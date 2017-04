Korn: Al pie de la letra

Viernes, 28 de Abril de 2017 | 1:52 pm | Comentarios (1)

En la quinta visita de la banda norteamericana a nuestro país, el sexteto llegó a presentar su más reciente trabajo discográfico, “The Serenity Of Suffering” (2016), disco que dejó de lado experimentaciones y maniobras desesperadas por mantenerse vigentes para volver a la raíz y desarrollar más de lo que saben hacer mejor, en el registro más redondo que han sacado en mucho tiempo, a pesar de la sensación de reciclaje de riffs y fórmulas. En este contexto, un Teatro Caupolicán abarrotado recibió de brazos abiertos a una agrupación que conoce bien cada uno de sus movimientos y que, sin salirse en ningún momento del libreto, entregó un show contundente, donde destacaron los clásicos que marcaron a una generación completa.

Un gran telón con el nombre de la banda secundó a los músicos en su arribo al proscenio, quienes no dieron tregua a sus fanáticos, iniciando la velada con las demoledoras “Right Now” y “Here To Stay”, desatando de inmediato el caos en la cancha del teatro de la calle San Diego. Entre headbanging y saltos de los músicos, destacaba la figura de Tye Trujillo, hijo de Robert Trujillo, bajista de Metallica, quien tomó el lugar de Reginald “Fieldy” Arvizu en el bajo, en una decisión que trajo controversia entre los fanáticos más acérrimos de Korn, quienes deseaban ver a la banda con la formación completa.

Entendiendo la molestia, este redactor debe decir que la adición del joven bajista al combo le dio un valor agregado al show, ya que, mientras todos los músicos se movían sobre el escenario cumpliendo sus roles a cabalidad, Tye disfrutaba del momento como lo que es: un niño; uno que está tocando junto a una de las bandas más importantes del estilo frente a miles de personas, y más encima haciéndolo perfectamente. Una brisa de aire fresco en un show efectivo -aunque bastante maqueteado-; la presencia del joven Trujillo hacía aún más disfrutable un espectáculo que no dio tregua.

“Rotting In Vain” fue el primer corte extraído del nuevo álbum, calzando perfecto en el setlist gracias a su vibra y sonido familiar en las arcas de los californianos. “Somebody Someone”, “Word Up!”, el cover de Cameo, que más funciona como una jocosa cortina para dar inicio a “Coming Undone”, donde además se dieron el lujo de tocar una estrofa de “We Will Rock You“, el inmortal himno de Queen.

“Insane” fue la última muestra del nuevo álbum, para dedicar el resto del recital a echar mano a los hits que todo el mundo quería escuchar. “Y’All Want A Single” puso a toda la muchedumbre a clamar al unísono “Fuck That!”, mientras que “Make Me Bad”, tocada por primera vez en Chile, nos llevó por los recovecos más oscuros de la banda. La gaita hizo acto de presencia, cortesía de Jonathan Davis, señal inequívoca de que “Shoots And Ladders” era el siguiente paso en el show, la que vino acompañada de otro tributo, esta vez a Metallica con “One”.

Para la salida en falso, “Blind”, “Twist” y “Good God” marcaron un final que apeló directamente a los fans más comprometidos con la historia del conjunto. El gran final estuvo compuesto de dos canciones imprescindibles: “Falling Away From Me” y “Freak On A Leash”, dándose el lujo de dejar fuera del repertorio un clásico como “Got The Life”, poniendo la nota de cierre a una jornada sólida. Concentrándose casi por completo al repertorio que cultivaron durante la primera década de este milenio, Korn se dejó de cuentos y entregó lo que los seguidores pedían, y lo que ellos mejor saben hacer.Cumpliendo el guión al pie de la letra y echando mano a la nostalgia, los seis músicos sellaron su quinto paso por la capital, llevándonos de vuelta a nuestra adolescencia.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Right Now Here To Stay Rotting In Vain Somebody Someone Word Up! (original de Cameo) Coming Undone (con guiño a “We Will Rock You” de Queen) Insane Y’All Want A Single Make Me Bad Shoots And Ladders (con guiño a “One” de Metallica) Blind Twist Good God Falling Away From Me Freak On A Leash