Lollapalooza Chile 2017: Silversun Pickups

Domingo, 2 de Abril de 2017 | 4:48 pm | No hay comentarios

Silversun Pickups es una banda que varios veníamos esperando desde hace años. La expectativa por la agrupación se hizo patente en el escenario Acer de Lollapalooza Chile con un público que esperaba ansioso escuchar a los estadounidenses por primera vez. Como un primer acercamiento a nuestro país, los Silversun demostraron ser una agrupación orgánica; cada uno de los músicos sabe muy bien donde está su rol, esto tanto en un sentido musical como en uno escenográfico. El carisma del frontman Brian Aubert en guitarra y voz, y la calidez de Nikki Monninger en el bajo y las segundas voces, se conjugan con la serenidad de Joe Lester en teclados y el ímpetu de Christopher Guanlao en la batería, que vestía una polera de la selección chilena y agitó su melena enérgicamente a lo largo de todo el concierto. Cabe destacar que, a pesar de la calidad interpretativa de la banda, tuvieron graves problemas técnicos a lo largo del show. La mala ecualización volvía difuso escuchar tanto los teclados de Lester como la guitarra de Aubert, con esta última sencillamente perdiéndose gran parte de la presentación.

Con una concurrencia media, la presentación comenzó puntual a las 15:30 horas. La entrada del cuarteto fue relajada, sin mayor pomposidad, y se lanzaron con “Nightlight” del disco “Better Nature” (2015), ante constantes fallas de sonido que fueron recurrentes a lo largo del concierto. Tras el tema de apertura, el público estalló con las canciones “Well Thought Out Twinkles” y “The Royal We”, pertenecientes a sus dos primeros álbumes, siendo recibidas con mayor energía por la audiencia. Otro problema constante en la presentación -sumado a las fallas con el volumen de la guitarra- fue la voz de Aubert, cuyo micrófono no lograba captar todas las frecuencias en que el vocalista cantaba, sobre todo teniendo en cuenta que de por sí su voz suele ser bastante sutil. Este problema recurrente fue medianamente solucionado recién en las últimas canciones del repertorio.

La presentación continuó con Brian diciendo al público que todos observaran a Nikki durante “Circadian Rhythm (Last Dance)”, ante lo que ella respondió “está loco”. En “The Pit” la resonancia del bajo fue realmente fuerte y volvía difícil diferenciar la guitarra, lo que de todas formas no restó intensidad a la puesta en escena de Aubert. Los constantes problemas técnicos hicieron que la respuesta del público fuera en general no muy efusiva, salvo en los momentos en que Brian se dirigía a la concurrencia hablando con un español rudimentario y en los pasajes en que Nikki dirigió alguno que otro “gracias” a la muchedumbre.

Antes de “Friendly Fires” Brian advirtió al público que la siguiente canción sería como de una cita nocturna, anunciando que podían abrazarse y después ir por un trago; al respecto el público fue en general receptivo al humor del vocalista. A continuación, la banda interpretó “Latchkey Kids” y la esperada “Panic Switch”, la que varios espectadores exigían desde el comienzo y que fue probablemente el punto más alto del concierto. Hacia el final de la presentación la banda tocó “Dots And Dashes”, seguida de una versión acústica acortada de “Growing Old Is Getting Old”, dando paso a la emblemática “Lazy Eye”, generando un cierre esperable pero efectivo a la presentación que terminó con Brian Aubert bajándose del escenario para abrazar a una fanaticada que lo aclamaba.

En términos generales, la presentación de Silversun Pickups dejó mucho que desear, no tanto en términos ejecutivos, sino en ecualización de sonido, y ante el comentario de Brian al decir “nos volveremos a ver” sólo cabe soñar con un show en solitario de la banda, donde se les pueda escuchar en todo su esplendor, sin dejar de lado algunas canciones que se extrañaron de su repertorio, como “Future Foe Scenarios”, “Substitution” y “Rusted Wheel” y, además de eso, donde se pueda presenciar el despliegue de todo su talento y carisma, que sin duda la banda posee de sobra.

Por Diego Márquez

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Nightlight Well Thought Out Twinkles The Royal We Circadian Rhythm (Last Dance) The Pit Kissing Families Friendly Fires Latchkey Kids Panic Switch Dots And Dashes Growing Old Is Getting Old (versión corta) Lazy Eye