine) de continuar haciendo música juntos, sin importar el distanciamiento que Zack De La Rocha tomó del resto de sus compañeros. Ahora, aliados con Chuck D y DJ Lord desde Public Enemy, además de B-Real, miembro de Cypress Hill, decidieron llevar adelante un repertorio que mezcla toda la agresividad de sus bandas madre, promoviendo un show explosivo y lleno de energía. Ese show era el que precisamente llegaba a Santiago para presentarse en Movistar Arena, que, si bien no estuvo al total de su capacidad, logró convocar a un moderado número de fanáticos que esperaban ansiosos por volver a ver a Morello, principalmente, transformado en el centro de atención casi por inercia.

Los argentinos Bersuit Vergarabat fueron los encargados de abrir la jornada, partiendo su presentación con un Arena de plateas literalmente vacías y unas pocas decenas de fans en la cancha. A medida que el show avanzó, la banda logró entrar en confianza para entregar todos sus temas más reconocidos, tales como “Yo Tomo” o la aguda “Sr. Cobranza”, sacadas adelante pese al tibio recibimiento con que arrancó el show. Los argentinos demostraron que sí pueden seguir adelante sin la presencia de Gustavo Cordera, quien fuera frontman de la agrupación durante muchos años, ya que la batuta está bien tomada por Daniel Suárez y Germán “Cóndor” Sbarbati, encargados de las voces en conjunto desde la partida del ex cantante.

Acercada la hora de partida, DJ Lord apareció en el escenario para hacer un pequeño set a modo de introducción. Dicha intervención del integrante de Public Enemy comenzó con un sample al himno nacional, lo que generó algunas pifias por parte del público, para después dar inicio a una seguidilla de tracks que incluyeron: “Angel Of Death” de Slayer, “Gin And Juice” de Snoop Dogg, “Icky Thump” de The White Stripes, “Smoke On The Water” de Deep Purple, entre otras, incluyendo la coreada “Enter Sandman” de Metallica. Unos buenos minutos después, el resto de los músicos ingresó a escena para declarar su manifiesto de inmediato con “Prophets Of Rage”, clásico de Public Enemy adornado con la potente distorsión de Morello y compañía, desatando la locura en los enardecidos fans que no sabían lo que estaba por venir. El recuerdo de Rage Against The Machine era un sentimiento general en el ambiente, producto de eso fue que el tremendo combo compuesto por “Testify”, “Take The Power Back” y “Guerrilla Radio” desató todas las pasiones en la eufórica cancha, que cantaba y saltaba al son de los punzantes riffs de Morello.

Cuando se tiene un repertorio mayormente de RATM, es imposible que un show decaiga en intensidad. Considerando esa premisa, Prophets Of Rage tenía el terreno ganado de antemano, incluso al momento de equilibrar la balanza entre De La Rocha y los actuales intérpretes de su catálogo. B-Real y Chuck D tienen carisma, categoría y una carrera a cuestas que los avala, aún así, es evidente notar que los puntos bajos muchas veces caen sobre ellos debido a que, en muchas ocasiones, cantan sólo parte de las estrofas para dejar al público hacer el resto, un recurso más que utilizado dentro del hip hop. Es probable que esto se deba a la fusión que se pretende al momento de mezclar canciones de frentes tan diferentes en un solo show, como por ejemplo la notable interpretación de “(Rock) Superstar”, original de Cypress Hill, que fue modificada al punto de parecer verdaderamente una canción de RATM. Un interludio generado por un medley de DJ Lord hizo a la gente corear varios de los clásicos de Cypress Hill, con B-Real y Chuck D cantando entre el público y transformando por unos minutos al Movistar Arena en una cumbre del hip hop, con clásicos como “Insane In The Brain”, “Ain’t Goin’ Out Like That” y “Jump Around”.

Sólo dos canciones propias fueron las presentadas por la agrupación: la ya conocida “Party’s Over” y una nueva canción titulada “Unfuck World”, parte del primer álbum de estudio del sexteto que, según palabras del propio B-Real en el show, verá la luz en septiembre de este año. El compromiso político y social de Prophets Of Rage se sintió en la imagen de Morello, quien por algunos momentos mostraba el mensaje “JUSTICIA VICTOR JARA” en la parte posterior de su guitarra, además de la bandera chilena en recuerdo de “La Batalla de Santiago”, el memorable concierto de RATM hace ya casi siete años.

“Know Your Enemy” generó un verdadero campo de batalla en la cancha, con la gente saltando, gritando y sintiendo esta agresiva composición, ejecutada de manera implacable por Commerford y Wilk, con sus instrumentos sonando como verdaderos truenos. Un momento algo extraño, sinceramente, fue la invitación de la rapera chilena Ana Tijoux, con quien realizaron una versión del clásico de The White Stripes, “Seven Nation Army”, y que incluyó una improvisación de Tijoux entremedio de la canción. Luego de eso, la artista abandonó el escenario rápidamente, sin decir ni una sola palabra. El cierre estuvo a cargo de dos grandes tracks de RATM: primero, “Bulls On Parade” y luego “Killing In The Name”, esta última dedicada a Víctor Jara, sellando definitivamente el debut en nuestras tierras de los profetas de la rabia. Una vez que la banda se retiró del escenario, B-Real consignó a favor de la legalización de la marihuana, cantando un pequeño extracto de “Yo Quiero Fumar” de Cypress Hill, generando un anticlimático cierre.

“No es lo mismo, pero es casi igual”, eso es lo que se podría pensar luego de presenciar el show de Prophets Of Rage. Si bien, la banda no generó el entusiasmo de RATM o inclusive de Cypress Hill en solitario, logró convocar a una legión de fanáticos que iba en busca de lo mismo que la banda: un ejercicio de nostalgia. Para muchos el show que ofreció Rage en nuestro país en 2010 ahora posee características legendarias, por lo que era una considerable generación de fanáticos más jóvenes los que no estuvieron presentes en esa ocasión y que, a la vez, querían vivir en carne propia lo que es sumergirse en un mar de gente coreando las canciones de Rage Against The Machine. Esperemos a ver si la banda encuentra algún norte diferente con la publicación de su primer disco, de lo contrario, se tendrá que evaluar cómo reforzar una fórmula que, al estar basada en la nostalgia, no podría sostenerse por mucho tiempo.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Prophets Of Rage (original de Public Enemy) Testify (original de Rage Against The Machine) Take The Power Back (original de Rage Against The Machine) Guerrilla Radio (original de Rage Against The Machine) (Rock) Superstar (original de Cypress Hill) Bombtrack (original de Rage Against The Machine) People Of The Sun (original de Rage Against The Machine) Fight The Power (original de Public Enemy) Medley de Cypress Hill y Public Enemy: Hand On The Pump, Can’t Trust It, Insane In The Brain, Bring The Noise, Ain’t Goin’ Out Like That, Terrordome, Jump Around Sleep Now In The Fire (original de Rage Against The Machine) Bullet In The Head (original de Rage Against The Machine) Party’s Over Know Your Enemy (original de Rage Against The Machine) Unfuck The World (Nueva canción) Seven Nation Army (original de The White Stripes) (con Anita Tijoux) Bulls On Parade (original de Rage Against The Machine) Killing In The Name (original de Rage Against The Machine)