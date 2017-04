Lollapalooza Chile 2017: Tegan And Sara

Lunes, 3 de Abril de 2017 | 1:05 pm | No hay comentarios

Una de las características de Lollapalooza Chile es el poder ver al fin en vivo a bandas y artistas que fueron esperados por muchos años. Dicha situación se puede ejemplificar con el esperado debut de Tegan And Sara, quienes se presentaron en el Acer Windows 10 Stage en la calurosa tarde de domingo, trayendo consigo su pop con tintes de indie y beats bailables. Años de espera para ver a las hermanas Quin llegaban a su fin con la canción “I’m So Excited”, clásico de Le Tigre, que comenzaba a sonar a modo de intro.

Los beats comenzaron a hacer juego con los edulcorados teclados en “Back In Your Head”, desatando la locura de inmediato entre los asistentes. Sin descanso alguno, verdaderos clásicos del dúo como “I Couldn’t Be Your Friend” o “How Come You Don’t Want Me” hicieron emocionarse a todo aquel que esperaba por este momento. Siempre amables y cercanas a la gente, Tegan agradeció a quienes se hicieron presentes con la promesa de tocar canciones antiguas para los que llevaban años esperando verlas en vivo. Fue así como sonó “Drove Me Wild”, volviendo salvajes literalmente a las primeras filas, quienes coreaban cada canción de un setlist que se centró principalmente en “Heartthrob” (2013) y “Love You To Death” (2016), los álbumes más maduros y consistentes de las hermanas.

Es agradable ver cómo cada una tiene su papel sobre el escenario: Tegan conversa, sonríe y agradece en todo momento, mientras que Sara es más jocosa, bromea con el público y trae el humor en cada intervención con la audiencia, tal como en un momento donde subió dos cabezas de gato que se encontraban entre el público, tomándose una foto con una de ellas antes de interpretar “Nineteen”, extraída del recordado “The Con” (2007), y que ellas mismas describieron como “la canción más triste del show”. El final llegó con baile gracias a la dupla “Boyfriend” y “Closer”, cerrando unos impecables 60 minutos llenos de colores y del pop más consistente que uno puede imaginar, dejando tanto a los asistentes como a la banda con una tremenda sonrisa de agradecimiento.

El show de las canadienses se puede definir como una perfecta demostración de su presente, un período de estabilidad sonora más definida que en ocasiones anteriores. Tuvimos el privilegio de ver a las hermanas Quin en el mejor de sus momentos; puede que la espera haya sido un poco larga, pero verdaderamente valió la pena. No queda más que esperar por una siguiente visita del dúo, ya que perfectamente podrían convocar a un marco considerable de gente en una instancia en solitario. Aunque con tantos discos es inevitable dejar canciones atrás, Tegan And Sara se va deshaciendo paulatinamente de su catálogo para mejor, puesto que las pequeñas joyas que aún conservan son manipuladas virtuosamente para coincidir con el maduro momento compositivo que viven hoy en día.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Back In Your Head I Couldn’t Be Your Friend How Come You Don’t Want Me Drove Me Wild Goodbye, Goodbye Stop Desire Shock To Your System Alligator Northshore Living Room Nineteen Hang On To The Night U-Turn Boyfriend Closer