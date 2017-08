Nine Inch Nails – “Add Violence”

Artista: Nine Inch Nails Álbum: Add Violence Año: 2017 Sello: The Null Corporation

Poco más de siete meses pasaron desde que Nine Inch Nails lanzara el EP “Not The Actual Events” (2016), donde mostraban una faceta más dura y similar a la primera mitad de los años noventa respecto a lo que venían haciendo en años recientes. Ahora presentan “Add Violence”, título que indicaría un trabajo aún más extremo, pero que sigue otro camino. Acá se retoma el vuelco hacia lo más electrónico que comenzó con “Hesitation Marks” (2013) y que en su momento causó controversia entre sus fans, debido a tener un sonido más mainstream o comercial que el acostumbrado. Sin embargo, con este nuevo lanzamiento Trent Reznor consolida esta dirección, buscando evolución en este sonido y lo hace a gran nivel. El principal elemento para lograr este resultado es la inclusión de su fiel compañero Atticus Ross, quién ingresó como miembro oficial de la banda en el EP pasado, pero que en este trabajo demuestra toda su destreza.

El EP comienza con una nostálgica “Less Than”, que recuerda la faceta más “bailable” de la banda y que va creciendo en su intensidad a medida que corren los segundos. Una canción nacida para ser tocada en vivo y a que las masas alrededor del mundo se sometan a la locura. A pesar de ser una excelente apertura, llega a ser una especie de partida en falso, debido a que las revoluciones bajan considerablemente en lo que viene a continuación.

“The Lovers” trae consigo una gran combinación de samples y teclados cortesía de Ross, y que junto con las melodías vocales de Reznor crean una atmósfera bastante tensa y oscura, que encaja de manera precisa con el sonido de la banda. Siguiendo con esta tónica más tranquila, “This Isn’t The Place” –el segundo adelanto que se había publicado de este trabajo– destaca por sus tintes de trip hop, que nos llevan a un viaje de sonidos envolventes durante casi cinco minutos y donde la sensible lírica de Trent Reznor funciona como guía en este camino, convirtiéndose en lo más destacado de este lanzamiento. Estas dos canciones dejan en evidencia que Nine Inch Nails abraza con fuerza el rumbo hacia la electrónica, pero lo hace con una mirada distinta que hace unos años; ahora los resultados son más sólidos y se ajusta de mejor manera al sello de la banda, y el gran responsable de este efecto es Atticus Ross. El compañero por años de Trent Reznor, sobre todo en su labor de componer soundtracks de películas, está decidido a dejar su huella en cada momento que avanza este trabajo, y aquello se agradece.

No obstante, la banda se da el tiempo de recuperar algunos elementos de su época más destacada en “Not Anymore” y subir la intensidad. Vuelve la dureza del industrial más clásico y directo, dando una señal de que el pasado no está olvidado, lo que recuerda pasajes que se pueden encontrar en “The Downward Spiral” (1994) o “The Fragile” (1999). Finalmente, “The Background World” cierra el disco con un resultado digno de admirar y una atmósfera hipnotizante, donde en sus últimos minutos se transforma en un trance que se vuelve cada vez más distorsionado y abstracto.

Este segundo EP lanzado en menos de un año consolida el camino que ha seguido Nine Inch Nails desde “Hesitation Marks”. Puede ser discutible el resultado de aquel disco de 2013, pero claramente creó los cimientos de un rumbo que “Add Violence” capitaliza de buena manera. Gran responsable de este resultado es Atticus Ross, quien aporta nuevos recursos y una mayor vitalidad a la banda. Si Reznor y compañía entienden que agregar violencia es volver su propuesta aún más radical a través de los sonidos más electrónicos, este trabajo demuestra que va por un buen camino y que gusta mucho.

Por Matías Alarcón