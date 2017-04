Lollapalooza Chile 2017: The xx

En la carátula de “I See You” la tradicional X de The xx está dispuesta en un papel que casi se convierte en espejo, haciendo que el oyente se vea reflejado de forma difusa cuando revisa el disco. Más que una invitación a sólo escuchar, tal vez el arte del tercer disco del trío inglés invita a una revisión interna y a que en lo difuso cada cual se encuentre y se vea a sí mismo; y similar aplica para el show que dio la banda en su regreso a Chile, siendo uno de los headliners de Lollapalooza Chile 2017. Este mismo sentido de reflejo difuso se encontraba en la base de la plataforma que sostenía la estructura acrílica que tenía a Jamie xx, y se podía ver a la gente en primera fila en ese estado, indefinido pero presente, en búsqueda de las respuestas que se encontrarían en un show que confirmó el estatus de una banda que se consolidó en el encuentro de su equilibrio y su apertura.

Jamie xx es la estrella de The xx. Pese a que Romy Madley Croft y Oliver Sim se llevan los vítores de los fans y tienen el espacio frontal y la voz, es Jamie Smith quien se encuentra al centro y se ha convertido en el soporte de una banda cuya fórmula parecía agotada tras su segundo disco, “Coexist” (2012) y que ahora no sólo está renovada, sino que agarró otro impulso del lado de ritmos más cercanos a la pista de baile y de una densidad electrónica que antes no era predominante por la intimidad que quería expeler la agrupación que salió a escena a las 21:20 para entregar un sólido show de 70 minutos de duración.

Lo de The xx es una película contada desde la intención inicial del romance (“Say Something Loving”), el punto de giro hacia la apuesta de la que nunca se vuelve atrás (“I Dare You”), para desarrollar una narrativa en intensidad creciente, ya sea en formatos más intensos e íntimos (Romy cantó sola una versión aún más destructiva de “Performance”) o en los más tórridos (“Dangerous”) para dar paso a un crescendo bailable que explota en un clímax (“On Hold”), derivando en un desenlace (“Intro”) y su epílogo (“Angels”). Una construcción que se nota analizada y construida no sólo de forma consciente, sino que también con predilección por lo narrativo. Sí, es el mismo set que tocan en todas partes, pero lo exquisito del orden y entrega de los tracks hace que se sienta especial y nuevo, y ahí hay mérito y trabajo.

Todo se refleja. Todo se mira. Todos se miran. En el escenario el trío se nota equilibrado, lejos de la parca timidez de sus inicios, con Romy siendo mucho menos contenida y Oliver siendo mucho más enfocado en su puesta en escena. Para mucha gente The xx es una banda “fome”, pero en esa apariencia se esconde lo genuino de lo mostrado. Cada vez que ellos se dirigen a la audiencia se nota una calidez que pocos actos tienen y un tono de humildad que deriva en empatía y en comprensión. Además, es fácil hacerlo cuando hay canciones implacables para el espejo del alma como “Infinity” o “Dangerous”.

Un detalle impactante y fuera de los cálculos, es cuán tremendo es el arrastre de Jamie xx como solista, porque si en sus versiones remixeadas de “Sunset” o “Shelter” la gente se volvió loca bailando, realmente hubo una explosión con “Loud Places”, track de “In Colour” (2015), su debut en solitario, donde Romy pone guitarra y voz, y luego vino un puente para derivar en el clímax de “On Hold”, la canción más coreada de la noche. Sí, Jamie xx es un hit, es innegable y la claridad de eso es abrumadora. The xx es una banda que encabeza festivales y Jamie, desde su silencio y manejo de percusiones orgánicas y diferentes pads de sonido, es el cerebro de esta operación que se está tomando el mundo.

The xx invita a la reflexión, a quererse, a disponerse no sólo a bailar, sino que observar al resto y a sí mismo. Por eso a veces sus propios miembros parecen ensimismados o contenidos, pero la narrativa y la disposición del binomio pimpinelesco que compone Oli y Romy genera una dinámica constante, una que llegó a la gente en otra noche especial con The xx, casi cuatro años después de la fecha de octubre de 2013 en Chimkowe, con un crecimiento enorme y con un lugar absolutamente justificado, encabezando el festival más relevante de nuestro país, observándonos, viéndonos, e invitando a mirar en espejos difuminados y ahí, en medio de la ausencia de fronteras, reconocer que juntos somos mejores.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Say Something Loving Crystalized Islands I Dare You Lips Sunset (remix de Jamie xx) Performance Infinity VCR Dangerous Fiction Shelter (remix de Jamie xx) Loud Places (original de Jamie xx) On Hold Intro Angels