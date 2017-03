Cloud Nothings – “Life Without Sound”

Artista: Cloud Nothings Álbum: Life Without Sound Año: 2017 Sello: Carpark Records

Históricamente, el rock ha estado asociado a la juventud y todo lo que esta conlleva. La especie de bipolaridad que se relaciona a esta etapa de la vida ha sido material de inspiración para un sinfín de bandas, en donde Cloud Nothings no es la excepción. Con ocho años de trayectoria, y tras la buena recepción de “Here And Nowhere Else” (2014), los nacidos en Cleveland, Ohio, regresan con un nuevo disco (el cuarto en su carrera) cargado de lo que mejor saben hacer: un rock alternativo nostálgico, pero a la vez enérgico, que emana espíritu adolescente en cada ráfaga de estridentes y desenfrenados acordes.

El piano introductor nos engaña, pues lo que perfectamente pudiese ser una balada, da un abrupto giro para entregarnos “Up To The Surface”, un tema rock digno de su época, con un tempo medio que se las ingenia para desbordar energía en su totalidad, pero particularmente en su interludio. Por su parte, “Things Are Right With You” nos remonta a principios de siglo con su sonoridad juvenil. Coros que van tomando fuerza sobre un melódico acompañamiento son la clave del éxito de este, que es uno de los mejores momentos del disco, y que además en su letra nos presenta claves para entender la idea general que esconde “Life Without Sound”. De la mano de lo anterior, “Internal World” sigue el buen ejemplo que le entrega su antecesora, con guitarras que van y vienen en intensidad, sumando el positivo trabajo del baterista Jayson Gerycz, quien se luce a lo largo de toda la entrega con los redobles.

“Darkened Rings” es una clara alusión sónica a las influencias punk y noise rock de la banda. Un tempo mucho más acelerado junto a guitarras estridentes son evidencia de esto, además la voz de Dylan Baldi se tiñe de un alarido adolescente que clama con furia por su merecido espacio. En apariencia el más calmo, el sucesor “Enter Entirely” explota virtuosamente en los coros. Acá se pueden apreciar los buenos aportes del nuevo guitarrista, Chris Brown –en remplazo de Joe Boyer–, con breves pero concisos solos en el interludio y el final. Otro momento clave del disco llega con “Modern Act”, tema enérgico con una estética alegre, que al encubrir una frágil sensibilidad adolescente nos recuerda lo mejor del punk gótico de la Gran Bretaña de los años ochenta, pero en clave contemporánea.

Con “Sight Unseen” nos quedamos en la isla, esta vez dando un magno recorrido por el post punk de la misma época, teñido de con un ritmo más acelerado y guitarras dinámicas, en donde el bajo de TJ Duke cumple responsablemente el trabajo melódico. Subiendo en intensidad llega “Strange Year”, el tema más pesado y agresivo del larga duración, que retoma los guiños al noise pero en su faceta más dura, lo que también nos hace pensar en el sonido grunge del Seattle de principios de los noventa. El cierre perfecto para un manifiesto a la ira juvenil del siglo XXI nos lo entrega “Realize My Fate”, canción minimalista que crece constantemente en la intensidad de los decibeles de los cuatro instrumentos, y cuya letra refleja un discurso de turbación e impotencia frente a un futuro siempre difuso.

Nueve temas son suficientes para demostrar la madurez de Cloud Nothings, sin dejar de lado la esencia de sus inicios. Así, indirectamente nos encontramos con una especie de tributo al rock alternativo, logrando una comunión perfecta entre diferentes facetas del género en los últimos treinta años. Esa amalgama de sonidos juveniles y agresivos resulta una apasionante muestra de lo que en una de las letras se señala: la necesidad de ir más allá, de que las cosas no pueden ser vividas sin sonido. Sobre esta sentencia se posiciona “Life Without Sound”, entregando sonoridad a los momentos de una etapa de la vida tan ambivalente como lo puede ser la adolescencia, a aquellos que muchas veces pueden parecer mudos, pero poseen todo un arcoíris de gritos camuflados tras el silencio.

Por Emilio Toledo