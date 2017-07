Power Trip – “Nightmare Logic”

Artista: Power Trip Álbum: Nightmare Logic Año: 2017 Sello: Southern Lord

El thrash es un género que se tutela bajo códigos bastante rígidos. Ya sea por estética, ritmo o contenido lírico, no es que se destaque precisamente por su innovación, sino que es la intensidad que transmite la razón principal de su alta masividad y gran fanaticada a nivel mundial. No es mucho lo que ha cambiado de un tiempo a esta parte, y por la misma razón es de comprender que cuando una banda contemporánea busca posicionarse dentro del género no pretende reinventarlo, sino que revisitarlo bajo estos mismos códigos. Es el caso de Power Trip, un quinteto de Texas relativamente nuevo, quienes luego de lanzar su debut “Manifest Decimation” (2013) vuelven a la carga con un álbum lleno de referencias al sonido clásico, como si se tratara de un tesoro enterrado hace treinta años.

La placa en cuestión se titula “Nightmare Logic” y, tal como ilustra su portada, se trata de un disco lleno de referencias post apocalípticas, tópico recurrente durante la década de los ochenta, por cierto. Los primeros segundos del álbum nos insertan en este escenario desolado. “Soul Sacrifice” abre con lo que parecen ser explosiones en niveles saturados para luego dar paso a un pesado riff, que sumado al alarido de su vocalista, Riley Gale, suena como un breve guiño al sonido Death durante sus años más cercanos al thrash. Esta será sólo la primera de constantes referencias que se encuentran a lo largo del trabajo, basta con darle unos segundos más a la primera canción para percibir la fuerte influencia de Slayer en la composición de las guitarras.

La apertura termina de golpe para dar paso a “Executioner’s Tax (Swing Of The Axe)”, un tema que disminuye en velocidad, como si estuviese invitando a participar de un mosh pit. La herencia de Slayer vuelve hacerse evidente con “Firing Squad”, una pieza frenética que, al escuchar los solos, se hace inevitable recordar a la banda liderada por Tom Araya. Como se hace habitual en el transcurso del álbum, la lírica nos presenta un imaginario catastrófico. Llegando ya a medio tramo del álbum, la canción homónima no da respiro ni tiempo para pausas, con una guitarra rítmica que interpreta un incesante y agresivo breakdown.

Entrando a la segunda mitad del disco, “Waiting Around To Die” retoma la referencia a bandas clásicas, con un ritmo que trae al recuerdo el estilo de Exodus, insignes de la zona costera californiana. “Ruination” se aleja por un momento del metal para abarcar influencias más cercanas al hardcore neoyorquino, mientras que “If Not Us Then Who” retoma la tónica del álbum con un llamado a las armas en esta metáfora de un mundo caótico. La placa cierra con “Crucifixation”, una canción rápida y en galope que, termina de la misma manera en que todo comenzó, y las explosiones retornan para darle fin a la obra.

Tras la escucha de “Nightmare Logic” es posible identificar un guiño tras otro. A pesar que la influencia de bandas clásicas del thrash resulta evidente, Power Trip logra dosificar estas referencias de buena manera, dándole al álbum un sonido propio e intenso. La apuesta del conjunto texano no va por innovar dentro de un estilo que ya lleva varios años de experiencia, sino que transmitir de la manera más latente posible un trabajo cargado de velocidad, violencia e intensidad. Una misión no menos ambiciosa y que definitivamente logra transportar al oyente hacia el pasado, dando como resultado un breve pero preciso homenaje a los tópicos que abarca el género en un poco más de treinta minutos. No se necesita nada más.

Por Javier Pérez