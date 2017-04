Lollapalooza Chile 2017: Glass Animals

Domingo, 2 de Abril de 2017 | 5:20 pm | No hay comentarios

Es una era de ritmo. En tiempos de inmediatez, las melodías exigen compromiso, espacio, entendimiento, y en gran parte de las instancias eso no existe; las melodías quedan en lo secundario y lo primitivo opera. Es una era primitiva, ataviada de elementos sofisticados, y lo evidente son las herramientas, quedando el ritmo también en un sitial secundario. Los adornos dominan y los bailes no se basan en pasos, sino que en miradas, en vestimentas, en palabras sueltas, y en un entorno de desenfoques constantes y paralelismos permanentes, los adornos persisten, pero Glass Animals entiende que esta era es del ritmo y que conectar a la gente a este artilugio milenario es, extrañamente, un paso al sonido del futuro, tal como grafican en sus discos, tendientes al uso eficiente de contrapuntos rítmicos, y tal como logran extender en un escenario como el de Lollapalooza Chile 2017.

El show del Parque O’Higgins fue el primero para los de Oxford en nuestro país, en una gira festivalera que les permitía gozar de una plataforma inédita para su música por estos lares, pero también les ponía la responsabilidad de congregar a la gente en su sonido, a ratos denso y extraño, lo que se les hizo sencillo por dos razones: el dominio del ritmo y su look. La gente le cantaba “mijito rico” repetidas veces a Dave Bayley, frontman de la agrupación, y eso también ayudaba a la comunión con el show, inevitablemente.

La efervescencia vino con “Life Itself”, aunque en esa canción el sintetizador semianálogo que utiliza Drew MacFarlane -guitarrista y tecladista- se saturó completamente, privando a la mayoría de escuchar el que es el mejor single del conjunto. Pero incluso en estos momentos de falta de pulcritud, Glass Animals se salvó por el ritmo, haciendo que la gente se moviera y lo pasara bien desde el inicio.

Dave no es el mejor vocalista, o el mejor guitarrista, pero en movimientos recuerda a Ed Macfarlane, el frontman de Friendly Fires, y ambas bandas comparten la posibilidad de unir al pop con la psicodelia. Pero lo que distancia a Glass Animals de sus coterráneos es la introducción de más y más estilos, como una ensalada de frutas, esas que ilustraban el parche del bombo o recubrían la maraca (como adorables piñas), y cuya deliciosidad inundaba canciones como “Black Mambo” o la blusera “Poplar St.”, justo antes una de las explosiones de la tarde con la sólida “The Other Side Of Paradise”, para luego pasar a “Gooey”, más psicodélica y con un pulso que hizo bailar a todo el mundo. El ritmo se marcaba como punto de convergencia y como gasolina para el motor que movía a Dave de forma eléctrica. Pensando en ejemplos posteriores de la tarde como el parquísimo Matt Healy de The 1975, se agradece tener frontmans que se la jueguen por mostrarse como parte de la audiencia que lo pasa bien, y baila, mucho y feliz.

El final con la casi épica “Youth” y el sencillo “Pork Soda” eran esperables, pero perfectos para lo que había sido el show. Por un atraso en el ingreso de la banda, tuvieron que cortar “Toes” del set, la que usualmente hicieron en festivales. Pero con los cambios de setlist y todo, Glass Animals dio un debut sólido, imponiendo su ritmo por sobre los problemas de sonido que igualmente condicionaron a los oyentes casuales. No obstante, la banda británica dejó en claro por qué son un nombre que se repite en decenas de carteles de festivales en el mundo, y que con dos discos les basta y sobra para hacer declaraciones de intenciones como, por ejemplo, que el ritmo no perdona.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Intro [Premade Sandwiches] Life Itself Black Mambo Hazey Season 2 Episode 3 Poplar St. The Other Side Of Paradise Gooey Cane Shuga Take A Slice Youth Pork Soda