Four Year Strong: Por la hermandad

Toda banda que posea cierta trayectoria discográfica contará con una obra que resalte dentro de su catálogo. Ya sea por su calidad, significado o por marcar un precedente en la carrera, existen álbumes que merecen ser celebrados luego de cierto tiempo. Lo anterior se aplica perfectamente para Four Year Strong, quienes debutaron por fin en Chile con la gira que celebra los 10 años de “Rise Or Die Trying” (2007), su segundo álbum de estudio, considerado principalmente como su debut en las ligas mayores. Cabe destacar que la primera visita de los norteamericanos se daría junto a Sum 41 en 2011, algo que nunca se concretó, aplazando casi seis años su esperado primer show en Santiago. El entusiasmo era evidente, y aquello se sentía en el reducido número de fanáticos que llegó hasta el Bar Loreto para ver la presentación del cuarteto hardcore en una fría noche de julio.

Las bandas nacionales Nuestros Mejores Días y Chances fueron los encargados de calentar los ánimos con dos presentaciones potentes y llenas del espíritu hardcore, premisa principal de la jornada. Primero, desde Curicó llegó la agrupación Nuestros Mejores Días con alrededor de 25 minutos de show, donde repasaron sus principales canciones y comenzaron a formar el panorama que se venía durante la noche. A continuación, Chances entregó un hardcore de carácter más acelerado y potente, centrándose en su LP “Distancia Focal” (2016). Mientras el público esperaba por el show principal, canciones de Queens Of The Stone Age musicalizaban la prueba de sonido que se realizaba a cortinas cerradas en el escenario. Paralelo a eso, miembros de las bandas teloneras repartían volantes entre los asistentes para promocionar sus siguientes presentaciones, lo que dejó en evidencia el estilo DIY, esencial para la escena hardcore a lo largo de su historia.

Cuando el reloj marcaba las 22:00, el show dio inició rápidamente con “The Take Over” y “Prepare To Be Digitally Manipulated“, primeros tracks de “Rise Or Die Trying”, que dieron a entender por dónde se desarrollaría la presentación, enfocada durante su primera parte en la interpretación integra del álbum. Las intervenciones entre Alan Day y Dan O’Connor, ambos encargados de la voz y guitarra, destacaron desde el principio, con un sonido claro y potente, fortalecido por los reemplazos de Joe Weiss y Jake Massucco en bajo y batería, respectivamente, quienes no asistieron a esta gira por otros compromisos, estableciendo a cada uno de los miembros como parte importante de la banda.

Los moshpit no se hicieron esperar en el público, quienes cantaban a toda voz mientras la banda despachaba canciones como “Heroes Get Remembered, Legends Never Die“, “Catastrophe” o “Mens Are From Mars, Women Are From Hell“. El inicio de “Bada Bing! Wit’ A Pipe!” desató una verdadera locura en el local, con botellas volando y la gente lanzándose a surfear por el público. El cierre del disco llegó con “If He’s Here, Who’s Runnin’ To Hell?” y “Maniac (R.O.D.)“, canción con que la banda finiquitó la interpretación de “Rise Or Die Trying” para luego asegurarle al público que la noche seguía, ya que habían un par de canciones más esperando por ellos.

Aquella promesa se hizo realidad con un breve repaso por algunas canciones del cuarteto, como “Find My Way Back” y “Who Cares?“, realizando una segunda parte del show más agresiva e intensa. Mención especial para el baterista, que cumplió una labor fundamental para el acelerado ritmo de las canciones que la banda disparó durante el final.

Pese a las condiciones del show –el cambio de recinto, la poca afluencia de público, entre otras cosas–, nada fue impedimento para la banda y el público, quienes omitieron todos esos factores disfrutando el show y cumpliendo por fin el deseo tan anhelado de sus fanáticos. Todo se sintió como una hermandad, un grupo reducido que estaba pasándolo bien por una causa común. A pesar de que fue una experiencia de breves 60 minutos, Four Year Strong pasó fuerte y agresivamente con el temple de un torbellino, dejando contentos a sus seguidores, a quienes poco les importó el contexto luego del concierto, ya que todo lo que acababan de vivir habían sido los minutos más esperados de sus vidas.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

The Take Over Prepare To Be Digitally Manipulated Abandon Ship Or Abandon All Hope Heroes Get Remembered, Legends Never Die Wrecked ‘Em? Damn Near Killed ‘Em Catastrophe Men Are From Mars, Women Are From Hell Bada Bing! Wit’ A Pipe! Beatdown In The Key Of Happy If He’s Here, Who’s Runnin’ Hell? Maniac (R.O.D.) We All Float Down Here Find My Way Back What The Hell Is A Gigawatt? Who Cares? One Step At A Time Wasting Time (Eternal Summer)