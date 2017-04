Kongos: Con el pie derecho

En el cierre oficial del ciclo Lollapalooza Chile 2017, el Club Amanda abrió sus puertas para una última celebración, presentando como número principal de la velada a la banda de origen sudafricano, Kongos, quienes llevan diez años de carrera y tres discos editados, siendo “Egomaniac” (2016) su trabajo más reciente, responsable de ponerlos finalmente en el mapa y de traerlos por primera vez a este lado del mundo. En su debut en la capital, el cuarteto de hermanos dio una certera muestra del potencial que contienen sus versátiles composiciones.

Unos minutos pasadas las 22:00 hrs, un reducido pero comprometido grupo de personas se apostó frente al escenario principal del local de Vitacura, para recibir calurosamente a una banda que tocó como si estuviera frente a la audiencia de un gran estadio. Dando inicio al show con “Repeat After Me” -tema extraído de su última placa-, el acordeón, los teclados, el bajo, la batería y las guitarras se dieron un festín, respaldados por un sonido potente y claro, dejando que cada instrumento brillara con contundencia en los 17 cortes presentados durante su concierto. “Underground” y “Hey I Don’t Know” cerraron un inicio que sorprendió a propios y extraños, mostrando que los sudafricanos, además de crear melodías coreables, son capaces de poner a rockear a todo el mundo. Gran inicio.

Alternando las voces principales entre los cuatro músicos, las cuatro de rangos similares, pero con matices que se confabulan perfectamente entre ellas, canciones como “Where I Belong”, “I Don’t Mind” y “I Want It Free” también comparten una vibra en común, a pesar de ir desde el blues, pasando por el pop más discotequero, hasta el funk. La versatilidad está a la orden del día en las arcas de Kongos, quienes siguieron la fiesta con el divertido mashup compuesto por “Get Back” de The Beatles y “Da Funk” de Daft Punk, que tuvo de invitado al rapero MO Gordon, quien además de hacerlas de roadie de la banda, aprovechó de lanzar unas rimas sobre el escenario.

“It’s A Good Life” terminó de armar la fiesta en el Club Amanda, poniendo a todo el mundo a saltar y bailar en su tramo final, para rematar con “Come With Me Now”, una de las más celebradas de la noche, y seguir bailando con “Birds Do It”. Luego llegó “Autocorrect”, un tema fuera de lo común, una especie de fusión entre AC/DC y Muse en su faceta más épica, y que, en la opinión de este redactor, fue la mejor canción de la noche. Espacial, llena de matices y juegos de acordes, “Autocorrect” fue el gran hito de la jornada –enfoncándose en lo netamente musical–, para más tarde volver a territorios más conocidos y cerrar la primera parte del espectáculo con “I Want To Know”, “Take It From Me” y “I’m Only Joking”.

Para el encore, “Escape” y “Blue Monday”, cover del clásico de New Order, dieron el tiro de gracia para un concierto que, en una hora y veinte minutos, sirvió para que Kongos mostrara todo su arsenal y consiguiera el beneplácito de todos los presentes. Qué ganas de que una banda tan interesante como la sudafricana hubiese tenido una mayor convocatoria en su debut, pero lo mostrado anoche en Club Amanda dejó una tremenda primera impresión a todos los que pudimos presenciar un recital impecable, y que dejó con ganas de más. Y eso, es empezar con el pie derecho.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Jaime Valenzuela de Lotus Producciones

Setlist

Repeat After Me Underground Hey I Don’t Know Where I Belong I Don’t Mind I Want It Free The World Would Run Better Get Back / Da Funk (originales de The Beatles y Daft Punk) It’s A Good Life Come With Me Now Birds Do It Autocorrect I Want To Know Take It From Me I’m Only Joking Escape Blue Monday (original de New Order)