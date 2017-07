Animals As Leaders: Maquinaria refinada

Martes, 25 de Julio de 2017 | 1:31 pm | No hay comentarios

El inició de semana en la capital estuvo marcado por uno de los debuts más esperados por los fanáticos del metal progresivo, en especial de aquellos devotos del djent. Los norteamericanos de Animals As Leaders realizaron su primer concierto en Chile, en el marco del ciclo Santiago Fusión. En las dependencias del Teatro Nescafé de las Artes, cientos de asistentes se apostaron desde temprano a la espera de sus ídolos, incluso teniendo que soportar un tenso atraso en el organigrama del show, que acaeció debido a que la productora tuvo que conseguir de última hora los instrumentos de repuesto para los músicos, ya que los suyos fueron retenidos en la frontera. A pesar del insólito traspié, el power trio pudo hacerse de sus herramientas de trabajo despachándose un espectáculo de categoría, que dejó a todo el mundo con la mandíbula desencajada.

Antes del arribo de los de Washington al escenario, la banda chilena de metal progresivo, Octopus, se encargó de abrir la jornada. Regresando de un largo receso de presentaciones en vivo y en plena promoción de su último álbum, “Into The Void Of Fear” (2013), el cuarteto tuvo poco más de media hora para mostrar lo mejor de su repertorio frente a una audiencia que, en muchas ocasiones, parecía haber acudido para presenciar exclusivamente a los nacionales. De hecho, fue gracias a las solicitudes de los fanáticos del grupo, que finalmente Octopus fue convocado como número de apertura de los dos conciertos de Animals As Leaders, tal como señaló Jorge Benavides, guitarrista del conjunto, en una de las pausas que realizaron durante su poderoso set, donde destacaron temas como “Slussen” o “Fall”, haciendo gala de un virtuosismo innegable, aunque este redactor siente que en sus composiciones existe un exceso de cabeza y falta un poco de corazón. Pero el público quedó satisfecho y celebró a los cuatro músicos que se lucieron como teloneros de la noche.

Acercándonos a las 22:00 hrs., las luces del teatro de la calle Manuel Montt se apagaron para anunciar el ingreso del plato fuerte de la noche. Tosin Abasi, Javier Reyes y Matt Garstka ocuparon sus posiciones para dar el vamos con “Arithmophobia”, corte que abre su último disco, “The Madness Of Many” (2016), foco principal de esta gira de los estadounidenses alrededor del mundo. Respaldados por un sonido nítido y potente, los tres músicos dieron rienda suelta a una verdadera orgía sonora. “Ectogenesis” y “Cognitive Contortions” siguieron en un set que de a poco fue construyendo un relato que se hizo cada vez más emotivo y poderoso.

Independiente de todas las maromas técnicas y cualidades casi divinas de los músicos en escena, lo que más impresiona de ver a Animals As Leaders en vivo es la capacidad de crear atmósferas y apelar a los sentidos sin perder nunca la complejidad y disciplina en sus ejecuciones. Es como si pudieran escribir un poema de lo más bucólico, a través de una seguidilla de patrones rítmicos imposibles. Gran responsable de esta virtud es Tosin Abasi, cuya guitarra, además de reproducir ritmos frenéticos, era capaz de estructurar emocionantes solos que llenan de matices y melodías a la imparable locomotora que es Animals As Liders en vivo.

La triada compuesta por “Do Not Go Gently”, “Tooth And Claw” y “Nephele” se enmarcó como uno de los pasajes más destacados de la velada, donde el grupo dio rienda suelta a sus habilidades construyendo atmósferas apoteósicas, mientras que a los fanáticos sólo les quedaba rendirse ante lo que estaban presenciando, a pesar de que costó que todo el mundo entrara en el juego. No fue hasta que Abasi, quien mencionó sentirse extraño tocando frente a un público sentado en butacas, invitó a todos a ponerse de pie hacia el final del espectáculo, que el Nescafé de las Artes terminó de transformarse en una arena donde el metal se apoderó de cada rincón del recinto. El coro fue unánime para secundar a la melodía principal de “Physical Education”, mientras que el headbanging abundó entre las filas cuando “The Woven Web” llevó al trío a retirarse tras bambalinas.

Tras una brevísima pausa, el conjunto retornó a escena para agradecer a la concurrencia y a la producción por resolver el problema con los instrumentos. Cabe destacar la buena disposición de los norteamericanos, ya que no son pocas las banda que, al verse enfrentados a problemas similares, simplemente deciden suspender y hasta cancelar sus conciertos. La buena onda del grupo sacó los aplausos del respetable, quienes pudieron disfrutar de un tema más para cerrar la primera jornada de Animals As Leaders en Chile, con el frenético sencillo “CAFO”.

A la espera de lo que será su segunda presentación en la capital esta noche, los que asistimos ayer al debut del grupo podemos quedarnos con la satisfacción de haber vivido un recital donde la potencia, el virtuosismo y las emociones, fueron los protagonistas de la noche. Animals As Leaders es, efectivamente, una máquina en vivo, pero una que ha pulido su motor y es capaz de recorrer bellos paisajes sin perder velocidad ni fortaleza. Animals As Leaders es maquinaria refinada.

Por Sebastián Zumelzu

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Arithmophobia Ectogenesis Cognitive Contortions Wave Of Babies Do Not Go Gently Nephele Tempting Time Ka$cade Physical Education Inner Assassins The Woven Web CAFO