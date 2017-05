Marillion Weekend: Día 2

Domingo, 21 de Mayo de 2017 | 2:34 pm | No hay comentarios

Con tanto o más entusiasmo que el día anterior, miles de fans llegaron hasta el Teatro Caupolicán para la segunda jornada del Marillion Weekend, centrándose esta vez en “Fuck Everyone And Run (F E A R)”, su último trabajo de estudio lanzado en 2016, además de repasar otros clásicos de la banda. Igual como lo fue el día viernes, comenzaron a asomar por el público banderas de Brasil, Argentina, México, Perú, Uruguay, Costa Rica y, por supuesto, Chile. De ahí viene el carácter multicultural y único que tiene este evento, una oportunidad exclusiva para los fans del continente, ya que esta es la primera vez que Sudamérica recibe algo así. Iniciando el show, nuevamente tuvimos la presencia de una banda invitada, esta vez fue el turno de los argentinos Bad Dreams, presentados por el mismísimo Steve Rothery, para luego dar a conocer un poco de su trabajo discográfico, además de su último LP a la fecha, “Deja Vú” (2016), que cuenta con la participación de Rothery en el track que da nombre al álbum.

Alguien del staff de Marillion agradeció la asistencia igual que el día anterior, invitando a todos a participar en las actividades paralelas que se realizarán el día domingo. Luego de eso, comenzó la intro para recibir a los integrantes de la banda, con un pequeño video introductorio que atravesó diferentes años de vida del conjunto, deteniéndose en 1987. Un grito ensordecedor recibió a la banda, que partió con “Hotel Hobbies”, momento en que toda la gente se volvió loca, en especial los más fanáticos, quienes sabían lo que se vendría. De ahí llega el factor sorpresa del Marillion Weekend, ya que la banda destinó la primera parte de su set a una sección dedicada al álbum “Clutching At Straws” (1987), el último trabajo que el conjunto realizó con Fish, vocalista original.

Fue así como sonaron tremendas canciones, como “Warm Wet Circles”, “White Russian” o “Incommunicado”, que tuvieron cantando con las manos en alto a todo el recinto de calle San Diego. El remate para dicha parte del show fue con “Sugar Mice”, puesto que luego arremetieron con la tremenda “Lords Of The Backstage”, extraída del clásico “Misplaced Childhood” (1985), la que refleja toda la destreza y excelente timing de su estilo prog rock, marcando la pauta en todo momento, en especial con el implacable tempo de Ian Mosley en la batería. Luego de “Blind Curves”, fue el turno de un verdadero exitazo del álbum “Script For A Jester’s Tear” (1983), “Market Square Heroes”, la que, pese a su potencia, emocionó a más de alguno al momento de corearla, consagrándose como uno de los puntos más altos de toda la noche.

Luego llegaría la parte anunciada del show; Steve Hogarth presentó lo que sería la interpretación del álbum “Fuck Everyone And Run (F E A R)”, el cuál fue tocado en una de sus múltiples versiones. Los fans recibieron muy bien esta excelente obra conceptual, coreando cada canción como si fuera uno de sus más grandes clásicos, a pesar de tener sólo un año de vida; un disco que ya se transformó en un favorito para los seguidores de la banda. Canciones divididas en múltiples partes, tales como “El Dorado” o “The Leavers”, demostraron que la esencia progresiva sigue vigente a pesar del paso de los años. “White Paper” sirvió como antesala para el pasaje dividido en cuatro partes, “The New Kings”, que desde “I. Fuck Everyone And Run” mantuvo la atención de todo el mundo, en especial en la dupla Rothery/Trewavas, quienes se lucieron en las secciones instrumentales.

“The New Kings: IV. Why Is Nothing Ever True?” puso el punto final a esta segunda noche del Marillion Weekend, una velada dedicada a un show de carácter estructurado y sin mayores pausas. Si bien, el regalo de tan grandes clásicos al principio del show dejó contentos a sus seguidores, la interpretación integra de “F E A R” permitió disfrutar de toda la majestuosidad y pulcritud sonora de Marillion en vivo, demostrando el porqué del gran éxito que siguen teniendo a pesar de varias décadas en el negocio. Ahora queda esperar a la tercera noche y final (sin acceso a la prensa), donde la interpretación de “Marillion.Com” sellará con broche de oro esta primera versión del Marillion Weekend en Chile.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Hotel Hobbies Warm Wet Circles That Time Of The Night (The Short Straw) White Russian Incommunicado Slàinte Mhath Sugar Mice Lords Of The Backstage Blind Curve Market Square Heroes El Dorado: I. Long-Shadowed Sun El Dorado: II. The Gold El Dorado: III. Demolished Lives El Dorado: IV. F E A R El Dorado: V. The Grandchildren Of Apes Living In F E A R The Leavers: I. Wake Up In Music The Leavers: II. The Remainers The Leavers: III. Vapour Trails In The Sky The Leavers: IV. The Jumble Of Days The Leavers: V. One Tonight White Paper The New Kings: I. Fuck Everyone And Run The New Kings: II. Russia’s Locked Doors The New Kings: III. A Scary Sky The New Kings: IV. Why Is Nothing Ever True?