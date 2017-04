Lollapalooza Chile 2017: Two Door Cinema Club

Lunes, 3 de Abril de 2017 | 6:13 pm | No hay comentarios

Redención. Tantas veces buscada y tan pocas veces lograda. La vida no tiene tanta épica de película o las chances para que las cosas se den vuelta para bien, y eso es lo más terrible para mucha gente. A veces ni siquiera están las oportunidades, pero en otros casos existe la chance. En la música en vivo esto es mucho más simple: las bandas giran, los discos salen, las giras vuelven a llegar a los mismos lugares y Two Door Cinema Club tuvo que pasar por años y miles de kilómetros para borrar la deslavada impresión que dieron en 2013 en su debut en Chile.

El escenario era prácticamente el mismo: Lollapalooza, un domingo, y en uno de los stage principales. Pero el contexto era diferente: ahora TDCC llegaba con un muy buen trabajo que presentar (“Gameshow”, 2016), augurando nuevos aires para el show de los irlandeses, cosa que ocurrió y con creces desde las 19:20 -retrasado por la extensión del show de Duran Duran-, con una actitud completamente reformulada, pese a continuar en el camino de un pop con elementos rockeros pero más cercano a la diversión que a otra cosa.

Igualmente, sería interesante notar que, aunque la gira sea de un nuevo álbum, la preponderancia de “Tourist History” (2010) es abrumadora, utilizando 8 de los 17 espacios en el setlist, y más fuerte es ver que el show parte con cuatro tracks de ese disco seguidos. Lo que ha cambiado, eso sí, es la entrega. De noche, las pantallas que rodean a la banda funcionan como complemento a lo que muestran, con más sangre y en especial con la electricidad que permanentemente pone Sam Halliday a su guitarra, en tanto que Alex Trimble por fin luce como el rockstar que debería intentar ser.

La dinámica de las canciones es mayor, y parte de este “renacer” tras el flojo “Beacon” (2012) vino de la mano del single “Changing Of The Seasons”, producido por Madeon, y que en Lollapalooza sonó enorme, como un exorcismo de las dudas para luego dar batatazos con “Bad Decisions” y “Lavender” de “Gameshow”. En cada canción se notaba la extensión de los recursos de TDCC, que se resumen en la batería de Benjamin Thompson, que ahora tiene un lugar preponderante y no simplemente está para demarcar compases, sino que para agregar energía, potencia y vida a tipos que hace no más de cuatro años lucían desganados y en un momento de patética detención en el tiempo. Ahora pueden encabezar festivales, o al menos ellos se sienten como si estuvieran en ese espacio, confianza que se traspasa incluso a temas en los que nadie creía, como “Next Year” o “Sleep Alone”, los que la banda toca con pasión y encontrando correlato con un público que era salvaje, al punto de que se reportaron agresiones entre fans de TDCC y de The Strokes (quienes tocarían más tarde cerrando Lollapalooza en ese escenario).

“I Can Talk” hizo que todo el mundo saltara, en un escenario realmente con decenas de miles de personas viendo esta suerte de redención. No es que Two Door Cinema Club haya dado el show más aclamado del festival, aun con momentos bajos, como la versión de “Do You Want It All?”, que no agarra tanto vuelo, o “Sun” puesta casi como un anti clímax tras “I Can Talk”, pero el cierre con “What You Know” deja con un sabor completamente diferente, como si lo de 2013 fuera un mal sueño. Two Door Cinema Club quizás volvió a tener la chispa de sus inicios en envoltorio de superestrellas, aunque aún les falta para dejar atrás su disco debut como su máximo hito, algo que incluso ellos reconocen al abrir y cerrar con tracks de “Tourist History”. Mientras TDCC no tenga plena confianza en su presente, todavía tendrá terreno que avanzar y crecer, y tras lo visto en Lollapalooza Chile 2017, ellos son capaces de poner manos a la obra, un disco a la vez.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Cigarettes In The Theatre Undercover Martyn Do You Want It All? This Is The Life Changing Of The Seasons Bad Decisions Lavender Next Year Come Back Home Something Good Can Work Are We Ready? (Wreck) Gameshow Sleep Alone I Can Talk Sun Someday What You Know