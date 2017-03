Japandroids – “Near To The Wild Heart Of Life”

Lunes, 27 de Febrero de 2017 | 10:17 am | No hay comentarios

Artista: Japandroids Álbum: Near To The Wild Heart Of Life Año: 2017 Sello: Anti-

Con tan solo dos discos bajo el brazo, ya a fines de 2012 los oriundos de Vancouver habían logrado situarse como uno de los referentes de la escena punk y garage rock de tono lo-fi. En este escenario hay bandas que posiblemente hubieran amarrado el momento, lanzando varios discos uno tras otro, sin embargo, el conjunto no sólo se tomó un lustro para volver con un nuevo trabajo, sino que además pareciera haber decidido enfrentar tempranamente la encrucijada que separa a aquellas bandas que deciden repetir la fórmula de manera incesante, de aquellas otras que, movidas por la inquietud creativa, deciden arriesgar lo que tienen. “Near To The Wild Heart Of Life” deja en evidencia que King y Prowse no están para facilismos.

Si bien, en las formas el conjunto se mantiene fiel a su legado (entregan por tercera vez una portada en blanco y negro con ambos integrantes como protagonistas, del mismo modo que usan nuevamente sólo ocho tracks para dar testimonio del espacio sonoro que habitan hoy día), y en lo musical los cambios comienzan a evidenciarse desde el primer corte, ya que si bien la canción que da nombre al álbum se presenta efectiva, directa y contagiosa, el sonido es claramente diferente, sin espacio para distorsiones ni excesos lo-fi, sino que, muy por el contrario, brillante y bien definida, sobresaliendo en lo lírico por la destreza de King para facturar uno de esos cortes, que al igual que “Thunder Road” de Bruce Springsteen están hechos para cantar con el alma y salir a cazar sueños. “North East South West” repasa los vaivenes de la vida en la carretera y el sentido de pertenencia, instalándose sin problemas como un excelente mid tempo para continuar la carrera iniciada en el primer track.

Sin embargo, si bien el comienzo del larga duración es sin duda auspicioso, lo que sigue con “True Love And A Free Life Of Free Will” y “I’m Sorry (For Not Find You Sooner)” de alguna manera desacelera en exceso las cosas, al punto de que ni la novedosa guitarra acústica incorporada en el primero de estos cortes, ni el reverberante shoegaze del segundo logran evitar esa extraña sensación de que se podría haber hecho algo más con este par de canciones.

Por fortuna, lo que sigue con “Arc Of Bar” se instala como la apuesta más sorpresiva y grata de esta nueva entrega. Con sintetizadores en rol protagónico, rescata sonidos del pre brit pop inglés, mientras que en lo lírico se planta sencilla y directa, logrando mantener el ímpetu sin problemas a pesar de sus más de siete minutos de duración. “Midnight To Morning” funciona como puente hacia el último tramo del álbum y “No Know Drink Or Drug” sobresale como uno de los puntos altos de la entrega al combinar con precisión quirúrgica una letra coerable y sentida con un estribillo con el número preciso de “sha-na-nas”, mientras que “In A Body Like A Grave” finaliza el álbum en alto: sencilla y efectiva en lo musical, vuelve en lo lírico al concepto que abre el disco, cerrando de manera perfecta el círculo abierto hace algo más de treinta minutos.

Estar en la cima y apostar por cambiar la fórmula teniendo como fin último respetar la propia inquietud artística, es algo que merece ser aplaudido siempre. Los resultados de esto -independiente de las lecturas personales- son más que el reflejo de la música entendida como un animal vivo, que no sabe de concesiones. Lo de Japandroids hoy habla de una banda que justamente entiende y respeta a la música como el ser vivo que es, logrando innovar y al mismo tiempo no perder el espíritu en el intento. Esta nueva entrega combina de buena manera momentos que golpean a la primera vuelta, como “Near To The Wild Heart Of Life”, “North East South West” y “No Know Drink Or Drug”, con otros que sólo comienzan a mostrar sus distintas capas después de varias visitas. Es muy posible que se trate de un álbum de transición, pero, como sea, mientras el dúo mantenga la inquietud creativa y continúe desafiándose a sí mismo, seguirán siendo una de las bandas de revisión obligada.

Por David Martínez