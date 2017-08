Queens Of The Stone Age – “Villains”

La seguridad es un valor escaso en tiempos de la sobreexposición y la generación de más opiniones que de ideas nuevas, pero a Josh Homme nunca le ha faltado, en especial porque la mayoría de los proyectos en los que se ha embarcado le han terminado dando la razón. En el séptimo disco de Queens Of The Stone Age, “Villains”, esta certeza se mantiene y se reafirma en los momentos más frágiles de un álbum que demuestra la capacidad de QOTSA no sólo reinventarse, sino que de dominar nuevos trucos de forma cabal.

El disco tiene un elemento clave: la producción de Mark Ronson, más conocido por su trabajo con artistas pop como Adele, Amy Winehouse o Bruno Mars, y quizás un problema del álbum es el sonido pastoso, indefinido e irrelevante de la batería, pero, por otro lado, entrega un punto de avance evidente en ámbitos de la canción, como son las melodías y armonías. Nunca Queens Of The Stone Age sonó tan bien, principalmente porque el trabajo melódico es exquisito, tanto, que este debe ser el registro más “tarareable” de la banda.

En este sentido, ver cómo Josh Homme es llevado a nuevos límites en su interpretación vocal es interesante. Probablemente, ese sea un mérito de Ronson, quien tiene una maestría en llevar a cantantes a dar su máximo, y con Homme esto no es la excepción, aunque resulta sorpresivo lo central que es este instrumento en “Villains”. Lo mejor es que la seguridad de Homme se traspasa en los momentos más vulnerables, como en “Fortress”, con una línea vocal brillante, o con los falsettos implacables del track final, “Villains Of Circumstance”, que llevan a Josh a una gimnasia vocal donde se ve que el trabajo de las líneas melódicas tuvo más atención que nunca.

Además, el disco es directo, e incluso los tracks con mayor desarrollo y extensión, como “Un-Reborned Again” o “The Evil Has Landed”, no dan impresión de densidad, sino que de vastedad. Así, el espacio narrativo y musical es mayor, sin inmovilizar al oyente, sino que invitándolo a recorrer paso a paso, sin necesidad de correr. “Villains” es un disco que se toma sus tiempos sin apuros, y a la vez parece que no se detuviera nunca, con un foco claro y específico. En las letras también se ven grietas en la seguridad del siempre cool Josh Homme, entregando detalles autobiográficos de entrada en “Feet Don’t Fail Me”: “Nací en el desierto el 17 de mayo de 1973”, su fecha de nacimiento real. Además, esta canción pone toques realistas a cómo él se ve a sí mismo: “I’m much older than I thought I’d be” (“Soy más viejo de lo que pensé que sería”). A su vez, en “Fortress”, a lo largo de toda la canción, se habla de cómo la “fortaleza” que cada cual se construye puede caer y volver a levantarse como protección.

Más que historias ajenas o sensaciones externas, “Villains” muestra parte de lo más personal escrito por la banda alguna vez, y en medio de un espíritu más pop, canciones más directas y composiciones bien trabajadas, este es uno de los mejores discos de Queens Of The Stone Age. Sin embargo, quienes esperen el rock que había dominado entregas anteriores, necesitarán un tiempo para digerir este sonido evidentemente más convocante, que a punta de sensibilidad y sinceridad podría tomar al mundo por asalto muy pronto.

