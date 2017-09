Focus: Espíritu incansable

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:51 pm | No hay comentarios

Anunciado como “el último concierto de Focus en Chile” –título que fue desmentido por el propio Thijs van Leer en la entrevista que le realizamos hace unas semanas, quien señaló que, si tienen ganas de seguir girando por Sudamérica y nuestro país, lo seguirán haciendo–, la banda oriunda de Ámsterdam llegó al Teatro Caupolicán para ofrecer poco más de hora y media de espectáculo, ante un público reducido pero muy entusiasta, que celebró cada uno de los cortes presentados por el cuarteto europeo. Antecedidos por la actuación de los chilenos Aisles, quienes en la promoción de su último álbum, “Hawaii” (2016), ofrecieron un correcto show, donde destacó el buen sonido del conjunto, Focus arribó al escenario para entregar una presentación que repasó lo más destacado de su discografía.

El primero en hacer acto de presencia fue el líder de la banda. Desde las penumbras y al son de su flauta, Thijs van Leer dio el vamos a “Focus”, corte perteneciente al debut discográfico del grupo, “Focus Plays Focus” (1970) –también conocido como “In And Out Of Focus”–, dando la entrada al resto de sus compañeros y al rock progresivo con sabor setentero. Las demostraciones de virtuosismo (grupal e individual) no se hicieron esperar durante los primeros minutos de recital, sorprendiendo el desempeño de Pierre van der Linden en la batería, hombre que a sus 71 años de edad se mueve con destreza y velocidad por los tarros. Simplemente admirable. El resto de los integrantes no se queda atrás, y los más noveles, Menno Gootjes en guitarra y Udo Pannekeet en el bajo, mostraron todas sus credenciales en la entretenida “House Of The King”, que fue acompañada por las palmas del respetable.

La banda se embarcó en un viaje sideral en la extensa “Eruption”, que vino acompañada de una sección donde echaron mano a la improvisación, y donde Thijs van Leer hizo gala de sus particulares cantos y vocalizaciones, las que fueron secundadas por la audiencia. El riff de “Sylvia” nos llevó de vuelta a la época de los setenta, para luego regresar a los años más recientes de la banda revisando “All Hens On Deck”, perteneciente al álbum “Focus X” (2012), una de las composiciones más complejas y dinámicas del set, pero siempre manteniendo el sentido lúdico que Thijs van Leer imprime en cada uno de los temas de su proyecto. Aun así, “Focus X” puso la nota melancólica en la noche, entregando el protagonismo a Menno Gootjes, quien se robó la película con su guitarra, despachándose un solo que provocó los halagos de los fanáticos.

“Harem Scarem” volvió a encender la fiesta, dando espacio para que todos los músicos hicieran de las suyas, destacando la intervención de Udo Pannekeet y su bajo, para llevarnos al momento más esperado de la noche. “Hocus Pocus”, la canción más famosa del cuarteto, puso a vibrar a todo el teatro durante los últimos minutos de espectáculo. Sumando el solo de batería de Pierre van der Linden, “Hocus Pocus” se transformó en el gran hito de una jornada que ya estaba llegando a su fin. Ni cinco minutos se tomaron tras bambalinas, cuando el cuarteto ya estaba de vuelta para cerrar su show con “Focus III”, prometiendo que, una vez terminado el concierto, firmarían los discos y merchandising de los fanáticos en la tienda dispuesta en el teatro. No sabemos si esa promesa se llevó a cabo, pero el solo hecho de proponerlo, ya habla mucho de la buena disposición de Thijs van Leer con sus fanáticos.

Así terminó el supuesto show final de Focus en nuestro país. La concurrencia fue baja, pero la energía siempre estuvo en alto y la banda tocó impecable. En su calidad de agrupación de culto, Focus cumplió con sus fanáticos locales y se despachó un concierto entretenido, lleno de virtuosismo y haciendo gala de un admirable espíritu incansable. De todo corazón, esperamos que esta no sea la última vez que podamos verlos por estos lares.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Focus House Of The King Eruption Sylvia All Hens On Deck Focus X Harem Scarem Hocus Pocus Focus III