Evanescence: Para los suyos

Casi cinco años pasaron para que los fans sudamericanos de Evanescence pudieran ver a su banda favorita nuevamente. Luego de su última visita en 2012 promocionando el álbum “Evanescence” (2011), Amy Lee y compañía regresaron a Santiago sin una nueva placa de estudio, antecedente que no logró apagar el entusiasmo de sus fieles seguidores. Si bien es cierto que las cosas ya no son lo mismo que antes (Lee es, técnicamente, la única integrante eterna de la banda), el cariño que su público siente por la vocalista hace que se perdone todo, incluso el hecho de mantener un silencio discográfico tan prolongado como este.

Los chilenos Temple Agents fueron los encargados de abrir el show, pero lamentablemente un retraso en la entrega de acreditaciones, además de una modificación en la hora de presentación de la banda, no nos permitió presenciar el show del conjunto nacional. Pasados 15 minutos de la hora pactada, una intro hizo ingresar rápidamente a los integrantes, Tim McCord en el bajo, Will Hunt en la batería, y finalmente Troy McLawhorn junto a Jen Majura en las guitarras. Los primeros acordes de “Everybody’s Fool” comenzaron a sonar a la par que la vocalista Amy Lee ingresó al escenario, desatando los eufóricos gritos de todo el recinto, que comenzaron a corear cada una de las canciones que el quinteto interpretó durante la noche.

“Going Under”, extraído del clásico álbum “Fallen” (2003), fue uno de los primeros momentos altos de la noche, seguida de composiciones como “The Other Side” o “Lithium”, cantadas a todo dar por el público. Amy Lee es en todo momento la ama y señora del escenario, moviéndose por todos lados, animando a los presentes e incluso desplazándose entre el piano y el sintetizador, algo que demostró que la frontwoman es más que una simple voz, siendo el alma y cuerpo de la agrupación. Un regalo especial para los fanáticos se vio reflejado en la canción “Even In Death”, extraída del álbum de demos “Origin” (2000), generando un momento de emoción en toda la cancha; un punto diferente en un repertorio que se basó equilibradamente entre el primer y el último LP de la banda.

Luego de otro vistazo de su último disco con la interpretación de “My Heart Is Broken” y “Made Of Stone”, Amy aprovechó de presentar nueva música, cantando la canción “Take Cover”, que vienen tocando hace sólo unos meses y seguramente será parte del nuevo trabajo discográfico de Evanescence, con fecha de salida posible para fines de este año. La emotiva “My Immortal” emocionó a todo aquel que recordó el año en que el fenómeno Evanescence explotó, hecho que los llevó al punto de ser tocados en las radios todos los días. Ya hacia el final, una selección de canciones fue pasando por los tres trabajos del grupo, con tracks como “Disappear”, “Call Me When You’re Sober” e “Imaginary”, para sellar definitivamente con “Bring Me To Life”, su canción más popular.

Fue así como con una hora y treinta minutos de show Evanescence concretó su tercera visita en la capital. Es evidente que la banda no pretende estar compitiendo o intentado demostrar algo en materia musical; atrás quedó esa época de gloria donde eran tocados en todos lados, limitándose hoy a darle en el gusto a sus seguidores. Lo que fue en algún momento parte de un cancionero popular, hoy se ha quedado como una banda netamente de nicho, vigilada por las atentas miradas de sus fans que registran cada uno de sus pasos. Puede que se hayan estancado hace ya un par de años, pero eso poco importa cuando las acciones que hacen son para los suyos, alejados de todo el ojo crítico que quiera poner a prueba su presente. Puede que mucha gente piense que la banda no existe, pero eso poco importa cuando son ellos mismos quienes se alejaron de todo para dedicarse a los fieles fanáticos que siguieron presentes sin importar nada.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Everybody’s Fool What You Want Going Under The Other Side Lithium Even In Death My Heart Is Broken Made Of Stone Haunted New Way To Bleed Take Cover Breathe No More My Immortal Your Star The Change Disappear Call Me When You’re Sober Imaginary Bring Me To Life Whisper