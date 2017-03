Lacuna Coil: Alma y convicción

Lunes, 6 de Marzo de 2017

En un par de años más se cumplirán dos décadas desde que los italianos de Lacuna Coil publicaron “In A Reverie” (1999), su debut en el mundo de la música extrema. En retrospectiva, aquellos días aparecen fértiles y esperanzadores, a pesar del ambiente lúgubre y melancólico que define la personalidad del conjunto y de su propuesta artística, aprovechando con astucia el buen pasar que tenía el sub-género del metal gótico y alternativo para, de forma paulatina pero decidida, ubicarse dentro los exponentes más sobresalientes, junto a titanes como Paradise Lost o Moonspell, por citar sólo a un par.

Los prematuros cambios en la alineación amenazaron con sumir a la banda en la inestabilidad y entramparlos en un proceso de transición que en teoría pudo ser letal para su futuro, sin embargo, la convicción de los miembros originales restantes y el horizonte próspero que se abría ante ellos, inyectaron energías renovadas a la agrupación, quienes continuaron hasta conseguir sus objetivos, periplo que en su desarrollo los ha ubicado año tras año en los escenarios más importantes de todo el orbe. Lacuna Coil, debido a que pertenece a una camada más joven en comparación a los estandartes del estilo, ha asimilado tanto el sonido clásico del metal como el de atisbos más contemporáneos desde sus primeras composiciones y, en ese sentido, “Delirium”, su flamante obra y motivo de esta gira que los trajo por cuarta ocasión a nuestro país, se constituye como un trabajo donde la experiencia y la pericia instrumental que han alcanzado juega un papel decisivo a la hora de entregar un álbum que ha cosechado críticas más que favorables desde su publicación, situación que anoche quedó absolutamente ratificada.

Varios minutos antes del inicio de la presentación la pista del local estaba casi ocupada en su totalidad. El júbilo se apoderó de los fieles e incondicionales seguidores, quienes cantaron y acompañaron durante toda la actuación que se extendió por dos horas. “Ultima Ratio”, de su material más reciente, fue una obertura enérgica que contagió a todos los asistentes y además dejó en evidencia la buena recepción que no sólo ha obtenido “Delirium” en el público nacional, sino que también el resto de sus últimas entregas, como se apreció en “Spellbound”, “Die & Rise” y en “Kill The Light”. Concientes de aquello, el repertorio de anoche y del tour se compone en su mayoría de muestras extraídas desde “Karmacode” (2006) en adelante, con apenas un par de canciones de la época anterior a eso.

El carisma de Cristina Scabbia y el bagaje que la cantante ha adquirido en estos casi veinte años son el sello característico del conjunto y de eso no cabe duda, porque los cortes nuevos como “Blood, Tears, Dust”, “Ghost In The Mist” o la nunca-antes-tocada-en-vivo “My Demons” utilizan lo mejor de su capacidad vocal, puesto que dichas piezas (y en general su era moderna) ostentan un mayor grado de dificultad en su ejecución técnica.

La cuarta incursión de Lacuna Coil en este lado del mundo tuvo espacio para sorprender a los fanáticos que llenaron el recinto de calle Alameda, como la ejecución de un tema en su lengua nativa, “Senzafine”, o la versión 2017 de “The Ghost Woman And The Hunter”, parte de “Comalies” (2002), el tercer disco de su carrera, regalos que generaron la aprobación eufórica de una concurrencia que siempre fue intensa y agradecida. “Downfall” puso la cuota emotiva de la jornada con su dedicación al fallecido padre de la vocalista, mientras que “Our Truth” y el cover de Depeche Mode, “Enjoy The Silence”, ambos provenientes del álbum “Karmacode” (2006), unieron en un solo gran coro a todos los presentes, quienes a esas alturas estaban entregados por completo al trance que provocaba la agrupación.

El sonido de Scabbia y sus compañeros en la actualidad está muy cerca de las tendencias imperantes en el mundo del metal del último período, y eso les ha servido para llegar cada vez a más oyentes, posicionando al grupo en un lugar privilegiado y libre de prejuicios. “Nothing Stands In Our Way” es una declaración de principios y así lo entendió la multitud que vociferó a todo pulmón. Para la clausura, la homónima de su registro del año pasado más “The House Of Shame”, del mismo larga-duración, y “Heaven’s A Lie” entremedio, bajaron el telón de la mejor manera posible a una función que, por lo visto, cumplió a cabalidad con las expectativas de su fanaticada.

Por Hans Oyarzún

Fotos por Ignacio Caro Moyá

Setlist

Intro / Ultima Ratio Spellbound Die & Rise Kill The Light Blood, Tears, Dust Victims Ghost In The Mist My Demons Trip The Darkness Senzafine Zombies Swamped Upsidedown The Ghost Woman And The Hunter Downfall Intro / You Love Me ‘Cause I Hate You Our Truth Enjoy The Silence (original de Depeche Mode) Nothing Stands In Our Way Delirium Heaven’s A Lie The House Of Shame