Basement: Refugio de invierno

Jueves, 20 de Julio de 2017 | 12:31 pm | No hay comentarios

El invierno trae días de tribulación, y es necesario entonces zafar de alguna forma con tal de salir ileso, o al menos no tan malherido. Humedad, gris e inercia tiñen el camino hacia el recinto de calle San Diego, que, sin embargo, fue albergue de una jornada intensa que exhibió el debut de Basement en nuestro país y en Sudamérica, en un ambiente festivo que los acogió con los brazos abiertos, actitud que se vive en la actualidad en los eventos relacionados al hardcore punk contemporáneos y sus cercanos, a diferencia de épocas más oscuras del pasado.

Para la ocasión, el acto nacional encargado de abrir el evento fue Asamblea Internacional del Fuego, quienes en casi 50 minutos de presentación demostraron -como en innumerables ocasiones- por qué son una de las bandas más memorables que han surgido en el circuito nacional. “Dialéctica Negativa”, su trabajo más reciente, sólo les trajo aclamación y fortaleció el reconocimiento que ellos se encargan de retribuir a través de potentes actuaciones, las que siempre disfrutan de una fuerte conexión con sus seguidores, y anoche no fue la excepción.

Casi a las 21:30 hrs., los ingleses ocuparon sus posiciones y, tras un escueto pero afectuoso saludo, iniciaron su estreno en Chile de la mejor forma posible, porque “Whole”, proveniente de su segundo disco “Colourmeinkindness” (2012), se escuchó pulcra y dejó en evidencia la cohesión del conjunto y su compromiso con las canciones. La vibra de Basement evoca la crudeza sofisticada de Refused conjugada con melancolía y con los elementos propios del rock alternativo noventero, donde aparecen Nirvana o Dinosaur Jr. como referencias. “Aquasun”, de su más reciente “Promise Everything” (2015), muestra precisamente ese lado más retraído que han desarrollado a la perfección, mientras que “Fading” es un poco más convencional y adyacente al punk que corre por sus venas.

En todo momento el conjunto se mostró conmovido por la recepción de la concurrencia y eso ayudó a que dieran lo mejor de sí en el escenario, como ocurrió con “Crickets Throw Their Voice” y una gran versión de “Spoiled”, donde destacó la fuerza y precisión de la voz Andrew Fisher, quien además estaba de cumpleaños, algo que los asistentes no dejaron pasar y así se lo hicieron saber al británico, que con gusto recibió los buenos deseos. Una emotiva “For You The Moon” hizo cantar a gran parte de la pista, algo que ocurrió toda la noche, mientras que “Earl Grey” trajo consigo esos acordes tristes y caóticos que ostentaban en esa primera etapa de “I Wish I Could Stay Here”, la génesis del grupo. “Bad Apple”, por su parte, tiene esos matices de los años noventa, que son capaces de infiltrarse en la conciencia colectiva como si hubiesen creados en esos días, en contraste con “Canada Square”, que exhibe el ímpetu juvenil del comienzo de la carrera de los europeos.

Una dinámica y popular “Brother’s Keeper” apareció para anunciar el ocaso de un concierto que desbordó energía y entrega por parte de todos los participantes, mientras que del mismo disco, “Promise Everything” perpetuaba esa interacción, grabando la experiencia en la memoria de quienes, como adeptos del conjunto, se esmeraron en demostrar su afición. “Colourmeinkindness” es sin duda el registro que les abrió la puerta de la masificación, y por eso se explica que para la clausura hayan ubicado a “Breathe”, “Covet” y sobre todo a “Pine”, una de las mejor logradas de todo su repertorio.

La velada sobrepasó las expectativas, porque Basement logra combinar en vivo una ejecución concisa con los sentimientos y la actitud que hay detrás de sus composiciones, honestidad que por un lado tributa a la esencia hardcore y punk que circula por su propuesta, mientras que por otro el medio es el rock más moderno que tanto fructiferó en los albores del nuevo milenio. El invierno capitalino fue la instancia idónea entonces para apreciar el vigor y la relevancia de estos jóvenes ingleses, que son dignos embajadores del historial musical que precede a su país de origen y su cultura del rock.

Por Hans Oyarzún

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Whole Aquasun Fading Crickets Throw Their Voice Spoiled For You The Moon Earl Grey Bad Apple Canada Square Brother’s Keeper Promise Everything Breathe Pine Covet