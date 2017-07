Municipal Waste – “Slime And Punishment”

Artista: Municipal Waste Álbum: Slime And Punishment Año: 2017 Sello: Nuclear Blast

Si hacemos el ejercicio de remontarnos a mediados de la primera década de los 2000 y pensamos en el revival thrash que aconteció durante aquellos años, no cabe duda de que el primer nombre que se viene a la mente es el de Municipal Waste. Han pasado más de diez años desde que alcanzaron notoriedad gracias a “Hazardous Mutation” (2005), que junto con su siguiente álbum, “The Art Of Partying” (2007), son los puntos altos de una carrera discográfica constante. A un lustro de su último trabajo de estudio, la insigne banda de crossover vuelve a la carga con “Slime And Punishment”, álbum que, si bien no supera los treinta minutos de duración, logra dar cuenta que la banda continúa reivindicando la rapidez y agresividad que los llevó al reconocimiento, basándose en una equilibrada dosis de thrash y hardcore que no da tiempo para pausas entre cada canción.

“Breathe Grease” es el track que da comienzo a “Slime And Punishment”, una canción rápida e intensa que funciona como buen puntapié inicial, aglutinando en menos de dos minutos la velocidad de la banda, la voz agresiva de Tony Foresta y los pasajes donde se reducen las revoluciones, dándole un espíritu de mosh en los momentos más calmos. Esta estructura será la que marcará la tónica de todo el resto de las canciones, incluso conteniendo estos elementos en el mismo orden en la mayoría de los casos. “Enjoy The Night” saca a relucir de forma bien lograda la vertiginosidad heredada del hardcore, que sin mayores pretensiones otorga una breve, pero intensa muestra del espíritu hedonista y fiestero de la banda, el que también se puede apreciar en “Bourbon Discipline”, que a partir de su título deja bastante claro su mensaje. “Poison The Preacher” es uno de los momentos altos de la primera porción del disco, destacando por sobre todo la fuerza en la ejecución del baterista, Dave Witte.

Ya en campo medio, la canción que da título al disco es quizás el momento más calmo, que recuerda al sonido thrash de corte más clásico, teniendo incluso unos guiños al heavy metal gracias al solo de guitarra y al breve arreglo de guitarras gemelas que da cierre al track. La calma vuelve a ser interrumpida inmediatamente por “Amateur Sketch”, un tema que vuelve a mostrarnos la fórmula que ya se ha repetido bastante en las canciones anteriores. Por la misma razón, a estas alturas ya es posible identificar la falta de matices como una de sus mayores debilidades.

Si bien, cada canción se ejecuta con gran intensidad, no hay mayores variaciones en la composición, lo cual estanca en cierto punto la experiencia de escuchar la obra completa, como si estuviésemos ante un gran puñado de cambios de ritmos y riffs. Esta sensación de inmovilización hace que el tramo final de “Slime And Punishment” no varíe mucho de lo que ya hemos escuchado antes, destacando el track instrumental “Under The Waste Command” o el adecuado cierre del álbum con “Think Fast”, track que deja la sensación de haber escuchado un disco vertiginoso.

En definitiva, “Slime And Punishment” es un álbum que logra ilustrar de buena manera el momento actual de Municipal Waste, quienes, sin dejar de componer y publicar material con relativa frecuencia, están atrapados probablemente por voluntad propia en una propuesta que no ha cambiado desde hace ya más de diez años. A pesar de que la banda transmite una intensidad legítima durante su transcurso, existe una sensación a monotonía que puede dejar insatisfechos a quienes buscan un Muncipal Waste con algo más para ofrecer.

Por Javier Pérez