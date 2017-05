José James: Solos en la noche

Fue en octubre de 2015 cuando tuvimos el debut del intérprete José James en nuestro país. En aquella ocasión, James se presentó en el Teatro Nescafé de Las Artes, mientras se encontraba en plena promoción del álbum “Yesterday I Had The Blues: The Music Of Billie Holiday” (2015), tributo a la obra del mencionado artista. Esta vez, Club Amanda fue el escogido para ver a James presentar su último trabajo discográfico, “Love In A Time Of Madness” (2017), que lo tuvo en un pequeño periplo sudamericano antes de aterrizar en Chile. Desde poco antes de las 21:00 horas la gente comenzó a llegar al lugar con el mejor de los ánimos, con mesas dispuestas a lo largo del recinto que daban la sensación de que esta sería una velada íntima y elegante. La música se tomaba el ambiente y todo lo necesario para la presentación de James ya estaba sobre el escenario.

A eso de las 22:15, el baterista Richard Spaven tomó las baquetas e inició un pequeño solo, el que sirvió como introducción para el arribo de José James, siendo recibido con un gran aplauso, a la vez que dieron paso a la canción “Always There”, apertura de su último álbum. Demostrando desde el inicio ese estilo que mezcla soul y r&b, el músico entregó una sección de apertura dedicada de lleno a su nuevo trabajo con “What Good Is Love” y la emotiva “Let It Fall”, dedicada al fallecido Chris Cornell, donde bajó al público y cantó en una de las mesas del local, desatando una lluvia de flashes y aplausos por parte del público. Las secuencias electrónicas a cargo de Spaven pasaron prácticamente desapercibidas gracias a la implacable combinación del baterista y James, tal como pudieron demostrarlo en “Last Night” y “Remember Our Love”, dedicada por José a todas las mujeres presentes.

Luego vino el turno de “To Be With You”, momento en que el músico invitó al escenario a la cantante Talia Billig, colaboradora recurrente de su trabajo, generando un ambiente muy calmo y ad hoc con la noche. Es necesario destacar el hecho de que llama bastante la atención la forma de tocar de Richard Spaven, gracias a su gran destreza y en cómo incorpora ritmos y juegos en la batería que no están en las grabaciones originales. Es por estos factores que el tremendo solo de batería que ejecutó no pasó desapercibido en el público, aplaudiendo la imparable fuerza de Spaven en las baquetas. Luego, James lo siguió con un pequeño DJ Set antes de interpretar “Park Bench People”, composición que se movió entre el soul, algo de jazz y, principalmente, el hip hop, gracias a las aceleradas rimas interpretadas como una extensión del tema en cuestión.

Una de las canciones más esperadas fue “Trouble”, extraída de su álbum “No Beginning No End” (2013), cantada por todo aquel que estaba ahí presente por su música. La amalgama de estilos continuó con “Ladies Man” y finalmente “Live Your Fantasy”, composiciones en clave funk que pusieron a bailar a todos con sus ritmos con sabor a 70 y 80, todo un acierto para cerrar la presentación de James en lo más alto. Como el público pedía más, no dudaron en regresar para entregar el cover de Bill Withers, “Grandma’s Hands”, y finalmente la emotiva y sentida “Come To My Door”, que contó con la participación de Talia Billig nuevamente, generando una armonía en el coro muy bien lograda. Fue el gran momento karaoke de la noche, poniendo fin a la presentación y despidiéndonos así de la segunda vez de José James en nuestro país.

Mucha gente quiso escuchar más del trabajo de James, pero la cita estaba enfocada netamente en su último álbum. Pese a aquello, James y Spaven demostraron ser una dupla muy bien complementada, reduciendo la puesta en escena a algo más concentrado y minimalista. La calidad vocal de José es innegable y el intérprete hizo gala de eso en su presentación, mientras que Spaven se robó las miradas con su correcta ejecución en batería. El ambiente ayudó a generar una sensación de intimidad que siempre se agradece, algo así como que artista y público se encontraron solos en la noche, dejándose llevar por el ritmo y por la cautivadora voz de James. No hay duda de que esta velada será recordada como lo que fue: una noche que perteneció exclusivamente a los cuerpos y almas allí presentes.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Always There What Good Is Love Let It Fall Last Night Remember Our Love To Be With You (con Talia Billig) Solo de batería de Richard Spaven DJ Set de José James Park Bench People You Know I Know Trouble Ladies Man Live Your Fantasy Grandma’s Hands (original de Bill Withers) Come To My Door (con Talia Billig)