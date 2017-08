Weight Of Emptiness – “Anfractuous Moments For Redemption”

Lunes, 21 de Agosto de 2017 | 11:33 pm | No hay comentarios

Artista: Weight Of Emptiness Álbum: Anfractuous Moments For Redemption Año: 2017 Sello: Independiente

Comenzar una carrera desde la trinchera independiente es un trabajo arduo. Más allá del estilo o género, el hacerse de una audiencia o el simple hecho de darse a conocer son tareas que exigen grandes esfuerzos para una banda local de estas características. Incluso es más complejo si nos referimos a la escena metalera en particular. Es preciso asumir que el grueso de su fanaticada ni siquiera tiene el interés por adentrarse en nuevos exponentes locales, prefiriendo nombres consolidados que en su mayoría son foráneos.

Así de adverso es el escenario en que se encuentra Weight Of Emptiness, quienes, a pesar de las dificultades, pueden dar grandes sorpresas si se les da el tiempo de una escucha. La banda se da a conocer con un debut sólido, una mixtura fresca y original que recoge múltiples referencias del amplio espectro sonoro del metal extremo. Sólo con dos años como proyecto, la agrupación formada en Santiago lanza su primer larga duración, “Anfractuous Moments For Redemption” a inicios del presente 2017. Cabe mencionar que anteriormente publicaron un EP simplemente titulado “Anfractuous” (2016), donde ya adelantaban parte de su material más reciente.

Weight Of Emptiness nos propone un sonido tan gélido como contundente. “Anfractuous” funciona correctamente para insertarnos de manera breve en una atmósfera fría, oscura y primitiva, dando paso a “Behind The Masks”, una canción que nos recuerda en cierto punto a uno de los grandes nombres que habitan en el campo medio del death y black metal, los polacos Behemoth. En un equilibrado contraste, la fuerza gutural de su vocalista, Alejandro Ruiz, se alimenta de los cuidados arreglos de las guitarras, dándole un sonido asimilable también a la escena de Gotemburgo. Por si esta influencia al sonido sueco no queda clara, “Unbreakable” abre con una pesada guitarra rítmica que no da espacio a dudas. Un punto alto del disco.

El álbum da un giro hacia un ritmo más lento con “The Silence”, un pasaje con toques melódicos que saca a relucir la capacidad de Ruiz para proporcionar voces limpias en un tono cercano al metal gótico. Este guiño a lo gótico –o doom, si se quiere– continúa con “Holy Death”, donde incluso es posible identificar el sonido oscuro y lúgubre del suizo Tom G. Warrior, mente pensante de los proyectos Celtic Frost y Triptykon. El retorno a la estridencia y agresividad del álbum llega con “Cancer” y la canción que da nombre a la banda, la cual resume bastante bien su propuesta, con variados cambios rítmicos y técnicas vocales. Similar a lo que sucede con “Inner Chaos”, que nos conduce hacia el cierre del disco con un juego entre una suave guitarra acústica y la fuerza que ya se ha hecho presente en el grueso de la placa. Todo termina con “Redemption”, outro que cierra con un piano acompañado del sonido de una ventisca, la fuerza gélida que nos proporciona “Anfractuous Moments For Redemption”.

El debut de Weight Of Emptiness es una sorpresa total, un trabajo muy bien hecho. Quizás oculto por el poco tiempo que llevan como conjunto, pero que a fin de cuentas vale la pena sacar a relucir. Da gusto encontrarse con bandas locales inquietas por explorar nuevos territorios del metal, buscar matices y mezclar subgéneros. Un debut definitivamente consistente, con una producción sobria y una composición llevadera. Con seguridad el primer paso de una banda que se merece ponerle atención.

Por Javier Pérez