Caetano Veloso y Teresa Cristina: La bella generosidad

Lunes, 13 de Marzo de 2017 | 3:08 pm | No hay comentarios

Una característica de los artistas que trascienden eras y generaciones, es la capacidad de relacionarse con nuevas y nuevos intérpretes, y nutrirse desde esos diálogos para reafirmarse a sí mismos en el camino hacia delante, sin contemplar la posibilidad de una nostalgia vacía, y si ella existe, que contenga emociones e ideas imperecederas. Caetano Veloso tiene esta generosidad, y es capaz de transmitir la humildad que le genera encontrarse con gente talentosa en su camino. Veloso es reconocido por su gusto de colaborar, ser parte de algo más grande que sí mismo, lo que reside también en sus inseguridades. Siempre ha mostrado un espíritu disconforme con lo que ha creado, pese a que es evidente lo que genera en el público, tal como ocurrió en la noche del domingo 12 de marzo en un Teatro Caupolicán a medio llenar en gente, pero a tope en emociones.

Caetano no cree que sus canciones sean tan buenas y gusta de hacer versiones de otros artistas porque piensa que su capacidad de intérprete es más grande, pero es difícil estar de acuerdo cuando las canciones se presentan en una forma mínima, con sólo una guitarra, y son capaces de brillar. Más aún, esto pasa durante los tres actos de un espectáculo donde Veloso presentaba a Teresa Cristina, cantora carioca de samba y música popular brasileña (MPB), quien era la encargada de abrir el show y quien fue presentada por el mismísimo Caetano, que hizo las veces de presentador. La familiaridad proxémica denotaba la amistad entre Teresa, Caetano, y el guitarrista Carlinhos Sete Cordas, quien acompañó a la cantante en el primer acto del show, en nueve canciones que se movieron con gracia por el catálogo de Cartola, el mayor sambista de la historia, quien sigue siendo presencia indeleble en la música brasileña.

Teresa Cristina homenajeó a Cartola con un disco y con la disposición a ser puente de esas canciones clásicas con el presente, y esto fue lo que mostró en media hora de show, donde pasó entre composiciones como “Acontece” o “Preciso Me Encontrar“, y donde también explicó la crueldad de las canciones de la MPB con la mujer, siempre instalándola en un extremo trágico y de sufrimiento, ante lo que ella, con gracia y talento, fue capaz de ser escuchada y vitoreada por la gente. Luego presenta a Caetano como “é foda”, o sea “lo máximo”, y él en soledad se encargó de deleitar paseándose por su repertorio, desde “Enquanto Seu Lobo Não Vem”, venida directo desde el Tropicalismo, hasta “Um Abraçaço” del último álbum de canciones inéditas lanzado por Veloso, “Abraçaço” (2012). La gente aplaudía y vivía en silencio el caudal de versos que emitía, pasando por canciones que traspasaron el tiempo y espacio, como “O Leãozinho” o “Tá Combinado“.

Caetano Veloso sabe que repetirse a sí mismo es poco inteligente, y que para que sus espectáculos sean inolvidables debe echar mano a su amplio repertorio, del cual sacó dos joyas, como él mismo explicó: “Enquanto Seu Lobo Não Vem” y “A Voz Do Morto“, ambas de 1968, creadas en una época de militares y resistencia, y que narran las historias de las personas en medio de esos conflictos, de esas tensiones y de las melodías que pueden enfrentar esa oscuridad. En medio de tanta nube, la creación de Caetano brilló, y sigue haciéndolo, hasta cuando interpreta a capella “Love For Sale” de Cole Porter o cuando alcanza notas casi imposibles en “Cucurrucucú Paloma“, y cuando la música invita a bailar y cantar como el final de este segundo acto con “A Luz De Tieta“.

Tras un receso breve, Caetano, Teresa Cristina y Carlinhos regresaron para hacer un final bello y especial. Caetano no sólo presentó a Teresa, como el nombre del tour indicaba, sino que también la hizo estar a su mismo nivel. No era sólo un proyecto, sino que una realidad a punta de generosidad, como debe ser el sino de los grandes. “Desde Que O Samba É Samba“, “Odara” y “Qualquer Coisa” cerraron el set de 33 canciones y dos horas de duración que no sólo tuvieron una elegancia conmovedora (pese a dos groseros cortes en el sonido en el inicio del show solista de Caetano), sino que también al pasado, presente y futuro de la canción brasileña. Un verdadero lujo y una muestra más de la grandeza de Caetano Veloso.

Por Manuel Toledo-Campos

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Teresa Cristina Canta Cartola:

O Mundo É Um Moinho / Somewhere Over The Rainbow Corra E Olhe O Céu Alvorada Preciso Me Encontrar Cordas De Aço Tive, Sim Acontece Sala De Recepção As Rosas Não Falam

Caetano Veloso:

Luz Do sol Os Passistas Um índio Meu Bem, Meu Mal Esse Cara O Leãozinho Minha Voz, Minha Vida Cucurrucucú Paloma (original de Tomás Méndez) Reconvexo Love For Sale (original de Cole Porter) Tá Combinado Enquanto Seu Lobo Não Vem A Voz Do Morto Um Abraçaço Branquinha Sozinho Força Estranha A Luz De Tieta

Caetano Veloso e Teresa Cristina:

Tigresa Miragem De Carnaval Como 2 e 2 Desde Que O Samba É Samba Odara Qualquer Coisa