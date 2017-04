No Fun At All: Jóvenes por una noche

Jueves, 6 de Abril de 2017 | 3:21 pm | No hay comentarios

La felicidad era absoluta para los selectos fanáticos que esperaron durante estos meses por el show de No Fun At All. La banda sueca de punk rock concretaba su regreso a nuestro país luego de 17 años, tiempo más que suficiente para forjar una carrera llena de riffs furiosos y la característica energía que conlleva el punk. Eran casi las nueve de la noche en Club Blondie, cuando tan solo unas decenas de fanáticos conversaban bebiendo cerveza y esperando a qué ocurriera algo en el escenario. Alrededor de 25 minutos después de lo pactado, los nacionales Vadca amenizaron un poco el ambiente con su punk rock directo y contestatario, que se tomó el escenario durante media hora, generando una tibia respuesta de la gente que sólo quería disfrutar del esperado regreso del quinteto sueco.

Mientras los técnicos preparaban todo, a un costado del escenario se podía ver al vocalista Ingemar Jansson tomándose fotos y firmando autógrafos. Acto seguido, la banda completa subió a escena saludando a la gente y dando la partida a “Funny?”, desatando los mosh pits al instante en la pista, permitiendo que el caos se tomara la Blondie y que los asistentes hicieran crowd surfing sin parar. Jansson motivó al público en todo momento, demostrando la felicidad que sentían de estar por fin de regreso. “Suicide Machine” continuó el descontrol, seguido de “Mine My Mind”, coreada por todos los presentes y ratificando ese sentimiento de liberación que consigue el punk de No Fun At All, muy similar al estilo de Descendents.

Cada canción pasaba como un verdadero torbellino; el ritmo acelerado de la batería por parte de Kjell Ramstedt mantuvo las cosas en alto en cada segundo del show. El guitarrista Christer Mähl, quien se llevó en gran parte del show los aplausos de la gente, se complementó a la perfección con el guitarra principal Mikael Danielsson y el bajista Steve Neuman. “Should Have Known” transportó a todos hasta los tiempos de “The Big Knockover” (1997), uno de los discos más queridos por la fanaticada, seguida de mazazos a la cabeza como “Lose Another Friend”, “Anything Could Happen Here” e “In A Rhyme”. Canción tras canción, la banda entregó todo, sin importar la lucha que el contingente de seguridad vivía con los asistentes que intentaban subirse al escenario. Muy por el contrario, los suecos recibían amenamente a todo el que quería subir a cantar con sus ellos.

El trío compuesto por “Out Of Bounds”, “Happy For The First Time” y “Catch Me Running Round” cerró la presentación del quinteto de poco menos de 50 minutos, prometiendo a sus fanáticos volver para un par de canciones “si es que hacían el ruido suficiente”. Dicha advertencia fue tomada en serio, ya que la banda regresó para un encore compuesto por siete canciones, partiendo con la clásica “Believers”, de su álbum debut “No Straight Angles” (1994). Luego de “Where’s The Truth” y “Your Feeble Mind”, la banda bromeó con lo cansados que estaban de tocar, haciendo alusión a la energía que mostraron los sudados fanáticos durante toda la presentación. Con “Master Celebrator” y finalmente “Alcohol”, finalizó la presentación del quinteto sueco, quienes prometieron no dejar pasar tanto tiempo para un regreso a la capital.

El punk siempre será criticado por su poca prolijidad, pero el efecto de arrastre que genera entre sus seguidores es innegable. Anoche se estuvo presente en una reunión familiar, donde los asistentes se abrazaban y cantaban compartiendo una cerveza. Es posible que gran parte de ellos no se conociera desde antes, pero por un instante todos fueron hermanos en torno a la música. No Fun At All fueron los encargados de musicalizar sus vidas, y por un pequeño momento estuvieron acompañados de cientos de almas que pasaron lo mismo. No importa lo que suceda, o la edad que tengan los asistentes, ya que durante este concierto todos volvieron a ser jóvenes.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Funny? Suicide Machine Mine My Mind Perfection Growing Old, Growing Cold Should Have Known Lose Another Friend Anything Could Happen Here In a Rhyme Away From The Circle Strong and Smart Wow And I Say Wow I Have Seen Evil Worms In a Moment Beachparty Out of Bounds Happy for the First Time Catch Me Running Round Believers Where’s The Truth Your Feeble Mind Beat ‘em Down Where Eagles Dare (original de Misfits) Master Celebrator Alcohol (original de Gang Green)