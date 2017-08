Airbourne: Presente y futuro

Jueves, 31 de Agosto de 2017 | 1:53 pm | No hay comentarios

Sin duda que cada año que vivimos supera al anterior en materia de conciertos en nuestro país. Estamos en una época donde prácticamente todas las semanas recibimos el anuncio de una nueva visita a Chile de tal o cual banda. También están los debuts, muy prominentes este año y con nombres verdaderamente de lujo, como los australianos Airbourne. Formados en la localidad de Warrnambool en 2003, el cuarteto se ha caracterizado por un estilo potente y directo, lleno de riffs y una voz de carácter rasgado, que los ha etiquetado constantemente como los sucesores naturales de AC/DC. Lo anterior es una etiqueta arriesgada, una comparación que, a simple vista, podría sonar un tanto pretenciosa. Lo cierto es que Airbourne debía venir a demostrarle a sus fans chilenos de qué están hechos, y así la fanaticada local podría comprobar con ojos propios todos los mitos y leyendas referentes a la banda a lo largo de los años.

Como esta sería una velada para el rock, las cosas partieron desde muy temprano para darle espacio a la música nacional. Primero, la banda Priapo fue la encargada de abrir los fuegos, con su propuesta de rock & roll directo y a la vena, con mucho riff y onda, animando a las pocas personas que se encontraban en el recinto en esos momentos. Ya para el final de su presentación, que se extendió por unos 30 minutos, invitaron al escenario a una marioneta del fallecido Lemmy Kilmister, conocida principalmente por sus presentaciones en el Paseo Ahumada, en pleno centro de la capital. Junto a este simpático invitado, interpretaron la intro de “Ace Of Spades” para luego rendirle tributo a Víctor Jara con una rockera versión de “El Aparecido”, que sacó aplausos y fue muy coreada por los presentes.

Siguiendo con la animada previa, esta vez fue el turno de Catoni, quienes entregaron su música de carácter similar a la de Priapo, pero con una actitud diferente en términos sonoros. Canciones como “Lobo” fueron parte de un show en que el power trio nacional aprovechó de promocionar su segundo LP, “7: Como Hacer Rock y No Morir En El Intento”, recibidas de muy buena manera. Quienes se apostaron desde muy temprano para apoyar la música local, comenzaron a ser acompañados por quienes llegaban para el plato estelar, y el recinto comenzaba a entrar en calor con un fiel público que apenas alcanzó poco más de la mitad de la capacidad, pero que superó en ganas y entrega a cualquier recinto grande de Santiago.



Unos diez minutos después de lo pactado, finalmente Airbourne entró a escena arrasando con la tremenda energía de “Ready To Rock”, track de su tercer álbum, “Black Dog Barking” (2013), coreada por todo el público, como si se tratara de un enorme estadio. La labor del guitarrista y vocalista, Joel O’Keeffe, es destacada desde el principio, siendo un frontman ideal para toda la energía que despliegan sobre el escenario. Es notable ver cómo las líneas de bajo despachadas por Justin Street se sustentan muy bien en su compañero rítmico Ryan O’Keeffe en las baquetas y el apoyo en guitarra de Harri Harrison, miembro que se incorporó recientemente a la banda luego de la partida de David Roads. “Too Much, Too Young, Too Fast” y “Down On You” dejaron en evidencia la clave del sonido de Airbourne; esas ganas de tomar riffs y estructuras provenientes de los setentas y ochentas, reinventando el sonido de bandas como AC/DC, Led Zeppelin y KISS, entre otros, además de créditos ochenteros como Mötley Crüe o Guns N’ Roses. Bastaron sólo esas tres canciones para declarar un estamento por parte de los australianos: el recinto les quedó chico.

Parecía que tanta energía no cabía en un lugar como Blondie, ya que Airbourne hizo gala en todo momento de su fama como entertainers, como esa banda festivalera que nadie conoce, pero que deja a todos con la boca abierta gracias a su sonido y la entrega que brindan en escena. Aquí los mosh pits estuvieron a la orden del día, con cada alma presente saltando al ritmo de la música, las cervezas volaban por todo el lugar y la banda prendía fuego a los amplificadores con su incendiario sonido. Quienes se encontraban en primera fila sintieron directamente la intensidad de Joel, quien realizaba sus solos sobre el público, siendo abrazado y adorado como un verdadero dios de la guitarra, mientras desplegaba toda la potencia de “Girls In Black”, canción en la que reventó una lata de cerveza con su cabeza y la lanzó al público en medio de todo el éxtasis del momento. Poco le importó dañarse con los golpes, igual que el público, que en el calor del momento probablemente ni sintió la cerveza que llovió sobre sus cabezas.

Pese a que su set fue de solamente once canciones, la mitad de este consistió en material de su álbum debut “Runnin’ Wild” (2007), seguido por el LP que se encuentran promocionando en esta gira, “Breakin’ Outta Hell”, lanzado en 2016. Finalmente, la velocidad de “Stand Up For Rock N’ Roll” detuvo las cosas por un momento, con su ritmo muy similar a la clásica composición de Mötley Crüe, “Kickstart My Heart”, dejando el ambiente en lo más alto para luego poner el sello definitivo con “Live It Up” y “Runnin’ Wild”, canción que representó de manera perfecta la sensación que se vivió durante toda la noche. Tanta energía merecía más, pero eso poco importaba después de todo, ya que Aribourne demostró la capacidad que tiene para apropiarse de cualquier escenario donde se presente.

¿Es descabellado denominarlos como los sucesores de AC/DC? Absolutamente no. Airbourne dio cuenta de que su similitud con la banda de Angus Young y compañía va más allá de su sonido o nacionalidad. En tiempos donde todo está inventado, es difícil llamarse dueño de algo, pero el cuarteto ciertamente sabe cómo actualizar un estilo que muchos se empeñan en declarar muerto. Aparte de la inyección de energía posterior al show, la que dejó con la más grande de las sonrisas a los asistentes, quedó una sensación un tanto amarga de que la banda merecía más. Sí, es cierto, su fanaticada es leal y entregada en cada momento del show, pero igualmente quedan las ganas de haber visto a Airbourne hacer lo suyo en un contexto más masivo, entre medio de un cartel de viejos clásicos, o teloneando a una banda que no necesite poner en juego su vigencia. Es ahí donde Airbourne sobresale más aún, dejando en plena evidencia que ellos son el presente y futuro del rock, ese que aún se resiste a morir, pero que encuentra distintas formas de llegar a las nuevas generaciones. Si existe una antorcha imaginaria que represente el legado de todo un género, es hora de que sea entregada a ellos, las mejores manos posibles.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Luis Marchant

Setlist

Ready To Rock Too Much, Too Young, Too Fast Down On You Rivalry Girls In Black Cheap Wine & Cheaper Women It’s All For Rock N’ Roll Breakin’ Outta Hell Stand Up For Rock N’ Roll Live It Up Runnin’ Wild