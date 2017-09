Maceo Parker: El amor es funky

Miércoles, 6 de Septiembre de 2017 | 2:48 pm | No hay comentarios

“We love you” (los amamos) era el mensaje más repetido por Maceo Parker en medio de su regreso a Chile para tocar en un Teatro Nescafé casi repleto, que escuchó, bailó, coreó y, más que nada, disfrutó de un show extenso y generoso en emociones y simpatía. Pocas veces la premisa que puede parecer un cliché se instala con tal fuerza en la gente, y es que Maceo Parker es de esos artistas que ya no quedan, con nexos clarísimos en un pasado de un sonido único, ese que desde una formación en el jazz logró escaparse hacia terrenos más entretenidos. Y la entretención resulta un concepto clave, porque Maceo tiene un sentido del espectáculo tremendo, e incluso los tiempos que serían muertos en cualquier show, él los convertía en espacios de conexión con una audiencia que, desde el comienzo, pudo involucrarse de gran manera, ya fuera a través de dinámicas conducidas por Parker en improvisadas sesiones a lo Ray Charles, o haciendo que la gente se pusiera a bailar.

El show partió a las 21:10 horas, y desde los primeros momentos de la ya clásica apertura con “Off The Hook” la banda junto a Maceo tuvo un nivel impecable, algo necesario para que el legendario saxofonista se sintiera en plena comodidad, sabiendo de la entrega de un show de nivel. Claro, cuando se tiene la experiencia de estar con el showman por excelencia del funk, Chris Brown, y con la banda más groovy del género, Parliament-Funkadelic, la experiencia deja algo en el artista que debe expresar para honrar a su historia, y es eso lo que, desde el corazón y el talento, consigue hacer Maceo Parker, paseándose por clásicos como “Prisoner Of Love” o “You Don’t Know Me”, que muestran la faceta vocal del oriundo de Kinston, o “Make It Funky” y “Gimme Some More”, que destacan al resto de los integrantes, todos quienes tuvieron su momento de brillar con solos o soliloquios.

Rodney “Skeet” Curtis en el bajo es una presencia vital para el groove del espectáculo, con fuerza y con personalidad suficientes como para ganar notoriedad cuando al frente está Maceo Parker. Otro que destaca con su delicadeza y sentido del detalle en su guitarra es Bruno Speight, quien se luce incluso acariciando las cuerdas, de forma impecable. Todas las texturas conforman una fluidez que se alcanza con mucho ensayo y mucha dirección, y la acústica del Teatro Nescafé, que siempre funciona, en este caso fue aún más clínica que otras veces, con un sonido que perfectamente podría haber sido parte de un registro en vivo, en especial en tracks con notación matemática como “Cold Sweat” o “P. Funk”.

Es la historia del funk, mostrada con amor sobre un escenario, con muchos chistes y movimientos divertidos en medio, en comunión y con sentido evidente del show. Maceo Parker es historia viva, y la entrega con amor, cariño, respeto y diversión, porque para él es, además, entretenido hacer lo que hace, tal como se nota en el penúltimo tema de la noche, una vibrante versión de “Funky Good Time”.

Tras dos horas y veinte minutos de música, Maceo Parker dejó a cientos de personas con ganas de mucho más, de salir a bailar, abrazarse, contar tallas, tirarse un paso, corear frases incoherentes, pero que suenen graciosas. Tantas cosas que evoca la música y que Maceo logra generar en medio de su baile, canto, palabras y saxofón. Es amor al final del día, porque es la excepción a la regla en un mundo oscuro, de injusticias y profundas tristezas. Un halo de luz en medio del escenario, un saxofón sonando al viento, un bajo que te haga bailar. Es amor, y Maceo entregó eso y mucha música en una noche de septiembre, nuevamente triunfando en Chile.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Off The Hook Jazz Jam Prisoner Of Love (original de Russ Columbo) a capella Make It Funky (original de James Brown) Jazz Jam 2 Baby Knows Funk (Wants To Get Funked Up) Funky Jam Gimme Some More Let’s Get It On (original de Marvin Gaye) Cold Sweat You Don’t Know Me (original de Eddy Arnold) Hey Pocky Way (original de The Meters) Stand By Me (original de Ben E. King) Funky Good Time Pass The Peas