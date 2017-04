Lollapalooza Chile 2017: Duran Duran

Lunes, 3 de Abril de 2017 | 4:02 pm | No hay comentarios

Para ser honesto, a la hora de pensar en el show de Duran Duran en Lollapalooza Chile, este redactor imaginaba un ejercicio de mera nostalgia, disfrutable obviamente, aunque nada más trascendente que un viaje hacia los clásicos del pasado y listo. Sin embargo, los ingleses se la jugaron y entregaron una de las mejores presentaciones de todo el certamen, sustentado mayormente en la nostalgia ochentera, es cierto, pero con una vigorosidad y energía que logró cautivar a todo el Parque O’Higgins, como si se tratara del plato fuerte de la jornada. Lo de Duran Duran en Lollapalooza Chile 2017 fue una fiesta de otro mundo.

La lista de hits de los ingleses es casi interminable, y en una hora y cuarto de show era imposible tocarlos todos. Sin embargo, se las arreglaron para escoger lo más destacado de su repertorio, además de promocionar su último trabajo de estudio, “Paper Gods” (2015), que increíblemente sonó tanto o más contundente que sus canciones más famosas. Duran Duran jugó a ganador desde el primer instante, lanzando una triada de oro para comenzar su presentación, compuesta por “The Wild Boys”, “Hungry Like The Wolf” y “A View To A Kill”, prendiendo de inmediato a un respetable cuyo cruce de generaciones fue clave, y donde adolescentes y adultos pudieron corear al unísono temas que marcaron una época y que pasaron la prueba del tiempo.

Dirigida por una de las coristas del grupo, “Last Night In The City” puso al día al público que pensaba que la banda se había quedado en los ochenta. Explosivo y bailable, el sencillo de “Paper Gods” dio paso a la sensual “Come Undone”, quizás el último gran hit de la agrupación, para luego revivir el baile con “Notorious”, en un show que no conoció puntos bajos.

“Pressure Off” marcó la última dosis de Duran Duran versión 2017, para regresar al pasado de la mano de “Planet Earth”, que vino acompañado de un notable homenaje al fallecido David Bowie en un medley con “Space Oddity”. Los himnos continuaron con la emocionante “Ordinary World” y “I Don’t Want Your Love”, y el baile se tomó a la elipse del parque con las geniales “White Lines (Don’t Don’t Do It)”, reversión de la original de Grandmaster Melle Mel, y el medley formado por “(Reach Up For The) Sunrise” y “New Moon On Monday”, entrando derechamente al clímax del show.

“Girls On Film” nos llevó a la salida falsa, poniendo alerta a todos porque las cámaras se apagaron y las pantallas gigantes indicaban que el show había terminado, lo que llevó a todo el mundo a pedir más. Las cosas no podían terminar así y la banda retornó a los pocos minutos para comenzar a cerrar su acto con la entrañable “Save A Prayer”, cuyo coro fue entonado por los miles de asistentes apostados frente al Itaú Stage. El bello momento fue sellado con la divertida “Rio” y un montón de pelotas de playa gigantes rebotando desde el escenario sobre la muchedumbre. Con una postal digna del recuerdo, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor, los miembros principales de Duran Duran, dieron un espectáculo de categoría. Los chicos salvajes están más vivos que nunca.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Luis Marchant

Setlist

The Wild Boys Hungry Like The Wolf A View To A Kill Last Night In The City Come Undone Notorious Pressure Off Planet Earth / Space Oddity (original de David Bowie) Ordinary World I Don’t Want Your Love White Lines (Don’t Don’t Do It) (original de Grandmaster Melle Mel) (Reach Up For The) Sunrise / New Moon On Monday Girls On Film Save A Prayer Rio