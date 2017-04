Elton John + James Taylor: Melodías inmortales

Prometía ser una velada que perduraría en el tiempo desde el momento en que fue anunciada. Elton John y James Taylor regresaban a nuestro país para realizar un show en el Movistar Arena, lo que generó la expectación de los fans que rápidamente comenzaron a agotar sectores del recinto. Un público mayoritariamente adulto esperaba ordenadamente el inicio del show, mientras el staff dejaba todo en orden para la presentación de Taylor, el encargado de abrir la jornada. James Taylor venía haciendo una gira enfocada en su vasta carrera musical, pese a haber lanzado el álbum “Before This World” en 2015, siendo esta su segunda vez en nuestro país. En el caso de Sir Elton John, este se encontraba en plena promoción de su último trabajo de estudio “Wonderful Crazy Night” (2016), aunque también dándole cabida a su enorme catálogo lleno de clásicos. Dos shows en esencia similares, pero llevando la mezcla de rock y pop por dos veredas diferentes: Taylor por el country y John por las baladas en piano. Pese a todos esos factores, ambos compartían un elemento muy importante: un catálogo repleto de hits radiales.

James Taylor: Dominando la historia

A las 20:00 horas en punto las luces se apagaron y James ingresó junto a su banda interpretando “Up On The Roof”, canción original de su gran amiga Carole King, la que lamentablemente se vio perjudicada durante unos momentos debido al constante murmullo de la gente que conversaba sin prestar atención al escenario. Pese a aquello, la efervescencia de quienes esperaban por el cantautor permitió que todos pusieran sus ojos en el show, el que continuó con otro guiño a sus influencias gracias a la canción “Everyday” de Buddy Holly, donde previamente Taylor agradeció en un casi perfecto español a todos los que asistieron, pidiendo disculpas por no poder tocar su guitarra, ya que el músico se quebró un dedo hace algún tiempo, y presentando a Dean Parks, guitarrista que se encargó de reemplazarlo durante el show.

James Taylor equilibra perfectamente su show entre la música y sus intervenciones con la gente, bromeando en todo momento antes de presentar una canción, tal como hizo en “Walking Man” o “Today Today Today”, la que presentó (en tono bromista) como “Hoy Hoy Hoy”. Otro punto importante dentro del show de Taylor es el protagonismo que le da a los miembros de su banda durante las canciones, con un setlist que comprendió un espacio para que cada uno de ellos pudiera lucirse. El saxofonista Lou Marini, directamente desde The Blues Brothers, fue introducido antes de “Don’t Let Me Be Lonely Tonight”, canción en la que previamente se dio el tiempo de firmar autógrafos a las primeras filas, hecho que hizo estallar en aplausos a todo el Movistar Arena por tan bonito gesto por parte de Taylor.

La coreada “Carolina In My Mind” recordó los primeros años de Taylor, cuando fue descubierto por The Beatles y firmado en la discográfica Apple Records. Si bien, gran parte del catálogo de Taylor consiste en canciones de corte country, la excepcional banda de apoyo transformó las composiciones llevándolas a géneros tan dispares como el bossa nova y el blues, dominando un catálogo lleno de historia. Un recuerdo a Carole King con “You’ve Got A Friend” hizo cantar a todos los asistentes, siendo el punto más emocionante de toda la jornada, seguido de “Shower The People” y “Fire And Rain”, su primer éxito y una de las canciones más conocidas de su discografía. Lo que partió tranquila y pasivamente en el increíble clásico de Marvin Gaye, “How Sweet It Is (To Be Loved By You)”, terminó con la banda entregándolo todo, gracias a que el corista Arnold McCuller animó al público a ponerse de pie, generando una verdadera fiesta al ritmo de los encendidos solos que los músicos desplegaron en sus instrumentos, dándole un tono bluesero a la canción. El final llegó con “Shed A Little Light”, un emocionante momento en que todo el público cantó, despidiendo así el show y apagando las luces sin previo aviso. Taylor dijo adiós y pidió paciencia a todos quienes esperaban por Elton John, finalizando así su segunda presentación en nuestro país.

Elton John: Resistencia al paso del tiempo

Sorpresivamente, el show de Sir Elton John partió 10 minutos antes de la hora pactada, con el eterno guitarrista Davey Johnstone iniciando el riff de “The Bitch Is Back”, momento en que Sir Elton ingresó al escenario ataviado en un abrigo negro con flores de lentejuelas, siempre en el sobrio y, a la vez, extravagante estilo que lo caracteriza. La composición, que por lo general abre los shows del artista inglés, hizo que John se luciera de sobremanera en su piano, demostrando la gran versatilidad que posee a sus 70 años. Sin previa intervención alguna, “Bennie And The Jets” continuó demostrando por qué se ha ganado tantos elogios durante su carrera, con la banda dando lo mejor de sí en los momentos de improvisación. A pesar de que se suponía que esta gira estaba enmarcada en la promoción del LP “Wonderful Crazy Night” (2016), el músico entregó un setlist lleno de clásicos, tales como “Daniel”, “Someone Saved My Life Tonight” y “Philadelphia Freedom”, cantados por todo el que estaba presente. Hay que convenir en una cosa: Elton John podría estar cantando toda una noche y aun así dejaría canciones afuera, y es probable que por eso haya optado por omitir su último trabajo en pos del tremendo historial de éxitos que posee.

Un solo de piano dejó boquiabierto a todo aquel que miraba cómo los dedos del músico sacaban chispas en las teclas, sirviendo además como introducción para una de sus canciones más queridas: “Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)”, que fue seguida por sendos exitazos como “Tiny Dancer” y la tremenda “Levon”, donde toda la banda se lució en la interpretación, en especial Johnstone, quien se apoderó del escenario con su solo de guitarra, siendo muy bien acompañado por el baterista Nigel Olsson y el percusionista John Mahon, dando espacio para un jam en la sección final, el que fue adornado por el virtuosismo de los músicos.

Una sucesión de hit tras hit no daba descanso alguno al público. Canciones tan inmortales como “Goodbye Yellow Brick Road”, o “Your Song” ratifican el estatus legendario de Sir Elton, quien también se dio el tiempo de recordar al fallecido George Michael con la canción” Don’t Let The Sun Go Down On Me”. Sorpresivamente, “Looking Up” se alzó como la única canción del último LP interpretada en el show, seguida de la bailable “I’m Still Standing”, que hizo moverse a todo el Movistar Arena recordando la época ochentera del músico. El espacio para el rock llegó de la mano de la sorpresa de la noche: “Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock ‘N Roll)”, canción que no es interpretada muy a menudo por Elton y su banda, seguida de una extraña, algo acelerada y rockera versión de “Saturday Night’s Alright For Fighting”, poniendo fin al show con la banda dejando el escenario rápidamente. Sir Elton regresó para continuar, saludando a la gente previamente, firmando algunos discos y recibiendo regalos como un gorro con los colores de Chile, el que usó para tocar “Candle In The Wind”, seguida de la alegre “Crocodile Rock”, cuyo coro fue cantado por la totalidad de asistentes. Así fue como Sir Elton dejó su piano, se despidió y bajó del escenario rápidamente.

Dos grandes artistas, dos carreras llenas de aciertos y desaciertos. Tanto Elton John como James Taylor demostraron su inmortalidad en base a una selección de canciones que comprendieron toda su historia musical. Hablamos de composiciones que se mantendrán permanentemente en nuestra memoria colectiva, clásicos resistentes al paso del tiempo. La calidad musical de ambos demostró cómo se pueden mantener carreras que superan casi los 40 años de vigencia, con una calidad que es difícil de igualar cuando hablamos de nombres que son vitales en la historia de la música moderna. Entidades inmortales que jamás pasarán al olvido.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist James Taylor

Up On The Roof (original de Carole King) Everyday (original de Buddy Holly) Walking Man Today Today Today Country Road Don’t Let Me Be Lonely Tonight (I’ve Got To) Stop Thinkin’ ‘Bout That Carolina In My Mind First Of May Handy Man (original de Jimmy Jones) Your Smiling Face You’ve Got A Friend (original de Carole King) Shower The People Fire And Rain Steamroller Mexico How Sweet It Is (To Be Loved By You) (original de Marvin Gaye) Shed A Little Light

Setlist Elton John

The Bitch Is Back Bennie And The Jets I Guess That’s Why They Call It The Blues Daniel Someone Saved My Life Tonight Philadelphia Freedom Solo de piano Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time) Tiny Dancer Levon Goodbye Yellow Brick Road Your Song Burn Down The Mission Sad Songs (Say So Much) Skyline Pigeon Don’t Let The Sun Go Down On Me Looking Up I’m Still Standing Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock ‘N Roll) Saturday Night’s Alright For Fighting Candle In The Wind Crocodile Rock