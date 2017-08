Jacob Collier: Deconstrucción sin manual

Martes, 29 de Agosto de 2017 | 1:32 pm | No hay comentarios

La música parece sencilla cuando se le lee. Un grupo de progresiones de sonido, divididas en compases, tiempos, silencios, notas, y muchos elementos que, por separado, no consiguen mucho, pero que juntos arman espacios únicos en la memoria, en los oídos y en las historias. La música es sencilla, pero no se lee, y cuando se lee se pierde en el espacio. El tema es que, como se escucha, puede ser volátil y pasar rápido, pero es ahí donde la genialidad o la capacidad de trascender juega un rol fundamental. Las buenas canciones no surgen de la suma de las partes, sino que desde una vocación unívoca, talento, disciplina y, por cierto, una conexión con la audiencia.

Esto es a lo que juega Jacob Collier, un verdadero “niño prodigio” de la música, quien ya fue firmado por Quincy Jones en su compañía, ha girado con Snarky Puppy y ha lanzado un álbum a los 23 años. El multiinstrumentista, que lanzó “In My Room” en 2016, vino a Chile como otra fecha del siempre excelente ciclo Santiago Fusión, y aunque tenga sólo un disco y un par de colaboraciones, además de videos virales, lo cierto es que Collier tiene un envidiable sentido de la deconstrucción de la música para armar cosas completamente nuevas, experimentando sin dejar de fluir.

En un Teatro Nescafé de las Artes casi repleto, y cuatro minutos después del inicio pactado a las 21:00 hrs., Jacob dejó en claro que lo suyo no es simple coincidencia o fruto de las amistades, sino que de una visión desprejuiciada y con mucho vigor. Collier es un muchacho lleno de energía y contagia eso a la gente, desde las primeras teclas pulsadas de su versión única de “Don’t You Worry ‘Bout A Thing” de Stevie Wonder, hasta la explosiva y rara forma en la que reconfigura un clásico como es “(They Long To Be) Close To You” de Burt Bacharach. Jacob toca con loops mezclados en vivo el piano, un bajo, un contrabajo, diferentes percusiones y baterías, teclados y más, pero con su voz –también modificada en efectos similares al vocoder– da la impresión que desde el jazz se puede pasar directamente a la psicodelia indie, más parecida a Animal Collective, o en específico al trabajo de Avey Tare, porque Collier logra que en sus momentos más locos esta deconstrucción opere con toques tribales y experimentales muy potentes de ver.

Así como el artista juega con la locura, también puede generar texturas únicas en detalles más simples, como ocurre en “Hideaway”, uno de los cinco tracks de su disco debut que dispondría en este debut en Chile. El repertorio de Collier es abrumante en su vastedad porque no sólo se trata de manejar muchos elementos, sino que de tener control sobre ellos, donde se notan las horas y días enteros jugando en su cuarto, espacio donde grabó su disco, y cuya sensación acogedora logra traspasarse al escenario, donde también existe un juego con las imágenes y con la multiplicidad de sonidos que el músico puede alcanzar gracias a la labor de Aaron Smith, encargado de video del show, quien con el trabajo sobre las imágenes de las cámaras de X-Box que están en el proscenio, deriva en cuatro, cinco o seis Jacobs que no hacen más que darle visión a los loops que consigue el artista en tracks como “In My Room”, original de The Beach Boys.

Otro punto clave es la cercanía evidente entre Collier y el público, lo que se manifiesta en el diálogo largo y divertido, además de humilde, que el intérprete y arreglista pone entre las extensas versiones de las canciones elegidas (en promedio, cada track duró más de once minutos). Anécdotas del tour, la explicación meticulosa de la labor de sus colaboradores, su nexo con Snarky Puppy y más quedaba claro cuando las palabras eran compartidas.

Hablando de compartir, más cerca del final del show, Jacob ya tenía al público en el bolsillo, no sólo maravillado por un espectáculo así de impactante y natural, sino que también porque existe la chance de leer lo que hace Collier, leerlo claramente, verlo, escucharlo, y también de participar, tal como el londinense propició en uno de los momentos más divertidos de la noche, cuando dividió al teatro en dos para, con letra en pantalla, dirigir a la audiencia cual coro góspel en un karaoke premeditado en “Saviour”, o luego en el bis, cuando cerró con “Blackbird” de The Beatles con una versión que se terminó extendiendo con ejercicios vocales que todos siguieron, desde lo tierno a lo estridente, haciendo que este multiinstrumentista terminara dominando ni siquiera un instrumento propio, sino que las gargantas de centenares de personas sin tocar una sola tecla, cuerda o percusión. He ahí la magia que logró en su tremendo debut Jacob Collier, en una hora y cincuenta minutos, y diez canciones. Una noche que fue una clase magistral, sin papel ni lápiz, de cómo la música se lee, escribe, mira, escucha y siente.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Don’t You Worry ‘Bout A Thing (original de Stevie Wonder) (They Long to Be) Close To You (original de Burt Bacharach) Hideaway Don’t You Know In My Room (original de The Beach Boys) Down The Line Saviour In The Real Early Morning Fascinating Rhythm (original de George Gershwin) Blackbird (original de The Beatles)