Crystal Fairy – “Crystal Fairy”

Miércoles, 12 de Abril de 2017 | 2:48 am | No hay comentarios

Artista: Crystal Fairy Álbum: Crystal Fairy Año: 2017 Sello: Ipecac Recordings

A pesar de que gran parte de sus seguidores soñaban con esta unión, para muchos fue una sorpresa cuando King Buzzo y Dale Crover, integrantes de Melvins, anunciaron una colaboración con Teri Gender-Bender y Omar Rodríguez-López, ambos miembros de Bosnian Rainbows, aunque más conocidos por su trabajo en Le Butcherettes y At The Drive-In, respectivamente. De esa fusión surge Crystal Fairy, superbanda que vio sus orígenes bajo las potentes giras que realizaron en conjunto con sus agrupaciones principales, lanzando un disco homónimo que encierra todo lo que uno podría esperar de estas cuatro mentes creativas.

Una partida en falso con “Chiseler” y “Drugs On The Bus” demuestran de entrada lo que se vivirá en este disco. Cuando nos referimos a una partida en falso, es netamente porque ambos tracks fueron los únicos dos adelantos que ya se conocían anticipadamente. Son notables los matices que encontramos en cada canción: riffs apocalípticos, líricas desesperadas y ritmo acelerado, cada uno de los elementos que caracterizan a los proyectos de los integrantes de este tremendo combo. Esos cambios de ritmo, de esencia y de tempo dejan la impresión de estar escuchando una banda llamada “At The Melvutcherettes”, por eso este álbum, literalmente, es como tomar At The Drive-In, Melvins y Le Butcherettes, meterlos a una juguera y sacar a modo de resultado canciones tales como “Necklace Of Divorce” o “Moth Tongue”, arraigadas dentro de un sonido sucio y oscuro que ya se ha convertido en característica del sello Ipecac.

Hay muchas formas de hacer un disco, diferentes maneras de componer cuando cada parte tiene ideas tan dispersas. Se puede hacer algo diferente con un estilo al que no se acostumbra, o darle todo el peso a una persona para que desarrolle todo por el resto, o bien aportar cada uno lo que pretenda plasmar en la obra. Crystal Fairy no intenta un álbum que se salga de los cánones tradicionales a los que acostumbran, así, “Secret Agent Rat” parte como una canción con la factura evidente de Buzzo y Crover, y al llegar a la letra se transforma en un poema abstracto e intrigante de Gender-Bender y Rodríguez-López, dejando en evidencia el trabajo cooperativo que se plantearon en el LP.

Potencia, decisión y rebeldía, conceptos que manejan perfectamente composiciones como “Posesión”, siendo de las más punketas de todo el álbum, aunque con un leve recuerdo a Sonic Youth, mientras que “Sweet Self” calma por un momento la rabia que contempló el álbum en su totalidad hacia atrás. El cierre a cargo de “Vampire X-Mas” no hace más que poner al oyente a pensar en lo increíble que sería ver a esta banda en vivo. Un track potente, directo y que condensa todo lo que la obra completa intenta entregar; un ejercicio de consciencia y cordura, con cada quien estando al tanto de lo que se hace en el momento.

Sin mayores pretensiones, Crystal Fairy entrega un disco que no busca revolucionar ni dejar boquiabierta a la crítica, sino que, muy por el contrario, se trata de una obra netamente cobijada bajo el Do It Yourself, con una impronta de trabajo a su manera, como siempre se ha hecho. Es en esa honestidad donde se encuentra la genialidad de “Crystal Fairy” (2017), un disco que no busca ser algo que no es, un disco que entrega todo lo que lleva años entregando, pero con un condimento más especial. Cuatro mentes son mejor que una, y cuando trabajan en la misma sintonía, esa grandeza es aún más vanguardista que de costumbre.

Por Manuel Cabrales