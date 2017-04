Lollapalooza Chile 2017: Jimmy Eat World

Lunes, 3 de Abril de 2017 | 4:52 pm | No hay comentarios

Con casi 25 años de carrera sobre sus espaldas, la banda norteamericana por fin realizó su debut en nuestro país, en uno de los shows tibios de la notable segunda jornada de Lollapalooza Chile 2017. Presentando su más reciente álbum, “Integrity Blues” (2016), el cuarteto proveniente de Arizona lanzó un set de quince canciones, al que le costó agarrar vuelo durante los primeros minutos de concierto, pero que en su sección final logró enganchar con la audiencia, cortesía de los clásicos que hicieron de Jimmy Eat World un hit mundial durante los primeros años de la década pasada.

“Bleed American”, extraída del exitoso disco homónimo del año 2001, dio la partida al recital, mostrando un sonido algo difuso debido al saturado bombo de la batería que, en determinados momentos, opacaba al resto de los instrumentos. Por fortuna, este inconveniente se arregló con el pasar de las canciones, pero ocurría algo con la selección de los temas presentados, dando la sensación de que el show iba lento y plano. “Big Casino”, “Get Right” y “My Best Theory” fueron bien ejecutadas, pero no lograban motivar a la muchedumbre, a excepción de los fanáticos incondicionales, quienes apoyaron en cada segundo a los músicos. A ratos daba la impresión de que el espectáculo era exclusivamente para ellos. Bajo esta misma tónica, “I Will Steal You Back” y “You Are Free” sonaron pulcras, pero intranscendentes para el gran público.

El quiebre de esta apatía lo marcó “Futures”, rápida y rockera, sacando lo más agresivo de la banda y motivó al público a hacerse parte de la fiesta. Parecía que recién ahí empezaba el verdadero concierto, y para reafirmarlo llegaron “Pain” y “Work”, dos de los cortes más celebrados de la tarde, poniendo a cantar a gran parte de la cancha en el Parque O´Higgins, misión que cumplió con creces la balada “Hear You Me”, en uno de los momentos más destacables de la hora de presentación de los estadounidenses.

“Lucky Denver Mint” siguió echando mano a los éxitos del pasado, para luego rematar con “A Praise Chorus”, uno de los mejores pasajes del concierto. “Sure And Certain”, extraída de su último disco, dio la entrada a los dos sencillos más conocidos del cuarteto, “Sweetness” y “The Middle”, desatando la algarabía en la totalidad del respetable y cerrando una presentación que terminó en todo lo alto, a pesar de haber adolecido de un inició poco alentador.

Jimmy Eat World debutó en la capital y salió con los brazos en alto, mostrando un poco de todo lo que han hecho durante su trayectoria y entregando los mejores hits de su catálogo. Sería bueno poder tenerlos de vuelta en otra ocasión, ojalá en un concierto a solas, pero hoy los fanáticos del grupo –que no eran pocos– pueden respirar aliviados porque Jim Adkins y compañía pasaron por Lollapalooza Chile 2017 y, a pesar de no destacar, cumplieron.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Bleed American Big Casino Get Right My Best Theory I Will Steal You Back You Are Free Futures Pain Work Hear You Me Lucky Denver Mint A Praise Chorus Sure And Certain Sweetness The Middle