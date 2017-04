Lollapalooza Chile 2017: Rancid

Domingo, 2 de Abril de 2017 | 6:34 pm | No hay comentarios

La legendaria banda californiana era una de las piezas claves en el cartel de la séptima edición de Lollapalooza Chile, a la vez una de las más controversiales. No fueron pocos los que alzaron la voz cuando se confirmó su participación en el festival, alegando que su esperado debut en el país debía darse en un escenario netamente punk y no en uno donde confluyen tantos estilos diferentes. A estos alegatos también se sumaba cierto aire a superioridad y resentimiento, propio de los fanáticos cerrados de mente que se sienten poco menos que dueños de un sonido y un estilo, tanto así, que no faltaron los que se perdieron el concierto a modo de protesta. Algo parecido ocurrió entre algunos seguidores de los cabeza de cartel, Metallica. Cuesta creer que todavía existan personas con estas ideas tan radicales y retrógrados, más aún cuando sus argumentos se derrumban por completo cuando sus ídolos suben al escenario y se mandan un show impecable, como fue el caso del debut de Rancid en Chile.

Los norteamericanos salieron sin mayores aspavientos a escena, aprovechando con todo la hora de actuación que tenían pactada de la mano de “Radio” y “Roots Radicals”, las que prendieron de inmediato a los miles de asistentes que se hicieron parte de su show, desatando los primeros mosh de la velada. Y es que, a pesar de no ser mayoría, un buen contingente de fanáticos se apostó desde temprano frente al VTR Stage para esperar exclusivamente al cuarteto y, sin importar que el contexto fuera el idóneo, se tomaron sin problemas la parte central de la “cancha” para darse con todo.

Siguieron en la lista de canciones, “Journey To The End Of The East Bay”, la enérgica “Maxwell Murder” y “The 11th Hour”, pavimentando el camino para un espectáculo que se pasó volando. Por su parte, la sección compuesta por “East Bay Night” y “Last One To Die”, esta última dedicada a los equipos de Rancid y Metallica, quienes son los responsables de que los conciertos se puedan realizar en condiciones óptimas, sirvió para retomar el aire sin dejar de mover los pies.

A pesar del notorio paso de los años en sus rostros y cuerpo, los cuatro músicos poseen el mismo poder de sus mejores épocas. Haciendo gala de una frondosa barba y una calva tatuada, Tim Armstrong sigue dándolo todo con su voz raposa y callejera, al igual que Lars Frederiksen, cuya actitud casi criminal se transforma en el otro puntal del grupo. Por su parte, Matt Freeman dirige con su bajo y apoya con segundas voces, mientras que Branden Steineckert, baterista que ingresó hace poco más de diez años al conjunto, tiene el aguante suficiente para llevar el ritmo frenético de Rancid. Y si de ritmos frenéticos hablamos, “Dead Bodies” se robó la película desatando uno de los mosh más letales de la jornada. “Salvation”, “Bloodclot” y “Old Friend” siguieron en el set, con Tim Armstrong bajando del escenario para cantar junto a los fanáticos en el sector de barricada.

Tocando sólo una canción de su más reciente álbum en la sección final de su presentación, justamente la que le da el título, “…Honor Is All We Know”, Rancid mostró lo más solicitado de su repertorio, ganándose la ovación del respetable con canciones como “Olympia WA.”, “It’s Quite Alright”, “Time Bomb” y la imprescindible “Ruby Soho”, cerrando un recital que no se robó la película, pero que sí cumplió con los fanáticos que tuvieron que esperar más de 25 años para tenerlos por estos lados. Lars Frederiksen prometió que la espera por su regreso no será tan larga como la de su debut, por lo que esperamos que Rancid vuelva a la capital en un par de años, sea en el escenario que sea, porque anoche nos demostraron que su música no conoce de encasillamiento, por mucho que sus fanáticos más radicales aseguren lo contrario.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Radio Roots Radicals Journey To The End Of The East Bay Maxwell Murder The 11th Hour East Bay Night Last One To Die Dead Bodies Salvation Bloodclot I Wanna Riot Old Friend St. Mary Tenderloin Olympia WA. Honor Is All We Know It’s Quite Alright Fall Back Down Time Bomb Ruby Soho