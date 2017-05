Europe: Energía y sabiduría

En la promoción de su décimo álbum de estudio, “War Of Kings” (2015), Europe regresó a Chile para realizar un show de categoría en las dependencias del Teatro Caupolicán. El quinteto sueco se despachó una presentación de lujo, poniendo cuidado hasta en el más mínimo detalle, desde el impecable sonido -incluso si uno de los teclados de Mic Michaeli casi ni se escuchó durante toda la velada-, hasta la feroz actitud de la banda sobre el escenario, sorprendiendo a propios y extraños al demostrar una vigorosidad que ya se quisieran bandas más jóvenes.

Abriendo los fuegos con la poderosa “War Of Kings“, secundada por el entretenido sencillo “Hole In My Pocket“, el tremendo inicio culminó con la llegada del primer clásico de la jornada: “Rock The Night“. Como si se tratara de una declaración de principios, Joey Tempest y compañía nos subieron a bordo de un viaje lleno del rock más refinado. “Scream Of Anger” y “Last Look At Eden” fueron sendas demostraciones del gran momento que está viviendo el conjunto; independiente de los éxitos de antaño que los hicieron famoso y son el principal gancho para atraer a miles de fanáticos a sus recitales, Europe ha sabido dar forma a una discografía impecable, que ha sabido tomar influencias contemporáneas del estilo para sumarlas a su eficiente fórmula. Sin embargo, la mayor parte del veterano público esperaba clásicos, y ahí llegó “Carrie” para poner a cantar a todo el recinto de la calle San Diego.

“The Second Day” y “Firebox” continuaron la contienda, para luego dar paso al romántico solo de teclado de Mic Michaeli -en el único momento en que pudimos escucharlo con plena claridad-, el que sirvió para dar la apertura a “Sign Of The Times“. Luego llegó el turno de John Norum, quien hizo lo propio para más tarde dar el pase a “Girl From Lebanon“, otro de los hits que fueron coreados durante la hora y media clavada de los suecos en el Caupolicán. Con el frontman haciéndose de una guitarra, la fiesta del rock siguió su curso de la mano de “Ready Or Not” y “Nothin’ To Ya“, esta última una de las más pesadas del repertorio, que puso a sacudir las cabezas en medio de un espectáculo que no conoció puntos bajos.

Ian Haugland se puso manos a las obras e hizo magia con los tarros en su divertido solo de batería, en la última intervención de un músico en solitario antes de entrar a la sección final de la performance. “Superstitious“, en la que se hicieron guiños a “No Woman, No Cry” de Bob Marley y a “Here I Go Again” de Whitesnake, “Cherokee” y la festiva “Days Of Rock ‘N’ Roll”, nos llevaron a la salida falsa con los ánimos por las nubes, en un teatro que pedía más. Lógicamente, las cosas no podían terminar así y, luego de una breve pausa, los cinco músicos regresaron al proscenio bajo los teclados de la inmortal melodía de “The Final Countdown”, el éxito por antonomasia de los europeos, quienes remataron la velada de la mejor manera posible.

Sin salirse del libreto, Europe se despidió calurosamente de un público entregado, mucho más de lo que este redactor pudo apreciar en la visita que realizaron hace cinco años en Movistar Arena, y también más en sintonía con el material más reciente de la banda, conexión que selló una noche para el recuerdo en un recital pulcro y poderoso. Pilas tienen para rato, y es sorprendente ver a una banda con tanto carrete a cuestas desenvolverse con tanta vigorosidad sobre un escenario. Europe sigue manteniéndose como uno de los números insignes de su estilo, haciendo gala de la sabiduría que dan los años sobre el camino y una energía desbordante, que hace de su show un imperdible para todos los amantes del rock y el metal clásico.

Setlist

War Of Kings Hole In My Pocket Rock The Night Scream Of Anger Last Look At Eden Carrie The Second Day Firebox Sign Of The Times Vasastan Girl From Lebanon Ready Or Not Nothin’ To Ya Superstitious Cherokee Days Of Rock ‘N’ Roll The Final Countdown