CJ Ramone – “American Beauty”

Martes, 16 de Mayo de 2017

Artista: CJ Ramone Álbum: American Beauty Año: 2017 Sello: Fat Wreck Chords

Dar pie a una carrera solista después de haber sido parte de una de las bandas que cambió el sonido del rock en los setenta, no es cosa fácil. Por otro lado, elegir usar para esto, precisamente el mismo seudónimo con el que se fue conocido durante aquella época, ciertamente plantea un desafío adicional. Ya que, si bien por un lado el uso de la marca Ramone definitivamente es un gancho a la hora de atraer curiosos, también es cierto que en lo artístico obliga a moverse dentro de una oferta sonora tremendamente bien definida, dirigida, por lo demás, a un público que no acostumbra a mirar con buenos ojos aventuras fuera de estos límites. Es en este particular terreno donde CJ Ramone (nada menos que el reemplazante de Dee Dee en las cuatro cuerdas) ha decidido desarrollar su carrera en solitario, alcanzando ya la no despreciable suma de tres discos lanzados en un período de cinco años.

Fiel a sus orígenes, CJ deja claro desde el primer segundo quién es y cuáles son los sonidos que mueven su mundo. “Let’s Go” es de esos tracks que perfectamente podrían haber estado en un álbum de Ramones; sencillo, directo y efectivo, pero aun así con espacio para que Steve Soto (Adolescents) se tome algunos segundos para despachar un efectivo y breve solo de guitarra (algo que será uno de los puntos altos de esta entrega). “Yeah Yeah Yeah”, “Girlfriend In A Graveyard” y “Run Around” apuntan en el mismo sentido, con la segunda de ellas tremendamente anclada en el sonido setentero de Ramones, mientras que la última respira aires propios de la época en que CJ llevó con orgullo y actitud el apodo de “El Pequeño Ramone”.

A medida que corren los minutos, se hace evidente que “American Beauty” no sólo resucita glorias setenteras, sino que además abre sin complejos la puerta a sonidos de identidad punk rock noventera (innegablemente punk pop a ratos). Las coreables “You’ll Never Make Me Believe” y “Before The Lights Go Out”, definitivamente más pausadas y fáciles de seguir, funcionan como un puente estilístico perfecto. Sin duda, un buen gancho para aquellos no habituados a cortes de identidad más old school.

Por su lado, “Without You”, con la acertada inclusión de Kate Eldridge (Big Eyes) en los vocales, brilla con luz propia, agregando matices a un álbum que destaca, entre otras cosas, por rescatar una propuesta sencilla, evitando caer en la monotonía. Excelentes ejemplos de esto son la balada acústica “Tommy’s Gone” y la festiva versión de “Pony” (original de Tom Waits). La primera, sentida y honesta, se encarga de cerrar el ciclo de homenajes a los fundadores de Ramones que el mismo CJ comenzara hace ya cinco años con “Three Angels”, y la segunda se da el gusto de cerrar el álbum con un punk rock teñido de bronces en estilo mexicano, cortesía de Brad Magers y Keith Douglas (Mariachi El Bronx).

Tras algo más de treinta minutos, CJ Ramone termina facturando un álbum sencillo y bien pensado. El pequeño Ramone sabe que no está rompiendo esquemas con su propuesta y definitivamente no pierde el sueño con eso, dedicándose nada más que a hacer lo que él sabe. De esta forma, “American Beauty” celebra sin contemplaciones el sonido de la banda que llevo a CJ al estrellato, al mismo tiempo que introduce de manera natural y fluida elementos que definen el ADN del compositor más allá de los límites de su banda madre. Esto no sólo agrega color a su oferta musical, sino que además la acerca a oyentes de nuevas generaciones, tiñéndola de una inesperada transversalidad. Es muy probable que, bajo el ritmo de estas doce canciones, no sólo muevan la cabeza aquellos que abiertamente disfrutaron de los beats de Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy, sino que también lo hagan esos que hoy, quizás sin saberlo, siguen manteniendo viva una tradición que parece no tener ánimos de desaparecer.

Por David Martínez