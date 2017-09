Devendra Banhart: Todo fluye con la música

Lunes, 4 de Septiembre de 2017

Ya había pasado un tiempo desde que el músico venezolano Devendra Banhart estuvo en nuestro país, concretamente cuando fue parte del festival Primavera Fauna 2013, instancia en que realizó un sideshow además de su participación en el festival. Ahora, el cantautor vendría a presentarse netamente en solitario, repasando su amplia discografía, en un show que fue muy bien recibido por gente que llegó en masa hasta el recinto. Una audiencia principalmente de mujeres esperaba por el arribo de Banhart, quien viene desde hace un tiempo tocando por el mundo con su increíble banda en vivo, la que contó con el detalle de tener a Tim Presley, miembro de White Fence y colaborador de Ty Segall, lo que permitió comprender el hecho de que la banda esté desarrollando una clave sonora diferente, más estructurada y completa, beneficiando a una formación que ya contaba con el fiato suficiente a la hora de tocar en vivo.

De último minuto se anunció la presencia de ROGOV, proyecto solista de Gregory Rogove, baterista en la banda de Devendra Banhart, quien fue acompañado por el también integrante, Todd Dahlhoff, quien sirvió de apoyo en múltiples instrumentos. Con un breve set de unos 20 minutos, ROGOV interpretó parte de su EP “Hooops” (2016), con cortes como “Old Light”, “Outliers” o “Sunrise Sunset”, los que fueron despachados en un tono minimalista y calmo, manteniendo la atención del público durante toda su presentación. Finalmente, un cover de “To The Love Within”, original de la banda Megapuss (proyecto de Rogove y Banhart junto a Fabrizio Moretti de The Strokes), puso el sello definitivo a una intervención que, pese a que fue inesperada, cumplió perfectamente a modo de antesala para lo que vendría. Ya entrando en tierra derecha, una Cúpula Multiespacio a toda su capacidad estaba a punto de vivir el regreso del querido músico venezolano, quien venía en promoción de “Ape In Pink Marble” (2016), su último trabajo de estudio a la fecha.

Una elegante y sobria partida con “Saturday Night” dejó claro de qué se trataría esta noche, con la pulcra interpretación de la banda que se ganó de inmediato la atención de todo el público. Como si se tratara de un profundo trance, la audiencia no hizo más que escuchar y mirar embobada como Banhart y compañía entregaban cortes como “Für Hildegard Von Bingen” o “Good Time Charlie”, interpretadas con la fineza y exactitud insignes del músico. En un perfecto español, Devendra agradeció a todos los presentes, haciendo algunas bromas antes de “Jon Lens A Hand”, seguido de “Baby”, que con su sonido en clave indie mostró cómo la banda puede moverse entre diferentes estilos sin mayores complicaciones, sólo guiados por el hilo conductor central de la música. El bolero “Mi Negrita”, coreado por la gran mayoría, mostró el lado más latino del intérprete, quien demostró poseer un vasto conocimiento en música latinoamericana.

Un pequeño momento acústico llegó con Devendra y su guitarra, donde el músico aprovechó de complacer las peticiones del público, transformando el show en un improvisado karaoke. Entre broma y broma, la esperada “Quedate Luna” no hizo más que erizar la piel de los fanáticos en cancha, quienes vieron pasar canciones como “Bad Girl” y “Brindo”, en un formato más desnudo e improvisado que sus versiones originales. Quizás la gran sorpresa de la noche fue cuando Banhart preguntó si alguien quería subir al escenario, lo que generó caras de sorpresa en el público. “¿Hay alguien por aquí que tenga una canción y nunca la haya tocado en público? Esta es tu oportunidad de hacerlo, ¿por qué no vienes acá y la compartes con todos nosotros?”, expresó Banhart, cuyo llamado fue respondido por un joven de Valparaíso, vocalista de la banda Mortenzen, que interpretó su canción frente a un público que lo aplaudió y apoyó durante todo el momento que estuvo en el escenario. Luego fue el turno de la banda para regresar, y el show continuó con “Golden Girls” y la primaveral “Never Seen Such Good Things”, ambas provenientes de “Mala”, LP editado en 2013.

Con un cierto recuerdo a Mick Jagger llegó la sesentera “Long Haired Child”, con un sonido muy similar a The Rolling Stones en sus primeros años. “Fancy Man” y los alocados bailes de Banhart comenzaban a dar indicios de que el show estaba a punto de terminar, lo que se concretó con el timbre entre reggae y ska de “Foolin’”, seguida inmediatamente de “Celebration”, con la cual se retiraron del escenario. Luego de unos minutos fuera, la banda regresó una vez más para rendirle tributo a –en palabras de Banhart– “nuestro hombre de las estrellas, que nos hace muchísima falta”, en clara referencia a David Bowie y la versión de “Sound And Vision” que Banhart realizó junto a Megapuss, llevando a todos hasta la emoción mediante el recuerdo de quien nos dejara el año pasado. Luego de ser pedida durante toda la noche, “Carmensita” le puso el punto final a la presentación de Banhart, completando casi dos horas llenas de un tremendo repertorio.

En el sentido de la música, rara vez una banda genera tanta atención de parte del público. Estamos en la era de los smartphones, donde todo parece más rápido y desechable, pero durante esta noche eso no fue un problema; no hubo gente revisando sus teléfonos durante la presentación, ni fotos, ni selfies, ni conversaciones a todo volumen, muy por el contrario, el público se entregó por completo a la presentación de Devendra Banhart, quien con su voz y desplante escénico hipnotizó cada alma presente en la Cúpula Multiespacio, entregándoles su música y desarrollando un momento de intimidad, pese a la gran cantidad de gente presente en el lugar. Punto aparte para el gran sentido del humor del show, que fue fundamental para afianzar lazos y permitir que todo fluyera de la mejor forma posible; esa buena onda se vio incluso con el nervioso joven que subió al escenario en cierto minuto. Todos estaban por un mismo motivo, no había razón para no respetar el entorno ni incomodar a la persona de al lado con actitudes poco amigables. A pesar de los diferentes contextos o trasfondos, al final todo fluye con la música.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Saturday Night Für Hildegard Von Bingen Good Time Charlie Theme For A Taiwanese Woman In Lime Green Jon Lens A Hand Baby Mi Negrita Daniel Quedate Luna Bad Girl Brindo Golden Girls Never Seen Such Good Things Shabop Shalom Long Haired Child Fancy Man Foolin’ Celebration Sound And Vision (original de David Bowie) Carmensita