Marillion Weekend: Día 1

Sábado, 20 de Mayo de 2017

El fenómeno Marillion en Chile es algo que crece con cada visita que la banda hace a nuestro país. Luego de múltiples presentaciones, los ingleses lograron llegar incluso a sumar fechas fuera de Santiago en su visita de 2016, además de agotar localidades rápidamente en sus conciertos de la capital. Luego de tan altos logros, parecía difícil imaginar cuál sería el siguiente paso en la relación de la banda con nuestro país, pero lograron sorprendernos con el anuncio del “Marillion Weekend”, evento que se ha realizado en distintas partes de Europa y Estados Unidos, y que ahora debuta en Sudamérica con tres shows únicamente en nuestro país. El primero de los días estaría dedicado a grandes clásicos de la banda, al menos en el papel, ya que el factor sorpresa es un elemento clave dentro de este tipo de eventos.

El Teatro Caupolicán ya se encontraba casi en su totalidad cuando aún faltaba para el inicio del show. Banderas de todas partes de Sudamérica daban cuenta de la importancia y prestigio de un evento único en el continente. El Marillion Weekend se había realizado antes en algunos países europeos, especialmente en su natal Inglaterra, pero nunca había llegado hasta esta parte del mundo, por lo que era casi inminente el hecho de que cientos de fans latinoamericanos se darían cita en el recinto de calle San Diego. La banda nacional Aisles fue la encargada de calentar los ánimos, ejecutando un set que mostró lo mejor de su estilo entre el prog rock y el metal un poco más contemporáneo. Con un par de discos a su haber, los chilenos se concentraron en presentar algunos temas de “Hawaii” (2016), su último trabajo de estudio, además de una selección de sus composiciones más destacadas, finiquitando una presentación que bordeó los 45 minutos. Tarea más que cumplida para el sexteto chileno, que dejó el terreno listo para lo que se vendría más adelante.

Un representante del staff de Marillion ingresó a escena con una traductora, para agradecer a todos por asistir y pedir estrictamente no usar mucho el celular durante el show, ya que eso entorpecería la experiencia del resto. Estamos en un mundo donde muchas veces la gente que está más atrás en un concierto sólo ve un mar de pantallas en vez del artista como tal. Es por eso que se agradece dicha intervención, ya que colaboró con el respeto mutuo y la experiencia de lo que significa el Marillion Weekend. Fue así como, por fin, llegó lo que todos estaban esperando. Los primeros acordes de “The Release” sonaron fuerte y claro, mientras el público recibía con un gran aplauso al vocalista Steve Hogarth, quien se unió a sus compañeros para interpretar la canción. Marillion en escena es algo a otro nivel de interpretación: nadie erra una sola nota, Hogarth no desafina en ningún momento y la banda está muy bien complementada, razón por la que canciones como “The Other Half” y “One Fine Day” sonaron de manera perfecta, generando ovaciones y aplausos del público.

Hogarth se lució moviéndose a través de todo el escenario, llegando incluso hasta una plataforma para interpretar “The Only Unforgivable Thing”, uno de los momentos más calmos y solemnes de la noche. La destreza de los músicos en escena se demostró también gracias a un pequeño set acústico, donde Hogarth primero interpretó canciones como “Sounds That Can’t Be Made” y “Hard As Love”, para luego ser acompañado por el guitarrista Steve Rothery y el bajista Pete Trewavas. Finalmente, la banda se unió por completo para entregar “Faith” en un formato más cálido y cercano, donde el baterista Ian Mosley y el tecladista Mark Kelly minimizaron sus instrumentos a unas maracas y una melódica, respectivamente. Antes de interpretar “Beyond You”, Hogarth bromeó con su precario español, el que después afirmó que era “totalmente inexistente”, para finalmente contar algo que hizo estallar en aplausos al público: “Cuando pensamos en traer el Marillion Weekend a algún lugar de Sudamérica, nuestra primera elección de inmediato fue Chile, no lo dudamos ni un solo minuto”, lo que ratificó la estrecha relación que el país tiene con el conjunto inglés.

Luego de éxitos tan grandes como “This Town” o “100 Nights”, la banda se despidió del escenario, para luego volver y entregar una excelente interpretación de “Gaza”, el encore que cerró la primera noche del Marillion Weekend, donde se demostró el gran poderío en términos de interpretación que posee la banda. Ahora queda esperar a la segunda noche para ver qué sorpresas nos tienen para fortalecer aún más este romance con nuestro país. Por ahora se puede destacar el excelente inicio que tuvo este evento, donde fanáticos de todas partes del continente se encontraron en comunión para disfrutar las canciones de Marillion, un catálogo que traspasa todas las fronteras posibles.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

The Release The Other Half One Fine Day You’re Gone The Only Unforgivable Thing Estonia Sounds That Can’t Be Made Hard as Love A Collection The Answering Machine Faith A Voice From the Past A Few Words for the Dead Beyond You The Great Escape Gazpacho This Town The Rakes Progress 100 Nights Gaza